L’état actuel de la plainte de Frida Sofía contre son grand-père, Enrique Guzmán

L’avocat de Frida sofia Il a ajouté que le processus a été retardé car le chanteur vit à Miami et non au Mexique, où le procès a été déposé, ce qui a notamment empêché la fille de Alejandra Guzman comparaître devant le ministère public.

“L’enquête est toujours en cours, elle sera complexe, lente, non seulement à cause du type de délit, du volume et de la quantité d’actes d’enquête et de preuves qui gravitent autour de l’enquête, mais aussi à cause de l’incapacité de Frida à être présente devant le Ministère Public.

“Ce retard substantiel est dû au manque d’intégration adéquate du dossier du fait que le ministère public mène les démarches pour mener à bien les démarches auprès du consulat du Mexique aux États-Unis”, a expliqué le défenseur de la maquette.