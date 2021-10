Let There Be Carnage avait presque un titre différent, déclare Andy Serkis .

Presque aucun temps ne s’était écoulé après que Sony ait annoncé le titre Venom : qu’il y ait un carnage avant de me lancer sur Internet comme un symbiote entrant en orbite pour crier sa perfection. C’est si merveilleusement stupide, le surnom parfait pour un film qui s’est avéré être, vous l’avez deviné, merveilleusement stupide. Il n’y a tout simplement pas à le battre. Ou existe-t-il ? Lorsque Steve Weintraub de Collider s’est récemment entretenu avec le réalisateur Andy Serkis, ils se sont demandé si le film avait déjà eu un titre différent—Venin : Protecteur mortel, peut-être ? – et la réponse que Serkis a fournie d’une manière ou d’une autre, au-delà de toute logique et raison, donne en fait à Let There Be Carnage une course pour son argent : Venom : l’amour va nous déchirer.

Voici exactement ce qu’il nous a dit :

« Pas vraiment, rien à voir avec ‘Lethal Protector’ à ce stade. Nous avons pensé pendant un moment que cela pourrait s’appeler “Love Will Tear Us Apart”, c’était une préoccupation pendant un petit moment. Mais ‘Let There Be Carnage’ semble le faire. Il n’y a pas eu beaucoup de disputes sur les autres titres auxquels nous pensions. Parce que c’était un concurrent si fort.

Nommer la suite d’après une chanson dang sappy de Joy Division ne se penche pas seulement sur ce à quoi les gens ont répondu dans le premier film – le fait que Tom HardyEddie Brock et le symbiote Venom sont très clairement amoureux, mais cela prend tout son sens une fois que vous voyez la suite, une comédie romantique folle se faisant passer pour un film de bande dessinée. Oui, Woody HarrelsonLe tueur en série Cletus Kasady est infecté par le symbiote Carnage et procède au meurtre d’une tonne de personnes tout en retrouvant son ancienne aventure mutante, Shriek (Naomie Harris). C’est très important. Mais l’épine dorsale de Venom: Let There Be Carnage est la situation familiale difficile d’Eddie Brock et Venom, tirés dans les deux sens par le désir d’Eddie de vivre une vie normale et de retrouver son autorité en tant que journaliste et le souhait de Venom de décapiter les méchants et de manger leur cerveaux. L’amour, sous toutes ses formes les plus bâclées, les déchire littéralement.

En fin de compte, il n’en a pas fallu beaucoup pour que Serkis and Co. s’installe à la place sur Venom: Let There Be Carnage, un titre qui, permettez-moi d’être clair encore une fois, fouette le cul complet et total. Soyez à l’affût de la suite de notre interview avec Andy Serkis demain. Venom: Let There Be Carnage est actuellement à l’affiche en salles. En plus de Hardy, le film met également en vedette Michelle Williams, Reid Scott, Stephen Graham, et Peggy Lu. Voici le synopsis officiel :

Plus d’un an après les événements de Venom (2018), le journaliste d’investigation Eddie Brock a du mal à s’adapter à la vie en tant qu’hôte du symbiote extraterrestre Venom, qui lui confère des capacités surhumaines afin d’être un justicier mortel. Brock tente de relancer sa carrière en interviewant le tueur en série Cletus Kasady, qui devient l’hôte du symbiote Carnage et s’échappe de prison après une exécution ratée.

