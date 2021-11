L’étape surprenante que Bizum franchira pour la première fois en 2021 | La technologie

L’application de paiement peer-to-peer populaire devient de plus en plus grande, permettant d’en voir les avantages pour la première fois de son histoire. L’argent qu’ils vont obtenir cette année n’est pas négligeable.

Bizum est une application que beaucoup de gens utilisent aujourd’hui. Elle a été créée en 2016 avec plusieurs entités bancaires derrière elle. Actuellement, il a atteint la somme de 32 banques et fait que son service a une couverture avec presque toutes les entités.

Ils ont commencé avec 380 000 utilisateurs et seulement un an plus tard, ils dépassaient déjà le million. Au fil des années gagnent de plus en plus en popularité et cela leur a permis de terminer 2021 avec des bénéfices.

Après cinq ans où il y a eu plus de 700 millions de transactions, ils ont obtenu suffisamment de crédit pour équilibrer leurs comptes, obtenir des avantages qui leur permettront de continuer à croître.

Non seulement il sert de service de paiement immédiat entre particuliers, Vous pouvez également payer aux entreprises et même faire des dons aux ONG. Ils continuent d’étendre leurs services et leur objectif est de créer une application bancaire indépendante.

Maintenant, pour l’utiliser, vous devez entrer dans l’application de chaque banque et utiliser l’option Bizum, mais ils veulent être plus libres et indépendants. Ils étudient l’ouverture de Bizum à d’autres canaux et applications non bancaires, qui permettent à des tiers d’effectuer des paiements en dehors des entités.

Une application avec les actionnaires bancaires

Cette application a obtenu tellement de reconnaissance grâce au soutien que vous avez obtenu de la banque. La Caixabank étant son principal actionnaire (avec 33,4% du capital après l’acquisition de Bankia), il a été facile pour d’autres banques de participer, offrant ainsi une plateforme avec cette couverture.

Bien qu’il y ait un problème et c’est que selon ses statuts aucun associé ne peut détenir plus de 24% du capital. Cela signifie que Caixabank doit vendre le surplus, avec d’autres partenaires ayant la préférence dans l’achat. Dans ce cas, Banco Santander, Banc Sabadell et BBVA ont des droits d’acquisition préférentiels.

Bizum est devenu le système de paiement le plus populaire entre particuliers via les téléphones portables en Espagne. Comme dans tout autre média, les escroqueries sont également possibles. Quelles sont les démarches à suivre pour réclamer ?

Ils ont décidé qu’il serait distribué proportionnellement, même s’il s’agit d’une négociation qui est sur la table depuis longtemps. Aucun accord n’a été trouvé sur le prix de vente et on ne sait pas quel capital chaque banque disposera éventuellement.

Le capital social de Bizum est de 2,34 millions d’euros. Nous verrons comment cette négociation se terminera et espérons qu’il n’y aura pas de répercussions pour les utilisateurs, qui ils peuvent continuer à effectuer des virements sans aucun frais.