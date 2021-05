L’étalonnage de l’écran de l’Apple TV peut aggraver la qualité de l’image

Une nouvelle fonction d’étalonnage de l’écran Apple TV introduite dans le cadre de tvOS 14.5 peut en fait aggraver la qualité de l’image de votre téléviseur, selon des tests effectués par un calibrateur de télévision professionnel.

Apple a démontré cette fonctionnalité dans le cadre de sa présentation sur l’Apple TV de 6e génération, mais l’a également mise à disposition des modèles plus anciens également …

Apple a déclaré le mois dernier que certains téléviseurs avaient un mauvais calibrage des couleurs hors de la boîte, mais la nouvelle fonctionnalité peut résoudre ce problème.

Au cours de la présentation, la société a présenté une nouvelle fonctionnalité pour équilibrer les couleurs de l’Apple TV, mais il s’avère que cette fonctionnalité est également disponible pour les anciens modèles d’Apple TV. […] Grâce à un processus de balance des couleurs innovant, Apple TV fonctionne avec l’iPhone et ses capteurs avancés pour améliorer la qualité d’image d’un téléviseur. Apple TV utilise le capteur de lumière de l’iPhone pour comparer la balance des couleurs aux spécifications standard de l’industrie utilisées par les cinéastes du monde entier. À l’aide de ces données, Apple TV adapte automatiquement sa sortie vidéo pour offrir des couleurs beaucoup plus précises et un contraste amélioré, sans que les clients n’aient jamais à ajuster les paramètres de leur télévision.

Cependant, des tests menés par Vincent Teoh sur sa chaîne YouTube HDVTest (vidéo ci-dessous) ont montré que dans de nombreux cas, le calibrage a en fait aggravé l’image. Il a même essayé de «corriger» un moniteur de référence Sony parfaitement calibré à 42 000 $!

Teoh a exécuté le processus sur un téléviseur LG C9 OLED, un téléviseur Samsung Q80T QLED, un téléviseur LCD LED Sony XH90 (X900H) – et un moniteur de mastering Sony BVM-HX310. Il a ensuite utilisé un équipement d’étalonnage professionnel pour mesurer les résultats.

Comme l’observe AFTVnews, ces résultats n’étaient pas bons.

Sur le téléviseur Samsung QLED, il a constaté que, s’il améliorait la précision globale des couleurs, il décalait incorrectement l’image vers un ton plus bleu et plus froid. Sur le téléviseur LED Sony, la fonctionnalité a rendu la précision des couleurs pire que le réglage d’usine du téléviseur et a également rendu l’image trop bleue. Sur le LG OLED, la fonction d’étalonnage a fait le meilleur travail en améliorant la précision des couleurs et en ne rendant pas l’image plus froide, cependant, Teoh souligne que «la précision d’un étalonnage correctement effectué à l’aide d’outils spécialisés est loin d’être comparable». L’image d’usine du LG OLED avait une valeur d’erreur delta moyenne de 3,5 qui a été améliorée à 1,94 par l’étalonnage de l’Apple TV, tandis que l’étalonnage professionnel l’a ramené beaucoup plus loin à 0,78.

Le moniteur de référence Sony était parfaitement calibré, donc la fonction n’aurait pas du tout dû changer l’image, mais elle l’a fait – transformant une image précise en une image inexacte.

L’essentiel semble être d’utiliser les préréglages les plus précis proposés par votre téléviseur, et de les laisser tels quels ou d’exécuter le processus de calibrage de l’écran Apple TV, puis de juger par vous-même s’il s’agit d’une amélioration ou non. Les images les plus précises sur les téléviseurs Samsung sont obtenues en utilisant le préréglage Film Maker, et sur LG, c’est Technicolor Expert.

