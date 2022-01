Lester Holt de NBC joue le rôle du thérapeute avec le conférencier Pelosi dans l’interview du 6 janvier

NBC News a toujours été dans le réservoir du Parti démocrate, et jeudi n’était pas différent. Sur NBC Nightly News lors d’une interview exclusive avec la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, sur le thème de l’anniversaire des émeutes du 6 janvier à Capitol Hill, Lester Holt lui a accordé une interview au softball qui était une séance de thérapie limite.

La première question était probablement la plus flatteuse envers Pelosi où il a posé des questions sur le discours de division du président Biden plus tôt dans la journée où il a attaqué l’ancien président Trump. Lester a fait l’éloge du discours de Biden et s’est demandé pourquoi il ne l’avait pas prononcé plus tôt :

Ensuite, Holt a joué le rôle de thérapeute au lieu de journaliste et a demandé à Pelosi de partager son expérience le 6 janvier et ce qu’elle ressentait : « Je veux que tu m’emmènes dans cette journée si tu veux. Nous nous souvenons tous que vous avez été rapidement escorté hors du podium. Je t’ai déjà entendu en parler. Tu ne voulais pas y aller. Holt a fait preuve d’empathie : « Pensez-vous maintenant, cependant, sachant ce que vous savez, pensez-vous à ce qui se serait passé si vous étiez resté ? »

Holt a laissé Pelosi répondre, puis il a rejoué une séance de thérapie nationale à la télévision en direct :

L’ancre de gauche de NBC a demandé à Pelosi ce qu’elle pensait de la question de savoir si l’Amérique serait un jour la même après les émeutes du 6 janvier, demandant « qu’est-ce qui a été perdu dont vous craignez qu’il ne puisse être retrouvé ? »

Peut-être mortifié par sa performance en tant qu’intervieweur jusqu’à présent, Holt est sorti de sa transe induite par Pelosi et lui a posé une vraie question : pourquoi a-t-elle rejeté les candidats du GOP pour le comité du 6 janvier ? Pelosi a affirmé que deux de leurs candidats « étaient suspects en raison de leur implication le 6 janvier ». Il n’y a pas eu de recul de Holt.

Dans ce qui doit être la partie la plus pathétique de l’interview, Holt interroge Pelosi sur son affirmation à propos de « prier pour vos adversaires. » Dans lequel Pelosi a répondu :

C’est extrêmement ironique pour plusieurs raisons. La première est que Holt essaierait de dépeindre Pelosi, qui aime l’avortement par naissance partielle, comme une sorte de fervent catholique. La seconde est la façon dont Pelosi prétend qu’elle a toujours eu du respect pour le Parti républicain ou son histoire. Elle a toujours été une démocrate partisane amère qui divise. Le fait que Lester Holt l’ait laissée s’en tirer avec cet acte montre à quel point il est dans le réservoir pour l’agenda libéral.

Cette démonstration embarrassante d’un présentateur de NBC en train de sucer un puissant démocrate vous a été présentée par Otezla. Leurs informations sont liées afin que vous puissiez les informer des nouvelles biaisées qu’ils financent.

NOUVELLES NBC NIGHTLY

06/01/2022

19:06:05

LESTER HOLT : Peut-être que personne n’avait une vision plus claire des enjeux ce jour-là que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, à qui j’ai parlé aujourd’hui. Ce matin, le président Biden était ici au Capitole et a prononcé un démantèlement fulgurant de son prédécesseur et a également proposé une défense vigoureuse de la démocratie. Compte tenu de l’environnement, nous sommes en ce moment où il y a des gens qui essaient encore de délégitimer l’enquête, de diminuer l’étendue de ce qui s’est passé ici, souhaiteriez-vous que ce discours soit venu plus tôt qu’aujourd’hui ?

L’ORATEUR NANCY PELOSI : Eh bien, c’est arrivé aujourd’hui, et c’est ce dont notre pays avait besoin en ce moment. Et je suis très fier du discours du président. C’était énergique, véridique et un signal d’alarme pour certains dans notre pays sur la façon dont nous avons frôlé la catastrophe pour notre démocratie ce jour-là d’une manière sans précédent.

HOLT: La façon dont il s’en est pris à Donald Trump, cependant, pensez-vous que cela alimente une conversation parmi de nombreux républicains selon laquelle il y a quelque chose de politique dans les observances? Mitch McConnell a suggéré aujourd’hui qu’il est utilisé à des fins politiques.

PELOSI : Eh bien, c’est à lui de le dire. Le fait est qu’il y a eu une attaque contre notre démocratie, à l’instigation du président des États-Unis d’alors. Une incitation à l’insurrection au Capitole, et c’est juste quelque chose que Mitch McConnell ou qui que ce soit d’autre ne peut pas blanchir.

HOLT : Je veux que vous m’emmeniez dans cette journée, si vous voulez. Nous nous souvenons tous que vous avez été rapidement escorté hors du podium. Je t’ai déjà entendu en parler. Tu ne voulais pas y aller.

PELOSI : Non.

HOLT : Pensez-vous maintenant, cependant, sachant ce que vous savez, pensez-vous à ce qui se serait passé si vous étiez resté ?

PELOSI : Eh bien, la sécurité était très précise. Et quand ils m’ont retiré du podium, j’ai dit, ne vous en faites pas. Ils ont dit, non, tu dois y aller. Vous devez y aller. Et, donc, vous n’avez même pas de conversation. Vous voulez faire votre travail. Ils doivent faire leur travail. Les visuels de ce qui se passait à l’extérieur du Capitole maintenant à l’intérieur du Capitole, cela vous brise le cœur. Cela vous brise le cœur. C’est comme si quelqu’un à la Maison Blanche larguait une bombe sur le Congrès des États-Unis.

HOLT : Il y avait des gens dans ce Capitole ce jour-là qui vous considéraient comme un ennemi à capturer, à humilier. L’un d’eux a dit qu’il vous cherchait pour lui tirer dessus dans son foutu cerveau.

PELOSI : Oui.

HOLT : Ils ont profané votre bureau. Ils ont laissé vos employés, vous savez, craignant pour leur vie. Avez-vous trouvé un moyen de mettre cela en perspective, de le réconcilier un an plus tard ?

PELOSI : Eh bien, je suis l’une de leurs cibles depuis longtemps, et j’ai la sécurité pour me protéger. Ma préoccupation était vraiment pour les autres membres et pour le personnel. Ils peuvent détruire des choses dans le bureau du Président. C’est faux, mais cela peut être préparé. Mais le traumatisme qu’ils ont imposé aux idéalistes qui viennent au Capitole pour travailler, les personnels institutionnels n’ont rien à voir avec les démocrates et les républicains, seulement les const-le Congrès, ceux qui ont dû nettoyer, nettoyer derrière ces gens avec leur défécation de mots et de caca sur le sol du Capitole alors qu’on les traiterait de noms totalement inacceptables.

HOLT : Le président Pelosi m’a fait traverser le Capitole en me montrant où se cachait son bâton.

PELOSI : Les émeutiers, ils ont défoncé une des portes. Le personnel était là sous la table dans le noir. Ils n’ont pas pu parler pendant environ trois – presque trois heures.

HOLT: Et ils entendent évidemment tout parce que c’est, ça se passe ici même.

PELOSI : Ah oui ! Où est-elle? On vient la chercher. Tout ça. Et euh, peut-être qu’ils pensaient que j’étais là-dedans. Je ne sais pas.

HOLT : Ensuite, nous entrons dans son bureau.

PELOSI : Où vous les avez vus assis au bureau et prenant le courrier et tout ce qui était là. Vous savez, c’est là que ce voyou était assis.

HOLT : Qu’avez-vous pensé quand vous avez vu cette photo ?

PELOSI : Eh bien, c’était une manifestation de Donald Trump, un manque de respect total.

HOLT : Je lui ai posé des questions sur l’impact durable.

HOLT : Qu’est-ce qui a été perdu et que vous craignez de ne pouvoir retrouver ?

PELOSI : Je pense que tout doit être récupéré. L’Amérique est un pays optimiste. La résilience de notre démocratie peut résister même à l’ancien président des États-Unis.

HOLT: Et j’ai posé des questions sur le comité de la Chambre enquêtant sur le 6 janvier. Il est composé de pratiquement tous les démocrates. Les républicains se sont retirés après que Pelosi a rejeté deux de leurs sélections, elle a donc choisi deux républicains, tous deux de féroces critiques de l’ancien président Trump.

HOLT : De nombreux républicains diront que le processus n’était pas juste, qu’il y avait des républicains qui ont été rejetés en tant que membres potentiels du comité.

PELOSI : Non, non. Ils n’étaient pas. Eh bien, il y avait — le Président a le droit de faire les nominations.

HOLT: Mais il y avait des individus qu’ils voulaient sur ce comité qui ont été rejetés.

PELOSI : Et nous avons dit que la plupart d’entre eux pourraient venir. Deux nous n’avons pas pu car ils étaient suspects quant à leur implication le 6 janvier. Ils peuvent se plaindre tant qu’ils veulent, mais ils ont renoncé à l’occasion d’avoir leur effectif complet de membres au comité.

[Cuts to Video]

PELOSI : Je demande maintenant à tous les membres de se lever pour une minute de silence.

[Cuts back]

HOLT : Vous avez été très bruyant dans le passé au sujet de la prière pour vos adversaires.

PELOSI: Je le fais toujours, y compris aussi récemment que ce matin, je prie toujours pour eux que Dieu – qu’ils ouvrent leur cœur aux bénédictions de Dieu pour faire ce qui est juste. Mais je dis aux républicains, reprenez votre parti. Ce n’est pas qui vous êtes. Vous êtes le Grand Old Party qui a tant fait pour l’Amérique. Avait un grand leadership pour notre pays. C’est une triste chose pour le pays que le Parti républicain aurait fondu en une secte.