Les BeatlesL’album Let It Be est suralimenté par la première du week-end de Thanksgiving des docuseries The Beatles: Get Back on Disney + pour passer du n ° 10 au sommet du palmarès des meilleurs albums rock de Billboard pour la première fois.

C’est la cinquième fois qu’un album des Beatles atteint ce classement, après Love en 2007, On Air: Live at the BBC Volume 2 en 2009, et deux titres qui ont atteint le sommet après leurs rééditions élargies pour le 50e anniversaire, Sgt. Groupe du club Pepper’s Lonely Hearts en 2017 et Route de l’Abbaye en 2019.

Let It Be grimpe également de 80 à 19 sur le Billboard 200, de 21 à 6 sur le palmarès des meilleures ventes d’albums après sa Réédition du 15 octobre dans les éditions de luxe. Cela l’a amené au Billboard 200, avant le déploiement des docuseries, au n ° 5, au classement britannique au n ° 2 et au Top 3 partout, de l’Australie à l’Irlande et de l’Espagne à la Suisse. L’arrivée du série très attendue réalisé par Peter Jackson aide également l’album à remonter dans le classement des albums officiels du Royaume-Uni 63-22.

Billboard rapporte que deux des chansons les plus appréciées de Let It Be se comportent également bien sur Hot Rock & Alternative Songs : « Let It Be » se situe au n°16 et « Get Back » au n°23. Ils sont également sur Rock Digital Song Sales aux numéros 13 et 11 respectivement. Ce dernier graphique montre également deux autres morceaux préférés, « Two of Us » au n°20 et « Don’t Let Me Down » au n°22.

Les autres sorties des Beatles de la période ultérieure qui se sont bien montrées sur les meilleurs albums de rock sont Abbey Road, qui est en hausse de 9-3, la compilation 1 au n ° 26 et The Beatles (alias « The White Album ») au n ° 45. Au Royaume-Uni, 1 est en hausse de 57-37, Abbey Road réapparaît au n ° 69 et la collection durable 1967-1970 (sortie pour la première fois avec 1962-1966 en 1973) réapparaît au n ° 100. Pendant ce temps, dans le classement des albums vinyles du Royaume-Uni, Abbey Road grimpe de 37 à 23 et Let It Be réintègre la 24.

Achetez ou diffusez les éditions spéciales Let It Be des Beatles.