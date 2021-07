L’estimation des cotes qui sera le prochain club de Mo Salah, et la réponse est en Espagne

19/07/2021 à 17h56 CEST

Ronald Gonçalves

Mohamed Salah est l’une des icônes modernes de Liverpool. Le footballeur égyptien inscrit des dizaines et des dizaines de buts et de passes décisives avec l’ensemble de Merseyside dans toutes les compétitions qui ont lieu chaque saison, faisant de lui l’un des joueurs les plus précieux de toute l’équipe. Cependant, il existe déjà des estimations sur sa possible rupture avec l’entité rouge, et La Liga est présentée comme sa future future maison.

À cet égard, de la même manière que cela s’est produit avec d’autres acteurs de l’envergure de Cristiano Ronaldo ou alors Lionel Messi, les bookmakers apprécient déjà toutes les possibilités, et le Real Madrid c’est, d’après les quotas, le plus probable. Derrière elle, le PSG et le Barcelone fermer le podium des escouades qui pourraient chercher l’acquisition de l’attaquant, y compris un retour lointain -bien que pas impossible- à la Chelsea.

Cependant, La star égyptienne a son contrat avec Liverpool en vigueur jusqu’en 2023, son transfert pourrait donc être reporté de quelques années. Même comme ça, Il a déjà flirté avec l’alternative de passer en Liga, il donne donc l’impression d’être l’environnement le plus susceptible d’assister à leur football.

MO SALAH : ENTRE LALIGA ET LA PREMIER LEAGUE

Ce sont donc les quotas de Mohamed salah concernant votre prochain club :

Real Madrid: 7€.PSG: 13€.Barcelone: 21 euros.Chelsea: 34€.