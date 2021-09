Let There Be Carnage TV Spot et affiches de personnages révélés 10z viral

in

Sony Pictures a sorti un tout nouveau Venom : qu’il y ait un carnage Spot télévisé pour la prochaine suite Marvel d’Andy Serkis au film de super-héros à succès de 2018, avec Tom Hardy, nominé aux Oscars. Le film devrait actuellement arriver dans les salles le vendredi 1er octobre.

La vidéo, que vous pouvez consulter ci-dessous avec les nouvelles affiches des personnages, présente de nouvelles séquences mettant en lumière ses méchants, Cletus Kasady/Carnage de Woody Harrelson et Shriek de Naomie Harris avec Cletus narguant Eddie Brock à propos de son secret Venom. Pendant ce temps, l’une desdites affiches taquine également le retour de She-Venom de Michelle Williams, dont l’apparition dans le premier film était certainement l’un de ses moments forts.

Il se passe quelque chose de bien plus grand. Découvrez-le dans #Venom : Let There Be Carnage en exclusivité dans les salles de cinéma le 1er octobre.

Obtenez des billets maintenant!

: https://t.co/thOGY97pJR pic.twitter.com/y0J1BEROw0 – #Venom: Let There Be Carnage (@VenomMovie) 18 septembre 2021

Le monde verra rouge. Woody Harrelson joue dans #Venom: Let There Be Carnage, exclusivement dans les salles de cinéma le 1er octobre. Billets en vente maintenant. pic.twitter.com/boiYnmFQ7x – #Venom: Let There Be Carnage (@VenomMovie) 20 septembre 2021

Elle est de retour en noir. Michelle Williams joue dans #Venom: Let There Be Carnage, exclusivement dans les salles de cinéma le 1er octobre. Billets en vente maintenant. pic.twitter.com/RjyKjI6OKl – #Venom: Let There Be Carnage (@VenomMovie) 20 septembre 2021

CONNEXES: L’univers Spider-Man de Sony est la nouvelle marque des films Marvel de Sony

Venom : qu’il y ait un carnage voit le retour de Tom Hardy en tant que protecteur mortel Venom, l’un des personnages les plus complexes de Marvel. Il est réalisé par Andy Serkis à partir d’un scénario écrit par Kelly Marcel, basé sur une histoire de Hardy et Marcel.

La suite mettra également en vedette les membres de la distribution de retour sont Michelle Williams, Reid Scott et Peggy Lu. Il présentera également Woody Harrelson en tant que tueur en série maniaque Cletus Kasady/Carnage, Naomie Harris en tant que Frances Barrison/Shriek et Stephen Graham en tant que détective Mulligan.

CONNEXES: Tom Hardy essaie de faire un crossover Spider-Man et Venom

Basé sur le personnage Marvel créé par Randy Schueller, Roger Stern, Tom DeFalco, Mike Zeck et Ron Frenz, Venom : qu’il y ait un carnage est produit par Hardy, Marcel, Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal et Hutch Parker.

Depuis ses débuts en 2018, Venin a été réalisé par Ruben Fleischer. Il mettait également en vedette Riz Ahmed dans le rôle de Carlton Drake/Riot. Bien qu’il ait reçu des critiques négatives de la part des critiques, le film avait tout de même rapporté plus de 800 millions de dollars dans le monde.