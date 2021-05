L’état actuel d’Ethereum est très bon marché

En l’espace de deux semaines, la blockchain Ethereum est passée d’un usage extrêmement coûteux à désormais très bon marché.

Lors de la récente liquidation du marché, alors que les gens se précipitaient pour vendre leurs pièces ou étaient obligés de vendre leurs cryptos, faisaient quelques tentatives pour acheter les creux et ouvraient court pour profiter de l’opportunité, les prix du gaz sur le deuxième plus grand réseau a grimpé en flèche à un niveau record qui a éclipsé 2000 gwei le mercredi noir.

Mais maintenant, alors que l’activité sur le marché s’est calmée, les frais ont considérablement baissé.

Au moment de la rédaction, 26 gwei est le prix moyen du gaz, selon Blockchair.

De plus, les frais moyens sur le réseau en USD sont actuellement inférieurs à 4,5 $, contre 72 $ le 19 mai.

Si gwei atteint à nouveau un chiffre, je pourrais peut-être publier l’un des quatre nouveaux protocoles (cinq ce matin grâce à Ben) – André Cronje (@AndreCronjeTech) 25 avril 2021

Au cours des dernières 24 heures, le réseau Ethereum a dégénéré de 6,3 millions de dollars en frais, contre 117 millions de dollars le 11 mai et 26 millions de dollars par jour au début du mois dernier, selon Coin Metrics.

Ces niveaux ont été observés pour la dernière fois après la fin de la DeFi mania et avant le rallye haussier de 2021.

À l’été 2020, DeFi et Uniswap mania ont augmenté les frais ; cette fois, une vente massive et des jetons SHIB de type crypto mème inspirés par les doges ont été les principaux moteurs. Le prix de l’ETH qui a atteint un nouveau sommet historique de 4 380 $ a également contribué, qui est maintenant de 2 550 $.

L’espace financier décentralisé croissant est certainement le facteur le plus important qui maintient ces prix du gaz élevés car le plus grand DEX en volume Uniswap est le plus gros consommateur de gaz sur Ethereum.

Les versions V3 et V2 du populaire DEX à 2,5 millions de dollars et 1,5 million de dollars, respectivement, rapportent plus que les 1,3 million de dollars de frais quotidiens de Bitcoin séparément, selon les frais de cryptographie.

Certains constatent la faible activité et le calme du marché; ces niveaux d’été pré-DeFi comme prélude à peut-être un autre été DeFi. Mais cela reste à voir alors que le marché poursuit son action latérale, à la recherche d’un catalyseur puissant pour décider de sa prochaine direction.

ETH 7,19% Ethereum / USD ETHUSD 2 534,61 $

182,247,19 % Volume 27,36 b Changement 182,24 $ Ouvert 2 534,61 $ Circulation 116,1 m Capitalisation boursière 294,27 b 9 min L’état actuel d’Ethereum est très bon marché 48 min Le mois de mai va être l’un des pires mois de Bitcoin, les taureaux et les ours se battent pour la domination 1 d EIP -1559 tient ses promesses, mais ne résout pas le problème des frais d’essence

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.