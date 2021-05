L’État adopte un projet de loi révolutionnaire visant à interdire définitivement les mandats «No-Knock»

par Matt Agorist, The Free Thought Project:

Cette semaine, l’état du Tennessee est entré dans l’histoire après que la Chambre a donné son approbation finale au projet de loi du Sénat 1380 (SB1380) qui interdit les mandats «no-knock» dans l’état. Soulignant le soutien bipartite derrière le projet de loi, il a adopté le Sénat et la Chambre sans un seul «non».

Le sénateur Mike Bell (R-Riceville) a présenté le 11 février le projet de loi 1380 du Sénat et a reçu un soutien sans précédent des deux parties.

Le mois dernier, le Sénat au complet a adopté le projet de loi par 33 voix contre 0. Puis, lundi, la Chambre a remplacé le projet de loi du Sénat par la version de la Chambre et a voté pour son approbation avec un décompte de 90-0. Il passe maintenant au bureau du gouverneur Bill Lee pour sa signature.

À moins d’un veto inattendu du gouverneur, le projet de loi interdira les mandats de non-coup. Il interdit également aux flics d’utiliser des étrangleurs sauf lorsque la force meurtrière est autorisée – la même norme nécessaire avant qu’un officier ne tire une arme. Le projet de loi réorganise également la formation des policiers, leur enseignant des tactiques de désescalade au lieu de passer immédiatement à la force meurtrière.

Pour aller plus loin, le projet de loi oblige les agents à avoir une «obligation d’intervenir» s’ils sont témoins d’une force excessive et seraient tenus de signaler l’usage d’une force excessive à un superviseur.

«Ce projet de loi est à peu près ma liste de souhaits de Noël», a déclaré le représentant GA Hardaway lors de la réunion du sous-comité de la justice pénale de la Chambre le mois dernier. «Ce projet de loi contribuera grandement à rétablir le facteur de confiance entre les forces de l’ordre et les citoyens de l’État du Tennessee. Je pense que sans ce facteur de confiance, ni les forces de l’ordre ni les citoyens ne sont aussi en sécurité qu’ils pourraient l’être.

Comme le souligne Mike Maharrey du Tenth Amendment Center, la promulgation du SB1380 ferait un grand pas en avant vers l’annulation effective et la non-pertinence de plusieurs avis de la Cour suprême qui donnent à la police à travers les États-Unis une couverture juridique pour la conduite de raids sans coup.

Dans l’affaire Wilson c. Arkansas en 1995, la Cour suprême a établi que la police doit frapper pacifiquement, annoncer sa présence et laisser aux occupants le temps d’ouvrir la porte avant d’entrer dans une maison pour purger un mandat. Mais la Cour a autorisé des exceptions pour «situation d’urgence» si la police craint la violence, si le suspect est un risque de fuite ou si les agents craignent que le suspect détruise les preuves. Comme le note le journaliste Radley Balko, la police a utilisé cette exception dans toute la mesure du possible, «déclarant simplement dans des affidavits de mandat de perquisition que tous les trafiquants de drogue menaçaient d’éliminer des preuves, de fuir ou d’agresser les agents à la porte.» Le SCOTUS a éliminé cette exception générale dans Richards v. Wisconsin (1997) exigeant de la police qu’elle montre pourquoi un individu en particulier constitue une menace pour disposer d’éléments de preuve, commettre un acte de violence ou fuir la police. Mais même avec l’opinion, la barre pour obtenir un mandat d’arrêt reste faible.

L’idée de cesser le recours aux raids sans coups est révolutionnaire en matière de maintien de l’ordre aux États-Unis et son importance ne peut être surestimée.

Dans tout le pays – en grande partie à cause de l’échec de la guerre contre la drogue –police mener des dizaines de milliers de raids sans coups par an.

Breonna Taylor a été assassinée pendant l’un d’entre eux. D’innombrables autres sont battus, terrorisés et tués également, et tout comme Breonna, les flics agissent souvent sur de mauvaises informations.

«En théorie, les raids sans coup sont censés être utilisés uniquement dans les situations les plus dangereuses… En réalité, cependant, les raids sans coup sont une tactique courante, même dans des circonstances moins que dangereuses», a écrit Vox dans une enquête révélatrice. en 2015. Exemple concret, Breonna Taylor.

Un énorme 79% de ces raids – comme celui utilisé pour assassiner Dennis et Rhogena Tuttle à Houston, Texas en 2019 – sont pour des mandats de perquisition uniquement, principalement pour la drogue. Selon une enquête menée par l’ACLU, seuls sept pour cent des raids sans coup sont destinés à des situations de crise telles que des otages, des suspects barricadés ou des tireurs actifs.

De plus, l’étude de l’ACLU a révélé que dans 36% des déploiements SWAT pour la recherche de médicaments, et peut-être dans jusqu’à 65% de ces déploiements, aucune contrebande d’aucune sorte n’a été trouvée.

Non seulement ces raids semblent pour la plupart improductifs, mais ils sont souvent menés sur des personnes entièrement innocentes sur la base de mensonges, d’informations erronées ou de corruption, détruisant les droits – et la vie – d’hommes, de femmes, d’enfants et de leurs animaux domestiques.

Comme nous l’avons vu dans le cas de Roderick Talley, les groupes de travail sur la drogue conspirent régulièrement ensemble pour attaquer les maisons d’innocents afin de se justifier.

