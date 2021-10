L’Estrella Damm NA Andalucía Masters, un tournoi stellaire

Dans tous les sports, le numéro un est l’aspiration et l’objectif, le sommet auquel tout le monde aspire, la marque qui certifie le triomphe et le passage à l’histoire. L’accumulation des numéros un donne donc de l’éclat à une compétition et, à cet égard, le Estrella Damm NA Andalousie Masters tenue du 14 au 17 octobre au Real Club Valderrama c’est très bien servi.

Pour commencer, la principale référence sportive de cette épreuve de la tournée européenne valable pour la Race to Dubai est Jon Rahm, numéro un mondial, premier champion espagnol de l’US Open, rempart de l’équipe européenne dans le Coupe Ryder et appelé à briser bien d’autres barrières dans l’histoire du golf. D’autre part, le Estrella Damm NA Andalousie Masters C’est également le tournoi du circuit avec le plus grand nombre de prix des six organisés en 2021 en Espagne, et c’est également la première compétition de golf à être reconnue par le gouvernement espagnol comme un événement d’intérêt public exceptionnel.

Le lieu qui accueille le test, le beau et soigneux Real Club Valderrama, rejoint la liste des mérites avec son record de parcours espagnol qui a accueilli le plus de tournois du circuit européen de l’histoire de ce circuit, avec un total de 26 plus la spectaculaire Ryder Cup 1997 au cours de laquelle l’équipe européenne dirigée par Seve Ballesteros a battu un puissante équipe américaine dirigée par Tiger Woods. Bien sûr, le club de Sanroqueño occupe ce numéro un souhaité comme le meilleur parcours espagnol dans le classement des publications spécialisées les plus prestigieuses, et les éloges unanimes des golfeurs qui passent par le tournoi soutiennent cette considération.

Cette année, en outre, la liste du tournoi a un autre numéro un, Santiago Tarrio, leader incontesté de l’ordre du mérite de la Tournée du défi après avoir ajouté deux victoires et neuf top dix tout au long de l’année et avec une carte garantie pour l’European Tour 2022.

En analysant rapidement le casting du test, nous trouvons un chiffre accablant : 90 des 126 participants au tournoi sont des gagnants dans le tournée européenne et 17 des golfeurs qui affronteront Valderrama ont gagné sur le circuit en 2021, à commencer par Rafa Cabrera Bello, récent champion de l’Open d’Espagne. De plus, 20 golfeurs de l’équipe ont défendu le pavillon européen dans le Coupe Ryder, 25 d’entre eux font partie des 50 meilleurs joueurs de la Course à Dubaï 2021, et onze font partie des cent premiers du classement mondial.

Tous ces facteurs contribueront sans aucun doute à ce que les fans profitent d’un spectacle unique cette semaine au Real Club Valderrama dans ce septième édition des Masters Estrella Damm NA Andalucía, le top du golf dans notre pays.

Les billets sont déjà en vente pour profiter de Jon Rahm et du reste des joueurs qui assisteront à l’édition de cette année des Estrella Damm NA Andalucía Masters, et la flexibilité de l’offre vous permet de choisir entre des accès individuels pour chaque jour, des abonnements quatre jours ou forfaits week-end, avec tarifs préférentiels pour les moins de 14 ans, fédérés ou personnes à mobilité réduite.

