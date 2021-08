L’Estrémadure conspire pour protéger la petite outarde, menacée d’extinction

23/08/2021 à 08:03 CEST

La protection des oiseaux de l’agrosteppe est l’une des grandes préoccupations des ornithologues et des groupes de conservation espagnols. Parmi elles, se distingue l’outarde petite (Tetrax tetrax), dont les populations enregistrent une très forte baisse ces dernières décennies, qu’est-ce qui l’a placé en danger d’extinction, selon SEO / BirdLife. Sensible à cette situation délicate, le gouvernement d’Estrémadure modifiera les limites du réseau Natura 2000, pour l’adapter aux besoins de la petite outarde et autres oiseaux des steppes.

La Junta de Extremadura exclura les zones désormais protégées à proximité de certains centres de population qui n’ont jamais eu de valeurs naturelles, tandis que d’autres avec des zones très sensibles pour l’outarde barbue et d’autres espèces, désormais mieux connues, seront intégrées à Natura. Réseau 2000. .

L’initiative, qui est partie de SEO / BirdLife, permettralui-même rendre compatible un développement urbain modéré et durable des communes avec les nouvelles limites des espaces protégés, en particulier dans les localités entièrement incluses dans le réseau Natura 2000.

Lors de la dernière réunion du Conseil consultatif environnemental d’Estrémadure, tenue le 20 juillet, la Direction générale de la durabilité, participant aux propositions SEO / BirdLife, a présenté un aperçu des modifications des limites du réseau Natura 2000 qui sont à l’étude.

Les modifications permettront à de nombreuses municipalités d’Estrémadure d’avoir des zones à proximité immédiate de leurs centres urbains, pour une un développement urbain bien planifié, adéquat et durable avec les vraies valeurs naturelles de son environnement; en particulier, avec la protection des habitats des oiseaux des steppes.

Déclin spectaculaire de l’espèce en Espagne

Les propositions de SEO / BirdLife sont basées sur le fait que la répartition de l'outarde petite, oiseau typique des zones agricoles, est actuellement connue avec une bien plus grande précision pendant la saison de reproduction.

En effet, plusieurs zones isolées ont été détectées à courte distance d’aires protégées de grande importance pour les espèces qui peuvent désormais s’y intégrer.

Le II recensement national de la petite outarde en Espagne, achevé en 2016, a révélé une Diminution de 48 % de la population de la Petite Outarde depuis le dernier recensement (2005).

Cette baisse spectaculaire a même été bien supérieure à la moyenne nationale dans certaines communautés autonomes comme en Estrémadure, avec un déclin de la population au cours de cette période de plus de 58%.

« À l’heure actuelle, il est possible que en Estrémadure il y a moins de 30% des petits bustes qui existaient il y a 20 ans, être un espèce clairement menacée pour laquelle des mesures immédiates doivent être prises, notamment en protégeant strictement toutes ses aires de reproduction, d’hivernage, d’alimentation et de repos qui n’ont pas encore disparu & rdquor; explique Marcelino Cardalliaguet, délégué SEO / BirdLife en Estrémadure.

D’où cette nouvelle révision des limites du Réseau Natura 2000, qui vise à « répondre à l’objectif de protéger l’ensemble de son habitat », ajoute Cardalliaguet.

L’agriculture intensive, principal ennemi de la petite outarde

La petite outarde avait été déclarée « Oiseau de l'année » par SEO / BirdLife en 2017, car c'est l'une des espèces liées aux champs cultivés avec les tendances démographiques les plus négatives. Les facteurs qui semblent influencer leurs populations comprennent la destruction ou la transformation de leurs habitats, principalement en raison de la agriculture intensive. Mais aussi de la disparition des jachères, des bordures et des friches, ou des changements dans les types de cultures.

Le remplacement des champs de céréales pluviales par des champs d’oliviers, d’amandiers, de vignes ou irrigués, et l’augmentation de la utilisation de pesticides, qui réduisent drastiquement les populations d’invertébrés et la diversité des plantes dont les petits bustes et de nombreuses autres espèces ont besoin pour se nourrir et élever leurs petits sont d’autres causes de leur déclin.

A tout cela s’ajoutent “les causes de mortalité non naturelle due aux machines agricoles, en particulier les œufs et les poulets, les collisions avec les clôtures et les lignes électriques, la chasse illégale et les écrasements. Et dans de nombreuses zones, la perte directe d’habitat due au reboisement, aux routes et aux urbanisations& rdquor;, souligne l’ONG.

L’espèce apparaît incluse dans le Livre Rouge des Oiseaux d’Espagne et dans la Liste Rouge des Oiseaux d’Europe dans la catégorie “vulnérable& rdquor ;, alors qu’il est considéré comme “d’un intérêt particulier& rdquor; dans le catalogue national des espèces menacées.

Protégé dans 11 communautés autonomes

En outre, l'espèce est inscrite à l'annexe I de la directive sur les oiseaux de l'UE, qui comprend ceux qui doivent être soumis à des mesures de conservation spéciales concernant leur habitat. Il est protégé dans 11 communautés autonomes.

SEO / BirdLife a déjà prévenu que si la situation actuelle ne s’inverse pas, la petite outarde frôlera dangereusement l’extinction.

La petite outarde est une petite outarde, pesant entre 700 et 900 grammes, dont l’aire de répartition s’étendait autrefois de l’Europe occidentale et du nord-ouest de l’Afrique jusqu’aux steppes d’Asie centrale.

Cependant, il s’est déjà éteint dans de nombreux pays : en Afrique, seule une population minime persiste au Maroc, et en Europe, seuls les oiseaux restent dans le secteur occidental, notamment en Espagne, au Portugal, en France et en Sardaigne ; et à l’extrême est, à partir du sud de la Russie.

Les populations espagnoles les plus importantes d’Europe, ce qui signifie, selon SEO/BirdLife, que le pays a « une évidente responsabilité internationale pour la conservation de l’espèce& rdquor ;. Ce n’est qu’en Russie et au Kazakhstan qu’il existe des communautés d’une telle importance.

«Nos enfants pourraient ne jamais le voir & rdquor;

SEO / BirdLife soutient que la petite outarde est l'un des oiseaux les plus emblématiques de la péninsule ibérique. "Fréquent dans les champs de nos grands-parents, sa présence a été réduite et nos enfants risquent de ne jamais le voir& rdquor ;, a alerté le directeur exécutif de SEO / BirdLife, Asunción Ruiz, à l'occasion de son élection comme « Oiseau de l'année & rdquor ;.

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen d’aires protégées pour préserver la biodiversité et les habitats naturels, sa conservation et sa gestion en Espagne correspondent aux communautés autonomes, qui doivent approuver et exécuter les plans de gestion correspondants pour les espaces.

De plus, tous les six ans, des rapports sur l’évolution de l’état de conservation du réseau Natura 2000 doivent être soumis à la Commission européenne. C’est, comme l’explique SEO / BirdLife, un réseau dynamique d’aires protégées, ce qui permet d’adapter ses limites tant que des informations scientifiques sont disponibles pour étayer ces modifications.

Tant les limites que les utilisations autorisées au sein du réseau Natura 2000 doivent être adaptées uniquement pour se conformer aux objectifs de conservation de chaque espace, étant capable de déterminer les zones les plus sensibles en leur sein et d’autres avec une plus grande capacité d’utilisation.

Les États membres de l’Union européenne (UE) disposent de lignes spécifiques de fonds communautaires pour financer des actions au sein du réseau Natura 2000 et plusieurs appels d’aides et de fonds publics en Estrémadure visent prioritairement ces espaces.

