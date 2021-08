L’Estée Lauder Cos. vue à travers une lentille internationale – WWD

in

L’expansion internationale est depuis longtemps une facette centrale de la stratégie d’affaires d’Estée Lauder Cos. Inc.. Il a commencé en 1960, 14 ans après la naissance de l’entreprise, et reste un élément clé aujourd’hui.

« L’éthique internationale mérite vraiment d’être attribuée à Leonard », a déclaré Cédric Prouvé, président du groupe, international chez Estée Lauder Cos., faisant référence à Leonard A. Lauder, aujourd’hui président émérite de l’entreprise.

Prouvé, qui occupe ce poste depuis fin 2002 et travaille dans l’entreprise depuis près de 30 ans, a décrit l’Estée Lauder Cos.’ l’évolution à l’étranger comme ayant connu de nombreuses phases. Le groupe a commencé comme une petite entreprise entrepreneuriale basée à New York qui s’est développée à travers les États-Unis et s’est transformée en un grand acteur américain des cosmétiques exportant vers le reste du monde.

Son premier pas à l’étranger a eu lieu en 1960, lorsque la marque Estée Lauder a été lancée chez Holt Renfrew à Toronto. Très peu de temps après, il est entré chez Harrods à Londres, que Prouvé a décrit comme «la première tête de pont en Europe», avec un énorme attrait pour les clients locaux et internationaux. Il y avait aussi une incursion à Porto Rico.

«Quand Leonard est devenu international, il a eu beaucoup de patience, a dit Prouvé. « Son objectif n’était pas nécessairement de générer la plus grosse entreprise. Au début, il travaillait vraiment à améliorer la réputation, le prestige et l’équité de la marque.

Il était crucial pour cela d’obtenir le meilleur emplacement en magasin.

« Leonard était très tôt passionné par l’emplacement, l’emplacement, l’emplacement », a déclaré Prouvé. « Il a donc dû se battre contre d’autres concurrents. Vous vouliez être au centre névralgique du magasin, être vu et briller.

« C’est un état d’esprit que nous gardons toujours, même lorsque nous allons en ligne. Tout est question de visibilité, d’emplacement et de notoriété avant tout », a-t-il poursuivi.

Les années 1960 ont vu d’autres poussées internationales pour le groupe : en Suède, à Hong Kong, en Australie, en France et au Japon, le tout jusqu’en 1968.

« Il choisissait des endroits qui renforceraient la notoriété et la visibilité internationale de la marque », a déclaré Prouvé, ajoutant : « Léonard n’a pas choisi la voie de la facilité.

C’est-à-dire que le cadre a évité d’embaucher un distributeur ou un représentant dans ces pays à l’étranger. Au lieu de cela, Lauder a fait appel à des personnes en qui il avait confiance pour prendre soin de la marque et renforcer sa réputation mondiale. (Prouvé les appelait « les barons de la cosmétique ».) Cette stratégie, à son tour, a créé une endurance : beaucoup de ces personnes sont restées dans le groupe pendant des décennies. Peter Kurtz, par exemple, est resté chez Estée Lauder Cos. en Autriche pendant plus de 35 ans.

Leonard A. Lauder avec Jeanette Wagner en Chine.

«Ces gens ont vraiment vécu et respiré Estée Lauder et l’expansion du groupe», a déclaré Prouvé. « C’était un investissement dans les gens et dans les entités locales — dans les détaillants locaux et les consommateurs locaux. C’était une façon intéressante de s’internationaliser.

« L’une des clés de notre succès est cet investissement dans les gens », a-t-il affirmé.

Et la stratégie internationale de l’entreprise n’a cessé d’évoluer à partir de là.

De nouveaux marchés sont entrés. En 1973, des contacts commerciaux ont été établis dans l’Union soviétique de l’époque, où les produits Estée Lauder sont devenus disponibles dans les magasins de devises fortes. En 1989, le groupe ouvre sa première boutique indépendante à Budapest et une parfumerie Estée Lauder à Moscou. Quatre ans plus tard, l’entreprise ouvre les portes de la Parfumerie Estée Lauder à Varsovie.

Toujours en 1993, le groupe entre en Chine avec des corners pour les marques Estée Lauder et Clinique au grand magasin Isetan à Shanghai. Cela a contribué à lancer l’expansion dans le pays – et ailleurs en Asie – en mouvement.

L’année suivante, le groupe a inauguré son premier magasin indépendant à Prague, et en 1995, il a créé une boutique en magasin, vendant des produits Estée Lauder et Aramis, à Kiev.

Prouvé a souligné que lorsqu’il a rejoint Estée Lauder Cos. en 1994, chaque marque détenue par le groupe avait été nourrie par la famille Lauder. Il a qualifié cette approche d’unique par rapport à la stratégie des compétitions.

“Nous sommes entrés en bourse en 1995 et avons décidé d’être une entreprise en croissance”, a déclaré Prouvé, décrivant cela comme un “tournant”.

Une autre façon d’étendre sa portée à l’étranger était d’investir et d’acquérir des marques de beauté en dehors des États-Unis. Cela a commencé par la société Estée Lauder Cos. en 1998, et l’achat de Jo Malone London en 1999.

Le groupe a ensuite continué à s’emparer de marques à l’étranger. Dans la première décennie des années 2000, la société a acquis Darphin en France et a pris une participation minoritaire dans Forest Essentials en Inde.

Un autre volet de l’expansion internationale de Lauder a été l’établissement de centres d’innovation régionaux en Asie et en Europe pour travailler en tandem avec l’équipe de recherche et développement de l’entreprise en Amérique du Nord. De cette façon, les processus d’innovation pourraient être mis en œuvre sur un marché spécifique pour créer le produit le plus pertinent pour cet endroit.

« Nous avons transformé l’entreprise de ce type de mentalité d’exportation en une entreprise mondialisée et intégrative, où l’innovation peut venir de n’importe où, et [there’s] beaucoup plus de pertinence locale », selon Prouvé. L’idée était donc de cibler ce qui se fait de mieux sur un marché, puis de l’apporter au reste du monde.

« Toute l’expansion internationale a pris une tournure différente », a déclaré Prouvé, expliquant qu’il s’agissait de mettre en place les bonnes capacités dans le monde entier, dans toutes les régions. Cela comprenait la décentralisation des processus et l’assurance que les produits du groupe étaient pertinents dans les zones géographiques, le renforcement des capacités et l’expansion et l’optimisation du portefeuille.

Dans les années 2010, la Cos Estée Lauder acquiert les Éditions de Parfums Frédéric Malle, Kilian Paris, Dr. Jart+ (en 2019, quatre ans après un premier investissement) et prend une première participation dans la famille de marques Deciem, qui est ensuite rachetée en propre par l’entreprise cette année.

L’Estée Lauder Cos.’ la mixité géographique a évolué rapidement, et cela fait déjà plus de 15 ans que l’activité à l’étranger est devenue plus importante que chez nous pour le groupe.

Au cours de son exercice 2020, les Amériques ont représenté 26 % du total des ventes nettes ; Europe, Moyen-Orient et Afrique, 44 pour cent, et région Asie-Pacifique, 30 pour cent.

“Notre marché du patrimoine est le Royaume-Uni”, a déclaré Prouvé. « Nous avons été la première grande entreprise internationale à mettre les pieds au Royaume-Uni, à se développer et à investir dans notre structure. »

Un comptoir Lauder chez Selfridges London, au début des années 1970.

Aujourd’hui, Estée Lauder Cos. est le plus grand acteur de la beauté de prestige dans ce pays. Harrods reste le détaillant historique là-bas, et il propose désormais pratiquement toutes les marques qu’Estée Lauder Cos. vend au Royaume-Uni

La Chine est un marché important et en forte croissance pour le groupe, qui a ouvert une filiale sur le continent en 2002.

« C’était une toute petite entreprise, se souvient Prouvé.

Avance rapide de moins de deux décennies, et au cours de l’exercice 2020, les ventes nettes de l’entreprise en Chine continentale, y compris celles du travel retail, ont généré environ 24% de l’Estée Lauder Cos.’ ventes nettes consolidées. Pour donner une idée de la rapidité de la croissance : cela se compare à environ 17 % au cours de l’exercice 2019 et à environ 13 % au cours de l’exercice 2018.

« Je me souviens que nous avons parcouru les premiers 100 millions de dollars, 500 millions de dollars et aujourd’hui, c’est une entreprise de plusieurs milliards de dollars », a déclaré Prouvé. “La Chine a grandi super, super vite.”

Le dirigeant a mis en place de nombreuses stratégies tout en bâtissant l’activité internationale de l’entreprise. “Ce que nous avons fait, c’est créer des plateformes régionales avec des talents et des services, et des capacités qui peuvent servir nos affiliés”, a-t-il déclaré. «Nos affiliés se concentrent sur nous donner des informations sur les consommateurs et sur l’exécution avec excellence.

“La deuxième chose sur laquelle je me suis vraiment concentré était les marchés émergents”, a poursuivi Prouvé.

L’Inde et le Brésil étaient deux grands qu’il a ouvert.

Un éditeur l’a informé que l’Inde était prête pour une marque comme MAC.

« Tout le monde nous mettait en garde contre le fait d’aller en Inde, [saying] c’est très difficile de faire des affaires [there], il faut être patient et prendre un distributeur », a-t-il déclaré. « L’une des premières décisions que nous avons prises a été de ne pas distribuer. Nous avons suivi notre propre chemin avec nos propres magasins de détail.

Deux vecteurs de développement ont été choisis : Bollywood et les mariages.

« MAC a décollé comme une fusée », a-t-il déclaré, racontant avoir assisté à la première ouverture de porte de la marque dans la banlieue de Bombay à Jehu. « Nous avions 500 personnes devant le magasin à 8 heures du matin. Nous avons été stupéfaits.

« À ce jour, MAC est une marque d’amour en Inde », a poursuivi Prouvé. « Le départ au Brésil était très similaire.

La marque Estée Lauder vient d’être lancée cette année au Brésil, dernier grand marché d’Amérique latine où elle n’était pas encore présente, exclusivement avec Sephora en magasin et en ligne “un succès phénoménal”, a-t-il déclaré.

“Cela commence vraiment avec le consommateur”, a déclaré Prouvé à propos de la stratégie globale.

Ces consommateurs diffèrent en termes de préférences culturelles. Le consommateur en Chine, par exemple, a l’état d’esprit le plus ambitieux en matière de marque. Ainsi, les marques qui s’y sont toujours le mieux débrouillées sont les plus luxueuses.

« La première tâche consiste à examiner la feuille de route de toutes nos marques », a déclaré Prouvé. “Ensuite, nous regardons quelles catégories dominent le marché en termes de consommation.”

Dans les premières années en Chine, 90 % ou plus de l’activité du groupe provenait des soins de la peau, puis le maquillage a gagné en popularité. Au début en Inde et au Brésil, l’accent était mis sur le maquillage, et l’Europe était principalement un marché de parfums.

De grands changements ont eu lieu depuis.

« En fait, nous voyons que les parfums et les parfums de luxe se portent très bien en Chine. Nous venons de lancer Frédéric Malle et Killian en Chine cette année pour la première fois, et les premiers résultats sont très encourageants », a déclaré Prouvé.

Le troisième grand critère pour l’expansion internationale est d’assurer la bonne distribution et de savoir si elle peut créer la sensibilisation, l’opportunité et l’expérience appropriées.

« Un facteur qui nous aide vraiment en ce moment sur les marchés émergents est en ligne », a déclaré Prouvé. « En ligne change la donne. »

C’est parce qu’il apporte une couverture complète des consommateurs. “L’ouverture de la distribution physique ville par ville – dans les plus grandes villes de niveau d’abord, puis les villes de niveau intermédiaire et les villes de niveau inférieur prend beaucoup de temps, de capital et d’investissement, etc.”, a-t-il déclaré. « En ligne vous donne accès à tout. »

En Inde, Estée Lauder Cos. a commencé à travailler avec Nykaa, qui est la plus grande destination beauté omnicanale du pays. « Nous avons commencé à toucher les consommateurs dans 950 villes », a déclaré Prouvé.

La marque Estée Lauder — la marque la plus distribuée du groupe — est physiquement présente dans environ 130 villes du pays, mais via Tmall, elle réalise des transactions dans 750 villes chinoises.

Un autre élément important d’une entreprise intégrée à l’échelle mondiale est le canal de vente au détail de voyages, qui, pour Estée Lauder Cos., couvre plus de 100 pays et territoires à travers le monde. Le groupe revendique être le leader du travel retail, qui représente environ 25 pour cent de ses ventes globales.

“La façon dont nous nous développons dans les marchés émergents ne pense pas seulement aux affaires que nous allons faire dans ces pays, mais aussi aux affaires que nous allons faire avec nos consommateurs lorsqu’ils voyagent”, a déclaré Prouvé.

Lorsque l’économie russe se porte bien et que les déplacements sont fluides, le corridor russe comprend des pays comme Paris, Dubaï et la Turquie.

« Nous examinons donc tout cela, et c’est ce qui motive notre investissement dans de nouveaux marchés », a déclaré Prouvé.

Parmi les autres marchés émergents importants pour le groupe figurent la Russie, le Moyen-Orient, le Mexique, la Turquie et l’Afrique du Sud.

«Ce sur quoi nous nous concentrons de plus en plus, c’est la classe moyenne émergente dans le monde», a poursuivi Prouvé. “Ce sera la croissance future de l’entreprise.”

Il a qualifié l’expansion du groupe à l’étranger de « voyage vraiment fascinant » et son passage dans l’entreprise de privilège. Prouvé a salué l’attitude de la famille Lauder envers l’internationalisation et les investissements, que William Lauder, président exécutif de la société, appelle « le capital patient ».

« Même si nous sommes une société cotée en bourse, nous nous comportons comme une entreprise de luxe », a déclaré Prouvé. « Nous n’allons pas sacrifier la santé à long terme de nos marques et de notre organisation pour le trimestre. Donc avant tout pour nous, c’est cette idée de durabilité, de valeurs et de long terme. Je pense que c’est la raison pour laquelle nous existons depuis 75 ans.

“Leonard m’a toujours dit que son rêve était que nous soyons encore dans 75 ans environ”, a-t-il déclaré.

