L’état de Carlos Reutemann s’améliore, en dehors des soins intensifs

Carlos Reutemann a été transféré dans un service de soins généraux après avoir passé plusieurs jours en réanimation suite à une hémorragie digestive.

L’ancien pilote de Formule 1 a été admis pour la première fois à l’hôpital dans son Argentine natale le 5 mai et était initialement dans un état stable jusqu’à ce qu’il souffre d’hémorragie interne quelques jours plus tard.

En conséquence, l’homme de 79 ans a été transporté par hélicoptère vers une unité de soins intensifs à Rosario pour des “ études diagnostiques et un traitement éventuel ”.

Reutemann a subi une procédure d’hémostase endoscopique après une autre hémorragie et a ensuite été décrit comme «lucide» et «en communication avec l’environnement» après l’opération.

Plus de bonnes nouvelles ont suivi depuis que le vainqueur de la course de Formule 1 à 12 reprises a maintenant été déplacé de l’unité de soins intensifs et est de retour dans une salle générale.

L’une des filles de Reutemann, Mariana, a publié une merveilleuse image de son père assis dans son lit et lisant le journal.

“Ce matin, le sénateur national et ancien gouverneur Carlos Reutemann, hospitalisé à Rosario depuis le samedi 8 mai, après avoir été en soins intensifs pendant plusieurs jours, a été transféré en division générale”, a rapporté le journal argentin La Capital.

Reutemann a couru pour Brabham, Ferrari, Lotus et Williams en Formule 1 et lors de sa dernière saison complète, 1981, il a terminé deuxième derrière Nelson Piquet au Championnat du Monde par un seul point après avoir été sur le podium dans toutes les cinq premières courses, remportant les Grands Prix du Brésil et de Belgique.

La victoire à Zolder était la dernière de Reutemann dans le sport avant de prendre sa retraite après seulement les deux premières courses de la campagne suivante, quelques semaines avant son 40e anniversaire, avec sa sortie de l’équipe Williams qui aurait été une conséquence de la guerre des Malouines qui était se passe à l’époque entre le Royaume-Uni et l’Argentine.

Il a participé à 146 grands prix et s’est ensuite lancé dans la politique, étant même considéré à un moment comme un candidat à la présidence de son pays – bien qu’il n’ait jamais réellement déclaré sa candidature à ce poste.

