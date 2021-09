L’estimation de Hashpower de Bitcoin en hausse, l’estimation des revenus des frais de transaction en baisse

Source : AdobeStock / Siam

Il y a eu une révision à la hausse significative du hashrate Bitcoin (BTC) attendu par la plate-forme de technologie et de services financiers d’actifs numériques Bitooda. Dans le même temps, ils ont abaissé leurs estimations de revenus de frais BTC.

Le hashrate Bitcoin devrait maintenant atteindre 198 EH/s d’ici la fin de cette année, contre 145 EH/s estimé en juillet, a indiqué la société dans son dernier rapport.

Cela survient alors que le hashrate qui avait été perdu à la suite de l’interdiction de l’exploitation minière par la Chine s’est rétabli à un rythme plus rapide que les observateurs de l’industrie ne l’avaient supposé.

Suite à l’introduction de cette interdiction désormais notoire, qui a entraîné une perte d’environ 100 EH/s, la récupération du hashrate a dépassé les attentes des analystes, atteignant le niveau actuel de 131,7 EH/s.

Bitooda reconnaît certains risques pour ses estimations de hashrate, où un risque potentiel à la hausse serait probablement « induit par l’assouplissement des contraintes d’infrastructure, couplé à une augmentation [BTC] le prix.”

Selon BitInfoCharts.com, le hashrate de moyenne mobile simple sur 7 jours est en hausse depuis les plus bas de début juillet à 84,53 EH/s. Le 16 septembre, il s’élevait à 135,93 EH/s, légèrement inférieur au plus haut de 3 mois de près de 137 EH/s. Le point le plus élevé qu’il a atteint cette année – également son plus haut historique – était de 182,95 EH/s vu en mai.

Hashrate Bitcoin, moyenne mobile sur 7 jours. Source : bitinfocharts.com

Dans son analyse, Bitooda note également que les frais de transaction (Tx) de Bitcoin se sont révélés inférieurs aux prévisions récentes, encourageant ses analystes à suspecter un déplacement des échanges de l’Asie vers l’Occident, couplé à une réduction des volumes globaux des échanges.

« Au fil du temps, un déploiement accru de la couche 2 réduirait également la congestion de la couche 1 et donc les frais », selon l’analyse. “Nous abaissons nos estimations à long terme, les frais de Tx ne devant pas dépasser les récompenses globales avant 2028.”

La couche 1 (L1) est le protocole de base (la blockchain Bitcoin), tandis que la couche 2 (L2) est tout protocole construit dessus, comme le Lightning Network, qui rend les transactions BTC plus rapides et moins chères.

Pendant ce temps, pour le moment, les frais de transaction rapportent moins de 2% des revenus quotidiens des mineurs, tandis que la récompense en bloc (actuellement 6,25 BTC) sera à nouveau réduite de moitié en 2024 et atteindra 1,56 BTC en 2028.

Revenus des mineurs : valeur totale en USD des récompenses de bloc de coinbase et des frais de transaction payés aux mineurs

Source : Blockchain.com

De plus, selon BitInfoCharts.com, les frais de transaction médians sont toujours considérablement inférieurs à ceux du début de cette année.

Tableau des frais de transaction médians Bitcoin, moyenne mobile simple de 7-dire. Source : Bitinfocharts.com

Bitooda a également déclaré que ses analystes continuaient de s’attendre à ce que l’infrastructure électrique soit le facteur déterminant dans la poursuite de l’expansion minière. Compte tenu de ses dernières découvertes, le coût médian de l’électricité est désormais estimé à 40 USD par MWh, selon l’analyse.

« Nous mettons également à jour notre courbe estimée des coûts énergétiques du réseau Bitcoin, que nous estimons avoir augmenté avec la perte d’électricité chinoise à faible coût. Cependant, il devrait reculer d’un [USD] 40/MWh médian actuellement, à [USD] 30/MWh au cours des deux prochaines années », a déclaré la société.

À 14h05 UTC, le BTC se négociait à 47 421 USD et est resté inchangé en une journée. Le prix a augmenté de 2% en une semaine et de près de 7% en un mois. Il a augmenté de 333% en un an.

