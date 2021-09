Eric Clapton était un récipiendaire tellement réticent du projecteur solo au début des années 1970 qu’il se cachait derrière un nom de groupe différent au moins une partie du temps. Mais après Derek et les dominos‘ “Layla” avait tardivement devenu un hit américain du Top 10 sur Atco en août 1972, Polydor espérait continuer sur sa lancée en revenant au premier album solo éponyme d’Eric de deux ans auparavant.

Le résultat a été la sortie de sa co-écriture soft-rock avec Delaney et Bonnie Bramlett, “Let It Rain”, en tant que single américain. C’était une nouvelle entrée sur le Billboard Hot 100 pour le 23 septembre 1972. La piste est entrée au n ° 80, deux places devant la version de Mott The Hoople qui a changé sa carrière. David Bowie‘s “Tous les jeunes mecs”. (Sur la photo ci-dessus : le single japonais 7″ de “Let It Rain”).

L’album d’Eric Clapton avait atteint le 13e rang dans un palmarès américain de 30 semaines en 1970 pour un disque produit par Delaney Bramlett. Il a également joué de la guitare rythmique tandis que Bonnie Bramlett a contribué aux chœurs. Léon Russell, Stephen Stills, Jim Gordon, Rita Coolidge et Bobby Keys étaient parmi les autres invités.

Eric produit un de ses héros

“Let It Rain” a commencé son ascension alors même qu’Atco a sorti le single “A Man Of Many Words” du héros du blues d’Eric Mon pote. L’Anglais a produit ce morceau et y a participé avec le Dr John. C’est “Let It Rain” qui a eu le palmarès, même s’il s’est avéré modeste par rapport à “Layla”.

La chanson a bégayé jusqu’à la moitié du Hot 100, la plupart des semaines sans la “bulle” qui signifiait des augmentations importantes des ventes ou de la diffusion, et s’est arrêtée au n ° 48 du classement pour la première semaine de décembre. Clapton ne repartira dans le Top 10 en tant qu’artiste solo qu’en 1974, mais quand il l’a fait, il est allé jusqu’au n ° 1, avec “J’ai tiré sur le shériff.”

