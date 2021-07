L’esturgeon perd le contrôle alors que les Écossais s’en prennent aux « fanatiques du SNP présidant à la pagaille » | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Nicola Sturgeon “doit appuyer sur le bouton pause”, déclare Nelson

Tout au long de la pandémie, Mme Sturgeon a été critiquée pour avoir donné la priorité à un deuxième vote sur l’indépendance de l’Écosse plutôt qu’à la récupération du virus. Le Premier ministre écossais a affirmé qu’un référendum pourrait avoir lieu d’ici la fin de 2023 “si la crise de Covid est passée”.

Maintenant, Mme Sturgeon fait face à de nouvelles critiques après l’augmentation des cas en Écosse, faisant du pays la capitale européenne des coronavirus fin juin.

Selon les données de l’application Zoe entre le 11 et le 28 juin, les deux régions les plus touchées du Royaume-Uni sont Dundee et Aberdeen.

Début juillet, l’Écosse est devenue la région la plus touchée du Royaume-Uni, avec 317 infections pour 100 000 habitants.

C’était plus du double du taux anglais de 148 pour 100 000 habitants.

Nicola Sturgeon critiqué pour avoir géré la crise de Covid (Image: .)

Les supporters écossais à Londres lors de l’affrontement entre l’Angleterre et l’Écosse pour l’Euro 2020 (Image: .)

Dans une lettre à The Scotsman, un lecteur – nommé David Millar – a attaqué Mme Sturgeon et le SNP pour avoir blâmé le gouvernement britannique pour la propagation de la variante Delta plus infectieuse.

M. Millar a écrit: “Ce que les fanatiques du SNP sont capables de faire, et c’est la véritable compétence de l’équipe d’entraîneurs – après un mauvais résultat, l’été dernier, nous sommes presque sans Covid, maintenant la capitale de l’Europe, blâmez le gouvernement britannique sur le La variante indienne s’est propagée.

“Tout ce qu’ils voient, c’est leur version du jeu positif, le trophée sur le piédestal – Indyref2.

“Le simple coup d’airain de ce parti et de ses partisans pour éradiquer, à leurs yeux en toute impunité, la pagaille qu’ils ont présidée est tout simplement incroyable.”

Premier ministre Boris Johnson (Image : .)

Le ministre de la Santé de Mme Sturgeon a affirmé que l’affrontement entre l’Écosse et l’Angleterre lors de l’Euro 2020 était en partie responsable de l’augmentation du nombre de nouveaux cas.

Près de 2 000 nouveaux cas ont été liés en Écosse à des personnes regardant les matchs de football.

Environ les deux tiers des 1 991 cas étaient des personnes qui se sont rendues à Londres pour le choc de l’Écosse avec l’Angleterre le 18 juin.

Alors que le ministre de la Santé de Mme Sturgeon tentait de blâmer l’Euro 2020, les experts ont averti que le vrai problème pourrait être plus proche de chez nous.

Cas de coronavirus à travers le Royaume-Uni (Image: Express)

Le professeur Linda Bauld, professeur de santé publique à l’Université d’Édimbourg, a déclaré: « Si vous aviez à nouveau votre temps ou une boule de cristal, vous n’auriez pas planifié d’événements de masse.

“Mais bien que le football y ait contribué, ce n’est pas la cause de l’augmentation des cas en Écosse.

“Ce n’est pas à blâmer.”

Le professeur Devi Sridhar, conseiller du gouvernement écossais, a ajouté : « À certains égards, l’Écosse est victime de son succès – moins de personnes ont eu le virus au cours des première et deuxième vagues, elle a donc plus d’opportunités de sauter maintenant.

Fans de football écossais à Londres (Image: .)

« Maintenant, nous devons nous faire vacciner le plus rapidement possible. »

Malgré le nombre croissant de cas, l’Écosse passera au niveau zéro des restrictions Covid le 19 juillet, mais les masques obligatoires resteront en place pendant “un certain temps”.

Ailleurs dans sa lettre, il a fait valoir que le SNP ne pensait pas à l’état dans lequel se trouverait le pays s’il était “bloqué avec l’approche de vaccination de l’UE”.

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon (Image: .)

M. Millar fait référence au déploiement de la vaccination glaciaire dans l’UE par rapport au Royaume-Uni.

À ce jour, plus de 45 000 000 à travers le Royaume-Uni ont reçu leur première dose d’un vaccin contre le coronavirus.

Plus de 34 000 000 ont reçu les deux jabs.

En comparaison, le nombre total de doses de vaccin administrées dans 30 pays de l’UE/EEE est d’environ 382 771 608.