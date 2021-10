L’esturgeon est humilié alors que le SNP n’atteint pas la cible verte avant la COP26 : « Les choses empirent » | Sciences | Nouvelles

Le Premier ministre a raté son objectif de chauffage renouvelable après que seulement 6,4% du chauffage non électrique a été atteint à partir de sources renouvelables en 2020, malgré l’objectif de 11% d’Édimbourg. Et pour aggraver la situation, les progrès du gouvernement écossais sont en baisse depuis 2019, lorsque 6,6% de la demande de chaleur non électrique était produite à partir de sources renouvelables. Un rapport du gouvernement a déclaré qu’en 2020, « environ 2,14 GW de capacité thermique renouvelable étaient opérationnels en Écosse, produisant environ 5 074 GWh de chaleur renouvelable utile.

Et maintenant, les travaillistes écossais ont exhorté le gouvernement SNP-Verts à faire pression et à augmenter la proportion de chaleur générée à partir de sources renouvelables.

La porte-parole du Scottish Labour, de l’énergie et des transports, Monica Lennon, a déclaré: «Malgré tous leurs mots chaleureux, le bilan du SNP en matière d’environnement est un échec.

« Non seulement ils ont raté une autre cible clé, mais les choses empirent en fait.

«Avec la COP26 à quelques jours, cela expose le fossé entre la rhétorique du SNP et la réalité.

« Être un chef de file mondial en matière d’environnement exige des actes, pas des paroles – la première ministre devrait suivre ses propres conseils et prendre des mesures crédibles. »

Cela survient alors que Mme Strugeon se prépare à accueillir la COP26 à Glasgow la semaine prochaine, et manquer des objectifs climatiques en tant que pays hôte d’un sommet sur le climat pourrait ne pas bien se porter pour son image.

Cela aide à expliquer pourquoi elle a été la cible de tirs nourris pour ne pas avoir atteint ces objectifs à un moment aussi crucial.

Le ministre des Bâtiments zéro carbone, Patrick Harvie pour les Verts écossais, a imputé une année économique difficile en raison de la pandémie, ainsi qu’une production réduite des grands systèmes de biomasse sur les sites industriels.

Les chiffres d’Édimbourg montrent que le biométhane était la deuxième source de chaleur renouvelable écossaise en 2020, avec 15 % de la chaleur renouvelable provenant de cette source d’énergie.

LIRE LA SUITE: Les jabs AstraZeneca et Pfizer liés à un nouvel effet secondaire

Mais M. Harvie a qualifié cet objectif manqué de « décevant ».

Il a déclaré : « La chaleur renouvelable générée en Écosse en 2020 équivalait à 6,4 % des combustibles non électriques consommés pour le chauffage.

« Cela représente une légère baisse de la chaleur renouvelable utile produite depuis 2019.

« Atteindre 6,4 % de chaleur renouvelable signifie que nous avons raté l’objectif de 11 % et est clairement décevant.

« Cette réduction de la chaleur renouvelable était en grande partie due à la réduction de la production des grands systèmes de biomasse sur les sites industriels et doit être considérée dans le contexte d’une année difficile pour l’économie écossaise en raison de la pandémie.

Mais malgré l’échec à atteindre les objectifs climatiques, M. Harvie a salué les progrès de l’Écosse dans les systèmes de chauffage renouvelable au niveau des bâtiments et a semblé soutenir la stratégie du gouvernement britannique visant à décarboniser le chauffage domestique.

A NE PAS MANQUER

Archéologie : l’épave d’un sous-marin nazi « bat Toutankhamon » [REVEAL]

L’Espagne brise les rangs de l’UE et mène la révolte contre la crise russe [REPORT]

Un télescope de la NASA repère un possible monde extraterrestre en dehors de la Voie lactée [INSIGHT]

Il a déclaré : « La stratégie sur la chaleur dans les bâtiments, publiée plus tôt ce mois-ci, indique clairement que nous devons accélérer le déploiement de technologies de chaleur à zéro émission afin que d’ici 2030, plus d’un million de foyers et l’équivalent de 50 000 bâtiments non domestiques soient convertis en chaleur à zéro émission. .

«La stratégie de la chaleur dans les bâtiments définit un ensemble de politiques ambitieux pour y parvenir, y compris notre engagement à investir au moins 1,8 milliard de livres sterling au cours de ce parlement pour aider à relancer la croissance du marché et soutenir les moins capables de payer.»

La stratégie pour le chauffage et les bâtiments vise à lutter contre les émissions de carbone produites par le chauffage et l’alimentation électrique des maisons, des lieux de travail et des bâtiments publics.

Le plan vise à ce que les Britanniques économisent de l’argent sur les factures d’énergie, et il est affirmé qu’il peut soutenir jusqu’à 240 000 emplois verts qualifiés d’ici 2035 pour aider à stimuler la reprise économique.