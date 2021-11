L’Estrémadure annonce la fin de la grève de son personnel !

18/11/2021 à 20:02 CET

Artur Lopez

Le président de l’Estrémadure UD a accepté de mettre fin à la grève avec les joueurs et le staff technique de l’équipe première. C’est ce qu’a déclaré le club d’Estrémadure dans un communiqué diffusé par les réseaux sociaux. Par conséquent, tout indique que le prochain match de Primera RFEF au stade Francisco de la Hera contre le CD Calahorra se jouera sans incident.

Apparemment, le personnel n’a reçu aucune compensation financière ou paiement tardif, mais l’entité a conclu un accord au fur et à mesure que la dette envers les joueurs est reconnue. Les footballeurs intéressés recevront la lettre de liberté pour pouvoir quitter le club lors du prochain marché d’hiver. Voici la déclaration complète :

🚨 COMMUNIQUÉ OFFICIEL 🚨 pic.twitter.com/oozRqHWI5g – Estrémadure UD (@EXT_UD) 18 novembre 2021

Une deuxième non-présentation entraînerait une baisse

Mercredi dernier, le 17 novembre, le juge de la compétition a déjà confirmé la non-présentation de l’Estrémadure UD au match de Riazor contre le Deportivo de la Coruña, qui a coûté trois points au club et l’amende de 3 006 euros conformément à l’article 77 du Code disciplinaire de la RFEF. Désormais, une seconde non-comparution coûterait au club l’expulsion du groupe 1 de Primera RFEF et la rétrogradation administrative de catégorie.

Avec l’accord, le président Manuel Franganillo a obtenu une autre marge de temps afin de trouver une injection de capital qui, à ce jour, n’est pas arrivée. Du club, ils accusent le groupe Khalifa d’avoir rompu les contrats signés en termes économiques. Dans une interview avec Canal Extremadura Televisión, l’administrateur de la faillite de l’entité a déjà clairement indiqué l’intention du club de prendre des mesures légales contre Khalifa pour dommages et intérêts : « Ils ont fixé les délais et finalement l’argent n’arrive pas. Je ne pense pas que ce soit une arnaque, mais si l’argent n’arrive pas, l’Estrémadure sera une victime de plus d’une rupture de contrat. »