« Let It Bleed »: le chef-d’œuvre éclectique des Rolling Stones

C’était le 5 décembre 1969, le jour où le Des pierres la gauche Bancs musculaires, ayant enregistré quelques morceaux pour ce qui serait leur prochain album (Doigts collants), que Let It Bleed, un nom évoqué par Keith, est sorti en Grande-Bretagne. C’était le jour où les Stones s’envolaient pour San Francisco et leur apparition malheureuse à Altamont.

Let It Bleed, leur deuxième album produit par Jimmy Miller, était sorti aux États-Unis une semaine plus tôt. Il a été enregistré pendant les derniers mois de Brian Jones avec le groupe, mais il n’y a pas grand-chose de lui sur l’album ; c’était aussi leur premier disque avec le nouveau guitariste Mick Taylor. L’album des Stones s’est heurté à une vive opposition pour les honneurs des charts lors de la sortie des Beatles Route de l’Abbaye deux mois plus tôt et le deuxième album de Led Zeppelin était sorti quelques semaines auparavant.

Définir des chansons dans le canon des Stones

Il a été en grande partie enregistré aux Olympic Studios à Londres et Elektra Studios à Los Angeles entre février et octobre 1969 et il comprend trois classiques absolus dans « Gimme Shelter », « You Can’t Always Get What You Want » et « Midnight Rambler ».

C’était vers la fin octobre, alors que Mick et Keith terminaient des morceaux pour Let It Bleed à Los Angeles que le chanteur, Merry Clayton a été réveillé à 1 heure du matin pour faire les chœurs sur « Gimme Shelter », cela s’est avéré être l’un des les chansons qui définissent le vaste canon des Stones.

Une autre nuit, le violoniste Byron Berline a été enregistré en train d’enregistrer « Country Honk » sur le trottoir de Wilshire Boulevard, appuyé contre une limousine, avec un klaxon de voiture agissant comme son signal pour commencer à jouer. D’autres musiciens qui apparaissent sur le disque sont, Ian Stewart au piano, Nicky Hopkins joue du piano et de l’orgue, avec Ry Cooder à la mandoline, l’ancien Traffic man, Dave Mason à la guitare, Leon Russell au piano, Bobby Keys joue du sax tandis que Nanette Workman et Madeline Bell chante les choeurs.

« Honky Tonk Femmes» a été enregistré pendant les sessions de l’album, mais n’a pas été inclus, mais sa face B « You Can’t Always Get What You Want » est un autre des points forts de l’album. Il présente le choeur de Londres Bach à 60 voix qui a été arrangé par le vétéran de Wrecking Crew, Jack Nitzsche et avec The Stones est Al Kooper, jouant du piano, de l’orgue et du cor d’harmonie.

« Les Stones n’ont jamais rien fait de mieux »

Fin août 1969, Robert Brownjohn montra à Keith des croquis de l’idée de couverture du nouvel album qui avait pour titre provisoire « Automatic Changer ». Keith était très réceptif aux idées de Brownjohn et il était prévu de le tourner une semaine plus tard pour un coût d’environ 1 000 £, beaucoup d’argent pour l’époque. Une jeune économiste domestique et plus tard chef célèbre, Delia Smith, qui a fait le gâteau désormais emblématique, a déclaré: «Je travaillais alors comme économiste domestique, avec un photographe culinaire qui a tourné pour des publicités et des magazines. Je cuisinerais tout ce dont ils avaient besoin. Un jour, ils ont dit qu’ils voulaient un gâteau pour une pochette de disque des Rolling Stones, c’était juste un autre travail à l’époque. Ils voulaient que ce soit très exagéré et aussi criard que je pouvais le faire ! »

Bien qu’il soit devenu très apprécié en tant que couverture, à l’époque, le magazine Rolling Stone l’appelait « La couverture la plus minable depuis Flowers ». Bien que Greil Marcus dans le même magazine ait déclaré : « Un record écrasant… les Stones n’ont jamais rien fait de mieux. »

L’album a dominé les charts britanniques le 20 décembre 1969, mais n’a atteint que la troisième place des charts Billboard. Au fil du temps, il est devenu l’un des points culminants de la carrière des Stones. C’est un album qui fonctionne comme une entité, parfait pour être écouté en séance et démonstratif du mélange éclectique d’influences et d’amours musicaux du groupe. La couverture de Robert Johnson« Love in Vain » de ‘s est un témoignage de leur histoire d’amour de longue date avec le blues.

