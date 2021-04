L’esturgeon a porté un coup après l’oscillation du pétrole a prédit un trou noir économique dans l’Écosse indépendante | UK | Nouvelles

Nicola Sturgeon: l’élection est un “ inconvénient ”, déclare Carlaw

Cette semaine, Mme Sturgeon s’est éloignée de sa menace continue d’organiser un référendum sur l’indépendance cette année. Cela vient après que le dernier sondage sur l’indépendance ait montré plus en faveur de rester une partie du Royaume-Uni. Le sondage, commandé par Lord Ashcroft, a révélé le sentiment qu’Indyref2 était à son plus bas niveau en 18 mois.

Jeudi, le Premier ministre écossais a présenté une série de mesures clés que son gouvernement entreprendrait au cours des 100 premiers jours du nouveau Holyrood si le Parti national écossais (SNP) était réélu.

L’omission de toute campagne d’indépendance précoce dans le document a été considérée comme un signe qu’elle ne chercherait pas immédiatement à appeler à un nouveau référendum.

D’autres questions sérieuses ont été posées sur l’indépendance et ses conséquences ces derniers temps.

Mme Sturgeon dit qu’elle veut maintenir le libre-échange à la frontière anglo-écossaise si une Écosse indépendante rejoignait l’UE.

Nicola Sturgeon: Les plans Indy du Premier ministre écossais pourraient être atténués par le pétrole et le gaz (Image: GETTY)

SNP: Sturgeon espère utiliser les élections de Holyrood comme plate-forme pour un Indyref2 (Image: GETTY)

Ses détracteurs disent que c’est presque impossible.

D’autres attirent l’attention sur l’économie écossaise et sur le fait qu’elle résiste ou non.

Le pays tire actuellement l’essentiel de ses finances du pétrole et du gaz, avec un vaste secteur dans l’Atlantique Nord et la mer du Nord, les plus grandes ressources pétrolières d’Europe occidentale.

Pourtant, en 2016, toute l’ampleur de l’impact de la chute des prix du pétrole sur les finances de l’Écosse a été mise à nu dans un rapport de l’Institute for Fiscal Studies.

Il a montré qu’un gouvernement post-indépendance à Édimbourg serait confronté à la nécessité d’augmenter les impôts ou de réduire les dépenses pour combler un trou noir de plus de 10 milliards de livres sterling.

JUSTIN: Un violeur d’enfant qui a enlevé une écolière souffre de “ blessures qui changent sa vie ”

Pétrole d’Écosse: Le pays a une grande industrie pétrolière et gazière qui semble être en déclin (Image: GETTY)

L’IFS a déclaré que la baisse du coût du brut par rapport à un sommet de 115 dollars (82 £) le baril dans les mois précédant le référendum de 2014 signifiait que si le Royaume-Uni dans son ensemble serait de nouveau excédentaire à la fin de la décennie, Le déficit budgétaire de l’Écosse resterait à plus de 6% du revenu national.

Il a déclaré que les prévisions du gouvernement du SNP concernant les revenus attendus de la mer du Nord avant le référendum étaient “de plus en plus éloignées de ce qui est maintenant attendu”.

La société a ajouté que la détérioration des finances de l’Écosse au cours des 18 derniers mois s’élevait à 10,6 milliards de livres sterling, soit environ 2000 livres par habitant.

Beaucoup ont depuis noté que l’Écosse ne peut plus espérer compter sur son industrie pétrolière et gazière autrefois lucrative.

Le co-leader du Parti vert écossais, Patrick Harvie, a critiqué plus tôt ce mois-ci le financement et les subventions «imprudents» pour les combustibles fossiles en Écosse.

Il a déclaré que le pays devrait plutôt investir et concentrer son attention sur les énergies renouvelables.

Cependant, l’Écosse est actuellement loin de pouvoir compter sur ces substituts énergétiques.

NE MANQUEZ PAS

Un eurodéputé amer lance une extraordinaire diatribe anti-britannique sur le Brexit [REPORT]

Nicola Sturgeon au bord du gouffre alors que le dirigeant du SNP a averti d’un “ coup d’État à venir ” [INSIGHT]

Horreur à Londres: un garçon de 13 ans poignardé “ plusieurs fois ” sur le chemin de l’école [ANALYSIS]

Subventions pétrolières: Sturgeon photographié au centre d’innovation du centre de technologie pétrolière et gazière en 2017 (Image: GETTY)

Alex Salmond: Sturgeon fait face à un défi avec son ancien mentor Alex Salmond et son Alba Party (Image: GETTY)

Entre 2019 et 2020, la part du pays dans les recettes fiscales sur le pétrole et le gaz de la mer du Nord a chuté d’environ la moitié à 724 millions de livres sterling, selon les chiffres des impôts et des dépenses.

Les données, publiées dans le rapport Government Expenditure and Revenue Scotland (GERS) pour 2019-2020, ont montré que le solde budgétaire net du pays, y compris les revenus de la mer du Nord, était dans le rouge de 15,1 milliards de livres sterling, 8,6% du produit intérieur brut (PIB). , contre un déficit de 13,2 milliards de livres sterling en 2018-2019.

Ceci est comparé à un déficit total du Royaume-Uni de 2,5% du PIB.

Robert Tombs, l’historien britannique, a fait valoir qu’en dehors de cela, les Écossais finiraient inévitablement par payer plus d’impôts si le pays devenait indépendant.

Réfléchissant au vote sur le Brexit, il a déclaré à Express.co.uk: “Toute la tourmente que nous avons eue en quittant l’UE, l’Écosse aurait en quittant le Royaume-Uni.

Profil de l’esturgeon: elle a repris le rôle après l’échec du référendum sur l’indépendance de l’Écosse en 2014 (Image: Express Newspapers)

«Ils se retrouveraient avec une frontière, avec des relations commerciales perturbées; ils finiraient par payer plus d’impôts et être plus pauvres.

“Nicola Sturgeon obtiendra peut-être la majorité des sièges au Parlement écossais, mais il est peu probable qu’elle obtienne une grande majorité de l’électorat écossais.”

Pendant ce temps, Mme Sturgeon a exhorté cette semaine les électeurs britanniques à punir M. Johnson pour «l’odeur nauséabonde» autour du gouvernement britannique.

Mais si l’on en croit le sondage de Lord Ashcroft, Mme Sturgeon pourrait être celle qui se trouve dans les eaux troubles.

Boris Johnson: Le Premier ministre a refusé à plusieurs reprises d’envisager l’idée d’un Indyref2 (Image: GETTY)

Il a montré que les camps du Oui et du Non étaient dans une “impasse statistique”.

Le soutien à l’Union reste à la limite du couteau, 51% soutenant le Royaume-Uni contre 49% en faveur de l’indépendance, une fois que les personnes ne savent pas sont exclues.

Mais Mme Sturgeon pourrait trouver du réconfort après avoir également constaté que 49% sont susceptibles de voter pour le SNP lors du scrutin de circonscription, ce qui donne au SNP une majorité de trois sièges.