L’Estrella Damm Barcelona Master démarre les moteurs

13/09/2021 à 14:04 CEST

sport.es

Belgique, Portugal, Italie et maintenant Barcelone. World Padel Tour fait escale à Barcelone en un mois de septembre frénétique sur le Circuit du meilleur padel du monde. Après avoir parcouru certains des pays d’Europe où le paddle-tennis se développe à des niveaux stratosphériques, les meilleurs joueurs reviennent en Espagne dans l’un des tests les plus spéciaux de la saison.

L’Estrella Damm Barcelona Master 2021, probablement le tournoi le plus consolidé du calendrier du World Padel Tour, a été présenté lors d’un événement organisé à CASA SEAT, l’un des endroits les plus spéciaux de la capitale catalane où la mobilité et la culture se rencontrent. Et dans ce scénario qui rassemble parfaitement les valeurs du World Padel Tour, D. David Escudé, conseiller pour les sports de la mairie de Barcelone et M. Antonino Labate, Directeur de la Stratégie et des Opérations de CUPRA, D., véhicule officiel du WPT, ont apprécié l’importance de ce tournoi, analysant l’expansion et la croissance du Circuit ces dernières années.

RÉ. Ramon Agenjo, Pte. De World Padel Tour, ne voulait pas manquer le coming-out de ce douzième tournoi de l’année, et avec lui les joueurs Fernando Belasteguín et Marta Marrero, sont venus au nom de WPT. Les deux barcelonais débarquent dans ce tournoi avec des objectifs bien différents. Bela, avec son partenaire Sanyo, il veut oublier au plus vite les dernières valeurs aberrantes de la paire 2 du monde et revenir sur le chemin de la victoire. Marta Marrero, avec son partenaire Marta Ortega, est planté à Barcelone à la recherche du titre qui leur résiste si bien cette année.

Le Palau Sant Jordi accueillera une nouvelle fois ce quatrième Master de la saison. Un scénario qui a été témoin d’un moment historique du World Padel Tour. 9 558 personnes ont rempli les tribunes des Palau lors du Final Master 2019, le plus grand nombre à ce jour de spectateurs en direct d’un tournoi du World Padel Tour. A cette occasion, le test aura lieu avec une capacité réduite et toutes les mesures sanitaires obligatoires, du mardi au dimanche, lorsque les gagnants de l’Estrella Damm Barcelona Master 2021 seront connus.