L’esturgeon est humilié alors que l’espoir que l’Écosse indépendante s’accroche à la livre n’est « pas viable » | Royaume-Uni | Nouvelles

Nicola Sturgeon devrait ‘s’y mettre’, déclare Alex Salmond

Mme Sturgeon a annoncé cette semaine son intention d’assouplir lentement l’Écosse des restrictions strictes sur les coronavirus. Suivant l’exemple de Boris Johnson, cela signifie que le pays évoluera au même rythme que son voisin du sud mais de manière “modifiée”. Alors que M. Johnson a conseillé aux Anglais de faire preuve de discrétion concernant les masques faciaux, le Premier ministre écossais s’attend à ce que les Écossais continuent de les utiliser.

Certaines restrictions concernant l’éloignement physique et le nombre de réunions à l’intérieur et à l’extérieur resteront également.

Alors que le pays sort prudemment du verrouillage, Mme Sturgeon et son Parti national écossais (SNP) élaborent des plans pour quitter le Royaume-Uni.

Un Indyref2 figure en bonne place dans l’agenda du SNP, son soutien ayant été renforcé pendant la pandémie et la victoire de Mme Sturgeon aux élections de mai à Holyrood – à peine une majorité – ne fait que renforcer le parti.

De grands obstacles subsistent entre la situation actuelle de l’Écosse et celle qu’elle souhaite devenir après l’indépendance.

Nicola Sturgeon: Les plans de change du Premier ministre écossais pour l’après-indépendance ne sont pas clairs (Image: GETTY)

Coronavirus: l’Écosse emboîtera le pas à l’Angleterre pour assouplir les restrictions sur les coronavirus (Image: GETTY)

L’un des plus gros problèmes, sinon le plus important, est la monnaie et l’offre que l’Écosse utiliserait en dehors de l’Union.

Mme Sturgeon a affirmé que le pays continuerait à utiliser la livre sterling “aussi longtemps que nécessaire”.

Pourtant, un livre blanc du gouvernement rédigé par la commission des affaires économiques avant le vote sur l’indépendance de 2014 a déclaré que ce n’était “pas une option viable”.

Il a noté: “Le choix de la monnaie est peut-être la décision économique la plus importante à laquelle un gouvernement écossais indépendant serait confronté.”

Indyref2 : Sturgeon espère détenir un Indyref2 dans les prochaines années (Image : GETTY)

Si une Écosse indépendante devait conserver la livre sterling, la politique monétaire continuerait d’être définie par la Banque d’Angleterre.

Mais, “cela a des implications pour la réglementation du secteur financier écossais qui à son tour est susceptible d’avoir des implications pour les politiques fiscales et de dépenses”.

Alors qu’une Écosse indépendante pourrait continuer à utiliser la livre sterling sans le consentement du reste du Royaume-Uni de la même manière que certains pays d’Amérique latine ont adopté le dollar américain et que le Monténégro utilise l’euro, le pays n’aurait pas de banque centrale et aucun accès aux services de, ou influence sur la Banque d’Angleterre.

Pourtant, l’Écosse possède un vaste secteur des services financiers qui repose sur l’accès aux services de la banque centrale.

Banque d’Angleterre : l’Écosse ne pouvait pas espérer une « dollarisation » comme d’autres pays (Image : GETTY)

Histoire de l’esturgeon : un jeune esturgeon lors d’une conférence du SNP dans les années 90 (Image : GETTY)

Comme l’a déclaré le professeur Jim Gallagher, anciennement du Nuffield College, à Oxford, pour cette raison, la substitution de devises « n’est pas une option viable » pour un pays comme l’Écosse.

John Swinney, maintenant vice-premier ministre écossais, a déclaré au rapport : « La proposition principale est que nous établissions une union monétaire formelle avec le reste du Royaume-Uni, la Banque d’Angleterre faisant office de banque centrale pour la livre sterling, etc. ses fonctions au nom des autorités fiscales en Écosse et dans le reste du Royaume-Uni.

“Ces fonctions porteraient essentiellement sur la stabilité des prix et la stabilité financière.”

Il a ajouté : « La Banque d’Angleterre est … la Banque de tout le Royaume-Uni … nous souhaiterions que la Banque d’Angleterre continue [to be] prêteur en dernier ressort à [Scottish] institutions financières.”

Profil d’esturgeon : elle a succédé à la première ministre après l’échec du référendum de 2014 (Image : Express Newspapers)

En cas de succès dans sa candidature à l’indépendance, Mme Sturgeon souhaite que l’Écosse rejoigne l’UE, le pays votant pour rester dans le bloc lors du référendum sur le Brexit de 2016.

Son adhésion signifierait l’adoption de l’euro.

Mais des membres du SNP ont suggéré que ce ne serait pas le cas, Ian Blackford, le chef du parti à Westminster, ayant assuré aux électeurs qu’ils n’auraient pas à utiliser l’euro en 2019.

L’UE a confirmé à plusieurs reprises que l’adhésion au mécanisme de taux de change n’est cependant pas volontaire.

L’ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a déclaré en 2018 : « L’euro est censé être la monnaie unique de l’Union européenne dans son ensemble.

“Tous nos États membres sauf deux sont tenus et autorisés à rejoindre l’euro une fois qu’ils remplissent les conditions.”

Nouvelles de l’Écosse : de nombreux problèmes logistiques liés à l’indépendance restent sans réponse (Image : GETTY)

Si une Écosse indépendante cherchant à adhérer à l’UE refusait d’adopter l’euro, elle se trouverait “pas entièrement compatible” avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – un élément clé du droit de l’UE.

Tout cela repose sur l’hypothèse que l’UE serait même favorable à une Écosse indépendante.

Des tensions existent entre des pays comme l’Espagne et la communauté autonome de Catalogne, qui souhaite rejoindre l’UE en tant qu’État indépendant.

D’autres, comme l’historien Robert Tombs, ont noté que l’UE ne voudrait pas attiser davantage la mésentente entre elle et le Royaume-Uni après le Brexit en autorisant l’Écosse à adhérer.