“ L’État agité ” revisité: les États et les gouvernements des villes ont mieux géré la pandémie de Covid que le Centre

L’apprentissage par la pratique crée le capital humain et organisationnel nécessaire au niveau local, là où il n’a pas été autorisé à se développer.

La crise du Covid-19 en Inde a recentré l’attention sur la qualité de la gouvernance du pays. Il y a plus d’une douzaine d’années, l’économiste Lant Pritchett a inventé le terme «État agité» pour désigner l’Inde. Pour citer sa définition, «je soutiens que l’Inde est aujourd’hui un État agité – un État-nation dans lequel la tête, c’est-à-dire les institutions d’élite au niveau national (et dans certains États) restent solides et fonctionnelles mais que cette tête n’est pas plus connecté de manière fiable via les nerfs et les tendons à ses propres membres. Que voulait-il dire par cette métaphore biologique?

Pour continuer dans ses mots, «Dans de nombreuses régions de l’Inde et dans de nombreux secteurs, les actions quotidiennes des agents de l’Etat sur le terrain – policiers, ingénieurs, enseignants, agents de santé – échappent de plus en plus au contrôle de l’administration au niveau national ou étatique. niveau.” En effet, l’exemple le plus important de Pritchett était celui du système de santé indien, où il soutenait que les comptes officiels élaborés du système de santé du pays étaient, en particulier dans les États les plus pauvres du Nord, une «fiction complète». Pour quantifier certains des aspects d’un État en difficulté, Pritchett a également utilisé des exemples de soins de santé, tels que la baisse de la couverture vaccinale et la lenteur des réductions de la mortalité infantile, comparant l’Inde à ses voisins.

La principale distinction entre un État en difficulté et un État qui échoue est qu’il existe une compétence considérable au sommet, fondée sur ce que Pritchett a appelé le «modernisme administratif», mais cela ne se traduit pas par une bonne prestation des services publics, pour diverses raisons, y compris la corruption, le capital humain et organisationnel insuffisant, le manque de responsabilité, etc. Tout cela est vrai pour l’Inde, bien que l’on puisse discuter des causes et des solutions précises. Ce qui est frappant dans l’évolution de la pandémie, cependant, c’est que l’agitation ne semble pas avoir grand-chose à voir avec cette image de l’Inde au quotidien. Si quoi que ce soit, il y a eu un renversement de l’histoire habituelle. Les gouvernements des États et des villes ont fait des efforts héroïques pour gérer la pandémie, instituant tout ce qu’ils pouvaient gérer en termes de recherche des contacts, de verrouillage local, de tests, etc.

Au lieu de cela, c’est le gouvernement national qui a semblé se débattre, imposant un verrouillage national sans préparation adéquate dans les premiers jours de la pandémie, puis, ces derniers mois, abandonnant complètement les mesures de précaution telles que la limitation des grands rassemblements. Dans de nombreux cas, des décisions centralisées ont été prises et imposées sans tenir compte des conditions locales. Dans le même temps, les domaines dans lesquels une stratégie nationale était vitale, tels que la production de vaccins et le stockage de matériel et de fournitures médicales, ne semblent pas avoir été traités de manière adéquate.

Dans ce cas, qu’est-il arrivé à la compétence administrative au sommet de la pyramide de gouvernance de l’Inde? On peut soutenir que l’expertise technique a pu être mise de côté par des calculs politiques, en particulier compte tenu du coût économique et politique potentiel du verrouillage initial. Même dans un pays avancé comme les États-Unis, on continue de voir des experts scientifiques et autres subordonnés à ceux qui font des calculs politiques. Jusqu’en janvier 2021, cela se produisait au niveau national, et cela se produit encore dans de nombreux États et localités dirigés par des membres du parti républicain, qui continuent de rejeter le port de masque et la vaccination.

La situation en Inde n’a pas été aussi pernicieuse, car il n’y a pas eu d’opposition à de telles mesures de sécurité, simplement un vœu pieux que la pandémie avait suivi son cours, avec des histoires plausibles de renforcement de l’immunité sur la base d’une exposition antérieure à d’autres agents pathogènes. . Ce qui semble avoir complètement échappé à la collecte de talents au sommet, c’est qu’une autre vague d’infections, facilement observable à l’avance dans d’autres pays, submergerait le système de santé et imposerait des coûts humains et économiques beaucoup plus élevés que le coût des mesures de précaution. .

Ces mesures auraient permis d’augmenter la production ou les importations d’EPI et d’oxygène, d’augmenter la production nationale de vaccins et les taux de vaccination, et de continuer à envoyer des messages à la population pour qu’elle porte des masques et éloigne socialement. Tout cela aurait pu être fait, même face à des moteurs politiques qui ont permis des rassemblements massifs et des rassemblements religieux.

Pour récapituler, une grande partie de la réponse à la pandémie rend un plus optimiste – «l’État agité» n’a pas fait trop mal en cas de crise, même s’il se débat davantage dans des circonstances plus normales. La leçon peut être que les organisations gouvernementales de niveau inférieur doivent avoir plus de responsabilités et les fonds nécessaires pour mener à bien ces tâches, afin qu’elles puissent apprendre en agissant dans des situations où les citoyens peuvent les tenir plus directement responsables que ce n’est possible pour un gouvernement national éloigné. L’apprentissage par la pratique crée le capital humain et organisationnel nécessaire au niveau local, là où il n’a pas été autorisé à se développer.

Dans la crise, les institutions d’élite qui sont la «tête» métaphorique de Pritchett n’ont pas répondu aux attentes, peut-être parce que les administrateurs, comme les politiciens, sont aussi trop éloignés des citoyens qu’ils servent, ou ils sont devenus trop insulaires dans leur pensée. En fait, la métaphore de la tête et des membres peut empêcher la capacité d’imaginer une véritable solution à l ‘«État agité» – une décentralisation plus efficace, en particulier vers les gouvernements locaux, où la mise en œuvre doit finalement avoir lieu, pour de nombreux services publics. L’Inde compte plus d’un milliard de têtes, chacune avec un cerveau, et pas seulement une.

Professeur d’économie, Université de Californie, Santa Cruz

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.