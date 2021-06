L’esturgeon a reçu un avertissement du tribunal ! Burnham prévient le chef du SNP qu’elle est sur un « terrain instable » | Politique | Nouvelles

Une dispute a éclaté avec le maire du Grand Manchester qui a multiplié les appels pour que les gens soient indemnisés pour tous les frais d’hôtel et de voyage pour les voyages prévus en Écosse. Il a également exigé des paiements pour les entreprises touchées par les restrictions de Covid qui empêchent tous les voyages non essentiels entre l’Écosse et les zones communales de Manchester et de Salford. Le premier ministre a accusé Mme Burnham d’avoir postulé pour une place dans un futur concours à la direction du parti travailliste en se battant avec elle sur les trottoirs.

Mme Sturgeon a déclaré: «Je me suis toujours bien entendu avec Andy Burnham et s’il veut une conversation adulte, tout ce qu’il a à faire est de décrocher le téléphone.

“Mais si, comme je pense que c’est peut-être le cas, il s’agit plutôt de générer des prises de bec avec moi dans le cadre d’un positionnement dans une future course à la direction travailliste, alors cela ne m’intéresse pas.”

L’adjoint de Mme Sturgeon, John Swinney, a insisté plus tôt sur le fait que cette décision était «justifiée» par le taux de cas de Covid en hausse dans la région de la ville.

Il a également déclaré que l’appel à compensation de M. Burnham n’était pas “un point pertinent”, car un soutien aux entreprises est déjà disponible en Angleterre.

M. Swinney a ajouté: “Les dispositions que nous avons mises en place concernant Manchester et Salford sont des approches cohérentes que nous avons déjà adoptées dans ce domaine.”

Mme Sturgeon a également été critiquée par les partis d’opposition à Holyrood pour avoir discrètement adopté des lois qui sous-tendent l’interdiction de voyager jeudi, mais n’a pas informé le Parlement.

Elle a plutôt attendu une conférence de presse vendredi pour annoncer les changements.

Des restrictions restent également en place pour les voyages entre l’Écosse et Bolton, et Blackburn avec Darwen.

Mais les gens peuvent toujours voyager dans certaines parties de l’Écosse avec des numéros de cas similaires.

M. Burnham a rejeté l’accusation du chef du SNP selon laquelle il se livrait à des manœuvres politiques, affirmant que l’interdiction avait été imposée “de manière assez autoritaire sans préavis”.

Il a également déclaré que l’administration de Mme Sturgeon était sur un “terrain instable” et a suggéré que son bureau avait déjà reçu des conseils juridiques suggérant que l’indemnisation n’aurait pas dû être rejetée.

M. Burnham a déclaré: “Nous devrons rassembler de plus en plus de cas de personnes et nous devrons voir dans quelle mesure les personnes ont été affectées.”

Pressé par la menace d’un procès, il a déclaré : « Je ne veux pas exagérer ma main ici parce que menacer une action en justice est quelque chose qui ne devrait être fait que si cela est approprié. Cependant, je vais découvrir cette semaine combien de personnes sont concernées.

«Je vais lancer un appel pour que les gens me contactent afin que nous ayons une idée claire. Voyons ce qui en ressort. Je ne pouvais pas exclure, s’il y a des centaines de personnes qui ont de leur poche des centaines de livres, vous savez que je les représenterai de la meilleure façon. S’il existe une voie de recours légale pour eux, alors je pense que cela devrait être envisagé.

« Parce que je ne pense pas, vous savez, il est clair pour moi cet après-midi, que les choses ont été faites de manière équitable, en termes de mise en œuvre des restrictions. Et je pense aussi au retard de l’avis, car beaucoup de gens n’ont pas été en mesure d’essayer de récupérer des réservations ou de réorganiser les plans ou tout ce genre de chose, donc je peux il y a un cas mais je ne voudrais pas surjouer ma main sur ça.”

Pendant ce temps, il n’est pas clair si les amendes pour violation des règles sont exécutoires.

Interrogé sur le problème, M. Burnham a déclaré: “Nous avons vérifié auprès de la police du Grand Manchester aujourd’hui. Leur point de vue est qu’ils ne peuvent pas appliquer les réglementations écossaises, même s’ils le voulaient – et je ne pense pas qu’ils le veuillent d’ailleurs – et que c’est la position. Donc, je ne sais pas comment l’interdiction est appliquée, pour être honnête. Et c’est aussi une question que le gouvernement écossais doit définir : vous savez, quelles sont les implications si quelqu’un d’Écosse voyage ici ? Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce que nous sommes censés faire à ce sujet.

Le Dr Nick McKerrell, maître de conférences en droit à l’Université calédonienne de Glasgow, a déclaré qu'”aucun pouvoir” n’avait été conféré à la police écossaise pour arrêter les voitures lorsqu’une interdiction de voyager est en vigueur.

Il a déclaré : « Théoriquement, la police pourrait inculper quelqu’un en Écosse, s’ils découvrent qu’ils ont voyagé depuis Manchester.

« Cela peut être facilement contesté. Je verrais si quelqu’un a été arrêté ou condamné à une amende de cette manière, car je ne connais pas bien les pouvoirs de la police.