Let There Be Carnage pour la pandémie – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

Le film Venom: Let There Be Carnage, qui est la suite du hit Venom (2018), a reporté sa première jeudi du 24 septembre au 15 octobre, un premier avertissement que les retards à Hollywood pourraient revenir à cause de la variante delta de COVID -19.

L’augmentation des cas de coronavirus aux États-Unis et la performance inconstante des salles de cinéma tout au long de l’été ont semé le doute à Hollywood qui, après une année 2020 de salles fermées pendant des mois, espérait y retourner en 2021.

Venom: Let There Be Carnage était l’un des nombreux blockbusters qui auraient dû sortir l’année dernière mais a reporté sa sortie jusqu’à ce que la pandémie soit mieux contrôlée et jusqu’à ce que le pourcentage de la population vaccinée augmente.

Cependant, le rebond des cas dus à la variante delta pourrait ruiner les plans de relance de l’industrie cinématographique et modifier, une nouvelle fois, le calendrier des sorties.

A tout cela s’ajoute l’intense discussion entre salles et plateformes de streaming, un débat crucial dans lequel la distribution et l’exploitation jouent leur avenir.

Quant à Venom : Let There Be Carnage, Tom Hardy revient pour incarner Venom dans ce film réalisé par l’acteur Andy Serkis, qui en tant que réalisateur a été responsable des films Breathe (2017) et Mowgli : Legend of the Jungle (2018).

L’actrice Michelle Williams et l’acteur Woody Harrelson sont également de retour, qui dans “Venom” n’apparaissaient que dans une scène cachée au générique mais qui dans ce nouveau film aura un rôle fondamental.

Venom, qui tournait autour de l’un des ennemis les plus importants des histoires de Spider-Man, a été réalisé par Ruben Fleischer.

Ce film a reçu des critiques médiocres de la presse, mais a été un grand succès au box-office, recueillant 856 millions de dollars dans le monde sur un budget de 100 millions, selon les données du portail spécialisé Box Office Mojo.

