L’esturgeon est humilié alors que des données accablantes montrent l’importance du commerce britannique pour l’Écosse | Politique | Nouvelles

Les appels de Sturgeon à rejoindre l’UE sont « malhonnêtes », selon Mundell

Les chiffres du commerce publiés par le gouvernement écossais montrent que les exportations avec le reste du Royaume-Uni représentaient 60 pour cent du commerce au nord de la frontière. En comparaison, l’ensemble de l’UE ne représentait que 19%, tandis que les exportations hors UE représentaient 21%.

Les nouvelles données ont révélé que les exportations vers le reste de la Grande-Bretagne ont totalisé 52 milliards de livres sterling en 2019, soit une augmentation de 2,5 milliards de livres sterling (cinq pour cent) par rapport à l’année précédente.

Les ministres ont déclaré que l’augmentation vers le reste du Royaume-Uni était due à une augmentation des exportations d’électricité d’environ 33,6% (1,8 milliard de livres sterling).

Le secteur des services a représenté un bond de 725 millions de livres sterling, le secteur agricole a exporté 1,1 milliard de livres sterling, soit une augmentation de 230 millions de livres sterling tandis que les exportations manufacturières ont chuté de 350 millions de livres sterling.

Pendant ce temps, les exportations hors du Royaume-Uni ont totalisé 35,1 milliards de livres sterling, soit une augmentation de 1,1 milliard de livres sterling (3,4 pour cent).

Les nouvelles données commerciales ont été publiées jeudi (Image: .)

Le ministre écossais du Commerce Ivan McKee (Image: .)

Pour les exportations internationales, 16,4 milliards de livres sterling étaient destinés à l’UE, soit une augmentation de 420 millions de livres sterling, tandis que 18,7 milliards de livres sterling étaient destinés à l’extérieur de l’UE, soit une augmentation de 730 millions de livres sterling.

Les exportations vers l’UE ont augmenté en raison d’un bond de 33,9 % dans l’information et la communication (140 millions de livres sterling), de 25 % dans le transport et le stockage (185 millions de livres sterling) et de 32,1 % dans les produits pharmaceutiques.

L’augmentation des exportations hors de l’UE a été entraînée par un bond de 10,5% (780 millions de livres sterling) des exportations de services tandis que les ventes de produits manufacturés ont chuté de 1,3% (115 millions de livres sterling).

Les politiciens unionistes ont affirmé que les données démontrent pourquoi l’Écosse quittant le Royaume-Uni serait dévastatrice pour les emplois et les moyens de subsistance, même si une Écosse distincte pouvait rejoindre l’UE comme promis par le SNP.

Le commerce avec le reste du Royaume-Uni était trois fois plus élevé que le commerce international (Image: PA)

Liz Smith MSP, porte-parole de l’économie conservatrice écossaise, a déclaré: « Ces chiffres sont une preuve supplémentaire de l’énorme avantage que l’Écosse tire de son appartenance au Royaume-Uni.

« Des centaines de milliers d’emplois écossais dépendent de notre appartenance à l’Union, étant donné que les échanges avec le reste du Royaume-Uni ont augmenté de 2,5 milliards de livres sterling par rapport à l’année précédente, pour atteindre 52 milliards de livres sterling et représentent 60% de nos exportations totales.

« Il va sans dire que la séparation de l’Écosse de son bloc commercial le plus important causerait d’énormes dégâts économiques – et pourtant c’est exactement le scénario cauchemardesque que le SNP, avec son obsession pour l’indépendance, est déterminé à créer. »

Pamela Nash, directrice générale de l’Écosse à l’Union, a ajouté : « Ces chiffres démontrent de manière concluante l’importance vitale de continuer à faire partie du Royaume-Uni.

Le secrétaire écossais Alister Jack (Image : .)

« Le reste du Royaume-Uni est de loin le marché commercial le plus important pour l’Écosse, éclipsant tous les pays de l’UE réunis.

L’ancien député travailliste de Shotts a ajouté : « Quoi que vous pensiez du Brexit, il est clair que quitter le Royaume-Uni et chercher à rejoindre l’UE – ce qui est loin d’être garanti – serait catastrophique pour l’emploi et les moyens de subsistance.

« Plutôt que de construire des barrières avec la vision négative du SNP pour une Écosse plus faible, nous avons un avenir prometteur devant nous en tant que membre du Royaume-Uni, reconstruisant notre économie, gardant la livre et entretenant des relations positives avec nos amis et voisins. »

S’adressant aux journalistes du Parlement écossais jeudi, le secrétaire écossais Alister Jack a déclaré : « Les chiffres d’exportation du gouvernement écossais montrent à nouveau que le reste du Royaume-Uni reste de loin le marché le plus important de l’Écosse, avec des exportations vers l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord valant trois fois plus que tous. Pays de l’UE réunis.

Nicola Sturgeon critiqué pour les appels à rejoindre l’UE par un expert

« Les exportations internationales écossaises vers les pays non membres de l’UE ont également augmenté de plus de 4% depuis 2018, montrant l’énorme potentiel pour les entreprises écossaises en dehors de l’UE.

« Alors que nous continuons à conclure de nouveaux accords commerciaux progressifs dans le monde entier, nous ouvrons des opportunités d’exportation qui profiteront à l’Écosse et à l’ensemble du Royaume-Uni. »

En réponse, un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré : « Ces statistiques pour 2019 montrent une solide performance sous-jacente des exportations écossaises avant le double choc économique causé par la pandémie mondiale et la sortie de l’UE.

« Le principal moteur de la croissance des exportations vers le reste du Royaume-Uni a été une augmentation des exportations d’électricité, aidant à garder les lumières allumées en Angleterre et au Pays de Galles.

« Les chiffres fournissent une preuve supplémentaire de l’importance de l’UE pour le commerce de l’Écosse.

« L’impact négatif de l’approche du gouvernement britannique à l’égard de notre sortie de l’UE est évident dans les statistiques commerciales plus récentes du HMRC qui ont montré qu’entre juin 2021, les exportations de marchandises de l’Écosse vers l’UE étaient en baisse de 25 % par rapport à la période équivalente en 2019.

« Grâce à notre plan de croissance des exportations, nous restons concentrés sur l’augmentation des exportations internationales de l’Écosse à 25 % du PIB d’ici 2029. »