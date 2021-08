L’État a payé des pirates pour s’introduire dans un palais de justice, puis les a arrêtés pour cela ⋆ 10z viral

in

par Matt Agorist, The Free Thought Project :

Adel, IA – En 2019, Gary DeMercurio et Justin Wynn étaient employés par la société de cybersécurité Coalfire lorsque la branche judiciaire de l’État de l’Iowa les a embauchés pour pénétrer par effraction dans les palais de justice de l’État. On leur a dit que c’était tout à fait légal et qu’ils n’iraient pas en prison s’ils étaient pris d’une manière ou d’une autre. Cependant, lorsqu’ils ont fait irruption dans le palais de justice du comté de Dallas, ils ont rapidement appris que ce n’était pas la vérité.

DeMercurio et Wynn ont depuis déposé une plainte après avoir été arrêtés et accusés de cambriolage pour avoir fait exactement ce que le gouvernement voulait qu’ils fassent. Ils ont été chargés par l’État de mener “des activités de test de cybersécurité, y compris la pénétration physique” dans cinq bâtiments différents, selon le procès.

Le 10 septembre 2019, le couple testait la sécurité au palais de justice du comté de Dallas, menant une série d'”attaques physiques”, comme crocheter des serrures et tenter d’entrer dans le bâtiment. Alors que Wynn et DeMercurio réussissaient à entrer par effraction, ils ont déclenché une alarme de mouvement à l’intérieur, déclenchant une réponse du service du shérif local.

Pour empêcher leur arrestation, le couple portait une lettre littérale « sortir de prison sans frais » qui indiquait leur objectif d’être là et qui disait aux autorités de ne pas les arrêter. Cependant, « quand [Sheriff Chad] Leonard est arrivé, la situation a changé », selon le procès.

Lorsque la police est entrée, le couple n’a pas couru et a plutôt tenté d’expliquer calmement aux policiers pourquoi ils étaient là, en leur montrant la lettre d’autorisation qui leur aurait donné la permission d’être là.

Bien que les premiers officiers sur les lieux les aient crus, le shérif Leonard ne le voulait pas. Au lieu de respecter la lettre d’accord portée par le duo, le shérif les a arrêtés.

“Leonard a refusé de reconnaître l’autorité de la branche judiciaire de l’Iowa pour permettre aux plaignants d’effectuer des tests au palais de justice du comté de Dallas”, indique la plainte. “Leonard a ordonné à ses adjoints d’arrêter les deux plaignants.”

Les deux moyens ont été arrêtés et jetés en prison. Ils ont passé environ 20 heures en prison avant d’être libérés sous caution. Il faudrait alors près de cinq mois pour que DeMercurio et Wynn voient leurs charges abandonnées.

Bien que les charges aient finalement été abandonnées, selon le procès, avoir une arrestation pour crime dans leurs dossiers constitue un obstacle important, selon leur avocat Marty Diaz.

« Cela a clairement entravé leur capacité à déterminer s’ils étaient intéressés à aller travailler ailleurs. Cela crée un problème », a déclaré Diaz. « Cela a un impact significatif sur la valeur de leur service. »

Le procès demande des dommages-intérêts non spécifiés pour des réclamations comprenant une fausse arrestation, une diffamation et des poursuites malveillantes, ainsi que plusieurs réclamations constitutionnelles.

Lorsqu’il a été saisi du procès, le shérif Leonard a maintenu sa décision d’arrêter les deux hommes.

“Nous nions les allégations formulées dans la pétition et nous sommes prêts à nous défendre devant les tribunaux”, a-t-il déclaré dans un e-mail.

Wynn et DeMercurio envisagent également une action en justice contre le pouvoir judiciaire de l’Iowa qui les a mis en danger en omettant d’alerter correctement les autorités sur la nature du test de sécurité.

“Cela est entré dans une dispute entre le bureau du shérif et le pouvoir judiciaire de l’Iowa, et c’est devenu un différend territorial entre les deux, et tout à coup, l’État a commencé à reculer”, a déclaré Diaz. «Cela, bien sûr, a mis mes clients dans une position où il semble qu’ils ont fait quelque chose de mal, ce qu’ils n’ont pas fait. C’est là qu’existe toute exposition potentielle de la part de l’État.

“C’est comme si deux personnes se disputaient quelqu’un et que quelqu’un se faisait piétiner”, a-t-il ajouté. « C’est exactement ce qui est arrivé à mes clients. Ils deviennent les boucs émissaires.

Selon le Des Moines Register, leur arrestation et les accusations qui ont suivi ont suscité l’indignation des législateurs de l’État, qui ont accusé les autorités judiciaires d’avoir engagé une entreprise privée pour commettre des crimes.

