L’Estrella Damm Ladies Open, du 1er au 3 octobre

Retour au calendrier professionnel le Estrella Damm Dames Ouvertes, preuve de Tour Européen Dames dont la quatrième édition se jouera dans le Golf de Terramar du 1-3 octobre 2021 et il réunira les meilleurs golfeurs du circuit dans un lieu spectaculaire qui, en plus d’offrir son magnifique parcours, agit comme un balcon naturel sur la Méditerranée.

Après que le tournoi ait sauté sur les réseaux sociaux avec grand succès en 2020 pour combler le hiatus produit par l’urgence sanitaire de covid-19, le golf en direct revient dans la tournée relookée du Club de Golf Terramar de Sitges, scénario qui couronnera un grand champion. Il suffit de regarder la liste des vainqueurs des éditions précédentes du tournoi, tous joueurs de l’équipe européenne du Coupe Solheim avec plusieurs titres internationaux à son palmarès, pour vérifier que l’Estrella Damm Ladies Open et le club qui l’accueille constituent une formidable projection pour les golfeurs talentueux et élèvent les meilleurs.

En 2017, les anglais Florentyna Parker dans un bris d’égalité palpitant a vaincu la Suédoise Anna Nordqvist et l’Espagnole Carlota Ciganda pour remporter le titre, tandis qu’en 2018, la Néerlandaise Anne Van Dam signé à Sitges le premier de ses trois triomphes dans la péninsule ibérique et en 2019 c’était Carlota Ciganda celui qui a pris les commandes de la victoire après avoir mené un duel spectaculaire avec l’Allemande Esther Henseleit.

Avec ces antécédents historiques, et avec la puissante équipe de joueurs qui assisteront sans aucun doute au Terramar Golf Club, tant les spectateurs qui décident de venir profiter de l’action en direct que ceux qui recourent au signal télévisé desservi dans plus de 100 pays par le Tour Européen Dames ils seront ravis d’un spectacle unique. L’arrivée à l’étape finale de la Race to Costa del Sol et la proximité de son issue seront des incitations supplémentaires à la fois pour les joueurs et pour les fans qui ont été attentifs à l’évolution de cette compétition toute l’année.