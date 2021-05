L’étape 4 du Giro d’Italia 2021 aujourd’hui, en direct

SPORT.es 05/11/2021

Act. À 12 h 38 CEST

0

Le Giro d’Italia 2021 connaîtra ce mardi la quatrième étape, entre Plaisance et Sestola, de 187 kilomètres. Une étape qui comprendra la première arrivée en hauteur de la course et donc une journée où les favoris doivent être attentifs. Si vous ne voyez pas la narration en direct, cliquez ICI.

Plus d’informations

Plus d’informations

Filippo Ganna reste le leader du classement général, même si la montée finale vers Montemolino, qui présente des pourcentages atteignant 18%, pourrait conduire au premier changement de «maillot rose» de la manche italienne.

Suivez le Giro d’Italia sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

NOUVELLES CONNEXES

Giro d’Italia: une journée marquée en rouge pour Peter Sagan



De là, vous pouvez profiter de toutes les étapes du Giro d’Italia 2021 en direct et en ligne grâce à nos commentaires de dernière minute. Vous pouvez également la suivre en direct via DAZN sur les chaînes Eurosport.