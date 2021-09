Let There Be Carnage ”- Les Nouvelles de Chihuahua – Entre les lignes

Après deux changements de date, la société Sony a décidé d’avancer la première du film Venom: Let There be Carnage (Venom: Carnage Released) pour le 1er octobre prochain.

Sony À travers ses réseaux sociaux et la page Twitter de @VenomMovie, il a annoncé que la nouvelle date serait pratiquement deux semaines avant la date prévue et que nous pourrons voir deux des plus célèbres méchants de Spider-man dans la bande dessinée se battre main dans la main. main.

Le film arrive dans une saison où Sony et Marvel cherchent le retour du public dans les salles, la décision publiée aujourd’hui était en grande partie due à la bonne acceptation qu’elle avait eueShang-Chi et la légende des dix anneaux Le dernier vendredi. Pour l’instant, les réseaux sociaux l’ont déjà officialisé : “Save the date. Venom: Let There Be Carnage sortira en salles exclusivement le 1er octobre », ils se sont montrés sur les réseaux sociaux avec une nouvelle affiche.

Sony a publié le jour officiel de la première de Venom Photo : Twitter / @ VenomMovie

La deuxième partie de Venom a subi de multiples retards en raison de la crise causée par le covid-19.

Le célèbre réalisateur et acteur Andy Serkis a été chargé de diriger la suite de Venom et dit que la confrontation entre le personnage principal et son homonyme extraterrestre violent a trouvé un adversaire avec un goût pour la violence en série et un goût pour le sang. Rappelons que le film a choisi de changer le classement initial en un PG-13 pour l’adapter à tous types de publics et ainsi réduire la violence qu’il avait potentiellement au départ.

Le film avec le célèbre Tom Hardy C’est très important au sein des projets de films Marvel et Sony, car selon les revenus de ce film, la dernière bande annonce de : Spiderman : No way Home et sa date de sortie. Image de Venom dans la bande-annonce de Carnage Photo : Twitter / @ VenomMovie

D’un autre côté, au Mexique et en Amérique latine le jour d’ouverture est encore inconnu, les derniers rapports indiquent que ce serait le 14 octobre. Il est prévu que les cinémas ou, à défaut, la page Venom au Mexique publient la date de lancement officielle.

La nouvelle aventure de Eddie Brock et Venom, leur symbiote extraterrestre les fera se retrouver à essayer de mener une vie normale tout en partageant le même corps. Brock cherche à trouver sa meilleure version en tant que journaliste pour le journal Daily Bugle, il cherchera donc une interview avec un personnage qui se présentera sous la forme de Carnage, la fusion d’un organisme extraterrestre et du tueur en sérieCletus Kasady (Woody Harrelson)), celui-ci sera chargé de rendre la vie impossible au symbiote noir.

Lorsque la bande-annonce de Venom est sortie, ils ont assisté à deux apparitions majeures. Le premier d’entre eux était la confirmation de Graham en tant que Mulligan, le détective dans les bandes dessinées devient un symbiote nommé Toxina. Et la deuxième révélation met en lumière l’Institut Ravencroft, où Cletus Kasady est emprisonné, un site qui abrite de nombreux autres grands méchants du monde. Univers cinématographique Marvel (UCM).Jouer

Venom: Let There Be Carnage est réalisé par Andy Serkis et met en vedette Tom Hardy (Eddie Brock), Woody Harrelson (Cletus Kasady), Naomie Harris (Shriek) et Michelle Williams (Anne Weying). Le film fait partie de l’univers Spider-man de Sony en collaboration avec Marvel.

Source : Excelsior