Les Beatles’ Let It Be revient sur le palmarès des albums du Billboard 200 (daté du 30 octobre), revenant au n ° 5 après sa réédition en édition spéciale de luxe le 15 octobre.

L’ensemble est sorti pour la première fois en 1970 en tant que dernier effort en studio du groupe, et a également servi de bande originale au film documentaire du même nom. L’album a passé quatre semaines au sommet du Billboard 200 (13 juin – 4 juillet 1970) et fait partie des 19 albums n ° 1 du groupe.

Pour son édition spéciale, l’album a été réintroduit dans une variété de formats et d’éditions étendus, dont beaucoup avec des morceaux inédits. Toutes les versions de l’album, anciennes et nouvelles, sont combinées à des fins de suivi et de cartographie.

Let It Be a gagné 55 000 unités d’album équivalentes aux États-Unis au cours de la semaine se terminant le 21 octobre (en hausse de 3 899 %), selon MRC Data. Sur cette somme, les ventes d’albums comprennent 48 000 (en hausse de 11 570 % ; ce qui en fait l’album le plus vendu de la semaine), les unités SEA en comprennent 6 000 (en hausse de 589 % ; soit 8,34 millions de flux à la demande des morceaux de l’ensemble) et les unités TEA comprennent 1 000 (en hausse de 1 180%).

Let It Be était le dernier sur le Billboard 200 en date du 4 décembre 2010, lorsqu’il se classait au 120e rang. Il figurait dans le top 10 du classement du 8 août 1970, lorsqu’il s’est classé n°4.

L’album a été récemment mixé par le producteur Giles Martin et l’ingénieur Sam Okell aux formats stéréo, DTS surround 5.1 et Dolby Atmos. Tous les formats comportent le nouveau mix stéréo de l’album, qui a été guidé par la version originale « reproduite pour disque » par Phil Spector. Il provient directement de la session originale et des bandes à huit pistes de la célèbre performance de 42 minutes des Beatles sur le toit de l’immeuble Apple Corps au 3 Savile Row à Londres le 30 janvier 1969.

Let It Be Special Edition complète le réalisateur La nouvelle série documentaire de Peter Jackson The Beatles: Get Back, ainsi que le livre à couverture rigide, également intitulé The Beatles: Get Back.

Achetez ou diffusez The Beatles’ Let It Be (Deluxe Edition).