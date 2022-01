L’esturgeon se tortille après être descendu sur la promesse d’IndyRef2 « Cela repousse votre emploi du temps ! » | Politique | Des nouvelles

Nicola Sturgeon a promis aux électeurs écossais qu’il y aurait un référendum sur l’indépendance d’ici 2023 lors de la conférence de son parti SNP, mais a semblé troublée lorsqu’elle a été interrogée sur le calendrier du vote. Mme Sturgeon est apparue sur STV’s Scotland Tonight et on lui a dit que la pandémie, les contestations judiciaires potentielles et l’adoption d’une législation par Holyrood seraient un processus de longue haleine qui pourrait modifier l’échéance de 2023 qu’elle s’est fixée. Mme Sturgeon a refusé de répondre de front aux préoccupations et a plutôt dit au radiodiffuseur qu’elle ferait « tout ce qui est en mon pouvoir pour permettre ce référendum ».

S’exprimant sur STV, on a demandé à Mme Sturgeon si elle ne serait pas en mesure de respecter son échéance de 2023 en raison de plusieurs défis qui pourraient survenir au cours des prochains mois.

Le chef du SNP a répondu : « Mes plans n’ont pas changé par rapport à ce que j’avais défini à la fin de l’année dernière…

« Je veux donner au peuple écossais le choix de l’indépendance avant la fin de 2023.

« Nous prendrons les mesures, cette année, à la fois en termes de préparatifs pratiques mais également de dossier de fond sur l’indépendance pour permettre que cela se produise. »

Mme Sturgeon a été interrogée sur la date à laquelle elle proposerait un projet de loi à Holyrood sur la question, mais elle a refusé d’en donner un.

On lui a alors dit qu’il y avait de réelles chances que les perturbations « repoussent toutes votre calendrier », Mme Sturgeon ayant du mal à trouver une réponse directe aux éventuelles contestations judiciaires de son référendum.

Elle a déclaré au radiodiffuseur qu’elle ne pouvait pas contrôler les contestations judiciaires, ajoutant : « J’ai l’intention de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour permettre à ce référendum d’avoir lieu avant la fin de 2023, et nous expliquerons exactement ce que cela signifie en termes de date de l’introduction de la législation lorsque nous avons pris les décisions détaillées à ce sujet. »

Mme Sturgeon a ensuite déclaré que l’Écosse devait « souffrir » sous le gouvernement britannique pendant la pandémie et à travers le Brexit et qu’il était juste de donner aux électeurs le choix de savoir s’ils souhaitent que cela continue.

Le Premier ministre a annoncé mardi une révision de la catégorisation « entièrement vacciné » qui nécessite désormais un vaccin de rappel.

Mme Sturgeon a également déclaré que la réduction des cas en Écosse pourrait conduire à une levée des restrictions dans les semaines à venir.

Elle a déclaré: « Alors que le nombre de personnes hospitalisées avec Covid a continué d’augmenter au cours de la semaine dernière – exerçant une pression supplémentaire significative sur le NHS – il y a des signes que le taux d’augmentation pourrait commencer à ralentir …

« J’espère que cela nous permettra de lever les limites des autres mesures de protection sur les événements en direct en salle, le service à table dans l’hospitalité et la distanciation dans le public en salle, à partir du 24 janvier. »