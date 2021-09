L’esturgeon a porté un coup dur après que l’oscillation du pétrole ait prédit un trou noir économique dans l’Inde indienne | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La première ministre écossaise a été confrontée aujourd’hui à une grille de MSP à Holyrood sur ses plans pour un deuxième référendum sur l’indépendance. Elle a déclaré qu’un vote aurait lieu après le passage de la crise sanitaire du COVID-19, mais a ajouté que son Parti national écossais (SNP) avait l’intention de tenir Indyref2 d’ici la fin de 2023. Le SNP était prêt à lancer une nouvelle campagne d’indépendance l’année dernière, mais ont été stoppés par le début de la pandémie mondiale.

Le parti s’est récemment associé aux Verts écossais pour former une alliance pro-indépendance, les Verts étant le seul autre parti dominant à Holyrood à soutenir une échappée.

Au cours du débat, le secrétaire écossais Alister Jack a déclaré que le déficit du budget écossais était de 36,6 milliards de livres sterling l’année dernière et a été interrogé par les MSP sur la manière dont le SNP comptait contourner un écart aussi flagrant dans les finances du pays avec l’indépendance.

D’autres scénarios de “trou noir” ont également été confrontés depuis longtemps à l’économie écossaise.

Le pays tire actuellement la majeure partie de ses finances du pétrole et du gaz, ayant un vaste secteur dans l’Atlantique Nord et la mer du Nord, les plus grandes ressources pétrolières d’Europe occidentale.

Pourtant, en 2016, l’ampleur de l’impact de la chute des prix du pétrole sur les finances de l’Écosse a été mise à nu dans un rapport de l’Institute for Fiscal Studies (IFS).

Il a montré qu’un gouvernement post-indépendance à Édimbourg serait confronté à la nécessité d’augmenter les impôts ou de réduire les dépenses pour combler un trou noir de plus de 10 milliards de livres sterling.

L’IFS a déclaré que la baisse du coût du brut par rapport à un sommet de 115 $ (82 £) le baril dans les mois précédant le référendum de 2014 signifiait que si le Royaume-Uni dans son ensemble serait de nouveau excédentaire d’ici la fin de la décennie, Le déficit budgétaire de l’Écosse resterait à plus de 6 % du revenu national.

Il a déclaré que les prévisions du gouvernement SNP concernant les revenus attendus de la mer du Nord avant le référendum étaient “de plus en plus éloignées de ce qui est maintenant attendu”.

Cependant, l’Écosse n’est actuellement pas près de pouvoir compter sur de tels substituts énergétiques.

Entre 2019 et 2020, la part du pays dans les recettes fiscales pétrolières et gazières de la mer du Nord a diminué d’environ la moitié pour atteindre 724 millions de livres sterling, selon les chiffres des impôts et des dépenses.

Les données, publiées dans le rapport Government Expenditure and Revenue Scotland (GERS) pour 2019-2020, ont montré que le solde budgétaire net du pays, y compris les revenus de la mer du Nord, était dans le rouge de 15,1 milliards de livres sterling, soit 8,6% du produit intérieur brut (PIB). , contre un manque à gagner de 13,2 milliards de livres sterling en 2018-2019.

Ceci est comparé à un déficit total du Royaume-Uni de 2,5 % du PIB.

Robert Tombs, l’historien britannique, a fait valoir qu’en dehors de cela, les Écossais finiraient inévitablement par payer plus d’impôts si le pays devenait indépendant.

Réfléchissant au vote sur le Brexit, il a déclaré à Express.co.uk: “Toute la tourmente que nous avons eue en quittant l’UE, l’Écosse aurait en quittant le Royaume-Uni.

« Ils se retrouveraient avec une frontière, avec des relations commerciales perturbées ; ils finiraient par payer plus d’impôts et être plus pauvres.

“Nicola Sturgeon peut obtenir la majorité des sièges au Parlement écossais, mais il est peu probable qu’elle obtienne une large majorité de l’électorat écossais.”