L’état de la 5G: battage médiatique contre réalité deux ans plus tard

Les réseaux 5G sont opérationnels dans le monde entier depuis début 2019, du moins sur certains marchés. Le déploiement jusqu’à présent est censé être beaucoup plus rapide que la 4G LTE, avec une couverture plus large, un large éventail d’opérateurs et une pléthore de smartphones 5G et d’autres appareils parmi lesquels choisir par rapport au même point sur le déploiement de la 4G.

Cela semble être une excellente nouvelle pour les grands acteurs de l’industrie des réseaux sans fil, mais qu’en est-il de nous, consommateurs? La 5G nous a promis non seulement des vitesses de données plus rapides pour le contenu en streaming, mais également de nouveaux produits et des cas d’utilisation inédits basés sur les avantages de la 5G.

La technologie 5G a-t-elle été à la hauteur du battage médiatique jusqu’à présent? Regardons les preuves.

Débits de données 5G vs 4G

Crédit: David Imel / Autorité Android

Des données plus rapides sont la principale promesse de la 5G, vantée par les opérateurs du monde entier. Les avantages comprennent le streaming vidéo de haute qualité en déplacement, les jeux à faible latence et une meilleure bande passante dans les zones densément peuplées. Mais les consommateurs ressentent-ils vraiment les avantages des vitesses de données 5G plus rapides?

L’expérience de vitesse de téléchargement d’OpenSignals en janvier 2021 pour les États-Unis affiche des vitesses de téléchargement typiques de 33,2 Mbps à AT&T, 28,8 Mbps pour T-Mobile et 28,9 Mbps pour Verizon. Ces résultats mesurent les vitesses de téléchargement moyennes rencontrées par les utilisateurs d’OpenSignal sur l’ensemble du réseau d’un opérateur, ce qui inclut la 4G et la 5G à mesure que les utilisateurs entrent et sortent de la couverture.

En regardant un rapport similaire de janvier 2019, ces opérateurs ont enregistré des vitesses de 17,8 Mbps, 21,1 Mbps et 20,9 Mbps, respectivement. Il s’agit d’une mesure uniquement 4G, car ces opérateurs n’avaient pas lancé leurs réseaux commerciaux 5G à l’époque. Au cours des deux dernières années, les opérateurs américains ont amélioré leurs vitesses de données habituelles de 7,7 Mbps à 15,4 Mbps, du moins selon OpenSignal. Ce n’est pas la révolution de la vitesse promise par les opérateurs avec tous les discours sur les capacités du gigabit. Ceci est particulièrement décevant étant donné que des pays de premier plan tels que la Corée du Sud offraient des vitesses de données de 40 Mbps + sur leurs réseaux 4G LTE depuis 2019.

Au cours des deux dernières années, les vitesses typiques des opérateurs américains se sont améliorées de 7,7 Mbps à 15,4 Mbps. À peine une révolution 5G.

OpenSignal a également publié un aperçu de la 5G uniquement sur les opérateurs américains pour janvier 2021. Ce rapport trouve des vitesses de données typiques plus rapides cadencées à 53,8, 58,1 et 47,4 Mbps à partir des trois grands lorsque les clients sont connectés à la 5G. C’est rapide, mais toujours bien timide par rapport aux vitesses de 100 Mbps + souvent utilisées pour mettre en valeur le potentiel de la 5G. Le problème clé est que la 5G n’est tout simplement pas disponible la plupart du temps. Le temps de connexion d’OpenSignal au score 5G ne mesure que 18,8% chez AT&T, 30,1% pour les clients T-Mobile et un maigre 9,5% pour Verizon.

C’est une image similaire lorsque l’on se tourne vers l’état mondial des réseaux sans fil en 2021. Le rapport d’OpenSignal de mars 2021 révèle une grande disparité entre les vitesses de réseau mondiales les plus rapides et les moyennes. La société sud-coréenne SK Telecom arrive en tête du classement avec des vitesses de téléchargement typiques de 74,9 Mbps, soit 3,2 fois la moyenne mondiale de 23,6 Mbps. Les 10 meilleurs endroits sont entièrement composés de transporteurs de Corée du Sud, du Canada, des Pays-Bas et de Singapour, ce qui indique que les expériences 5G varient considérablement d’un pays à l’autre.

Bien que plus de deux ans se soient écoulés depuis l’arrivée de la technologie 5G sur les réseaux, la plupart des pays en sont encore techniquement aux premiers stades de leur déploiement. La disponibilité est actuellement limitée aux villes plus peuplées et même alors parfois seulement dans certaines zones ou blocs. D’où la raison pour laquelle le temps réellement passé à utiliser une connexion 5G reste faible, tout comme les vitesses typiques. Malheureusement, nous sommes encore dans des années avant que la 5G ne devienne la technologie de réseau dominante lorsque le passage à la 5G autonome deviendra viable.

mmWave et sous-6 GHz

Pour les non-initiés, les technologies 5G peuvent être un peu déroutantes. La spécification est divisée en trois groupes de fréquences clés: spectre d’onde mm très élevé et rapide, spectre sous-6 GHz pour étendre la vitesse et la capacité similaires aux fréquences 4G existantes, et fréquences de bande basse réutilisées pour une couverture longue portée. La grande vision de la 5G englobe les trois groupes de spectre travaillant en tandem, combinant leurs forces et atténuant leurs faiblesses. Les enchères de spectre dans le monde ont toutes été un peu différentes, mais se sont jusqu’à présent principalement concentrées sur les fréquences à bande basse et inférieures à 6 GHz. Les licences mmWave ont généralement été plus lentes, en particulier en Europe. En tant que tel, la majeure partie des réseaux 5G mondiaux sont basés sur des sous-6Ghz et des bandes basses, avec des diffusions de mmWave dans des régions plus éloignées, ainsi que leurs actions de spectre et leurs feuilles de route de déploiement.

Malgré ses capacités de vitesse de pointe beaucoup plus rapides, la technologie mmWave n’est disponible que dans un nombre relativement restreint de zones. La couverture est le plus gros problème de mmWave. Le rapport mmWave d’OpenSignal d’avril 2021 a révélé que les consommateurs américains passent moins de 1% de leur temps connectés à un réseau 5G mmWave. Alors que la technologie gagne du terrain pour l’accès sans fil fixe, la technologie inférieure à 6 GHz est la technologie que la grande majorité des consommateurs mobiles 5G utilisent réellement.

En outre, les smartphones peuvent également être divisés en camps qui ne prennent en charge que sous-6 GHz et ceux qui prennent en charge mmWave. mmWave est actuellement réservé au niveau phare coûteux du marché ou à des variantes plus chères d’appareils de milieu de gamme. Cela signifie que seul un plus petit échantillon de consommateurs peut tirer le meilleur parti de la technologie 5G la plus rapide actuellement disponible. Une couverture inégale et une variété de capacités de combinés expliquent en partie pourquoi certains réseaux 5G n’ont pas (encore) été à la hauteur du battage médiatique marketing.

AR, VR et autres moonshots 5G

Si les vitesses 5G n’ont jusqu’à présent pas été à la hauteur du battage médiatique, il y a malheureusement aussi peu de signes de vie dans les différentes idées de moonshot répétées à plusieurs reprises pour justifier les révisions de l’industrie requises pour les réseaux de nouvelle génération.

S’exprimant au CES 2019, Cristiano Amon, président de Qualcomm, a déclaré: «La 5G ouvrira la voie à des expériences immersives de nouvelle génération, notamment un accès quasi instantané aux services cloud, des jeux de réalité virtuelle multijoueurs, des achats en réalité augmentée et des vidéos en temps réel collaboration.” Construisez-le et les cas d’utilisation viendront a été la mentalité.

Cue les grillons. Les consommateurs attendent toujours que quelque chose de proche de ces expériences débarque réellement sur le marché. Jusqu’à présent, la 5G ne peut rien faire que la 4G ou le haut débit par fibre optique.

Les idées novatrices utilisées pour justifier les remaniements de l’industrie pour les réseaux de nouvelle génération ont jusqu’à présent fait défaut.

L’Internet de masse des objets (IoT), les villes intelligentes, les réseaux de véhicules autonomes et les concoctions zanier comme la chirurgie à distance sont, jusqu’à présent, restés fermement dans le domaine des idées. Même les industries de réalité mixte et augmentée, qui ont connu des réussites isolées, attendent toujours leur cas d’utilisation de la 5G. Peut-être qu’il n’était pas si sage de commercialiser la 5G aux côtés de tant de marchés non prouvés. Même les initiatives qui devraient bénéficier de vitesses de données de base plus rapides et d’une latence plus faible, telles que les initiatives de jeux en nuage comme Google Stadia, n’ont pas réussi à percer les marchés traditionnels.

Bien sûr, le problème pourrait être que les réseaux 5G ne sont tout simplement pas encore assez omniprésents pour rendre ces idées réalisables. Il est possible que des cas d’utilisation exclusifs à la 5G apparaissent dans les années à venir, très probablement dans les secteurs industriels pour commencer. Mais jusqu’à présent, l’innovation radicale annoncée par Qualcomm, Huawei, T-Mobile et d’autres ne s’est pas concrétisée.

Les téléphones 5G sont partout, au moins

Au moins une prédiction faite aux débuts de la 5G s’est réalisée: il est de plus en plus difficile d’acheter un combiné uniquement 4G en 2021. Du moins, c’est vrai sur les marchés occidentaux. Les combinés 4G sont encore assez populaires sur les marchés asiatiques plus abordables qui n’ont pas encore déployé la 5G.

Ailleurs, peu d’entre eux auraient pu prédire à quel point les smartphones 5G seraient abordables dans seulement deux ans. Certes, les premiers produits phares avec des modems externes en option étaient très chers, poussant constamment les prix de l’industrie au nord de 1000 $.

Cependant, les chipsets 5G intégrés sont arrivés dans les smartphones haut de gamme de milieu de gamme en 2020 et sont en passe de devenir des combinés très abordables en 2021. Les téléphones phares 5G à un prix raisonnable coûtent 799 $ pour le Samsung Galaxy S21 et 699 $ pour le Pixel 5 de Google. du marché, le Galaxy A32 5G et le OnePlus Nord N10 de Samsung prennent tous deux en charge des vitesses 5G pour moins de 300 $.

Même si le déploiement de la 5G en est encore à ses balbutiements, des millions de consommateurs qui ont acheté des combinés au cours des deux dernières années sont déjà à l’épreuve du temps. Alors que les capacités 5G passent rapidement à des fourchettes de prix plus abordables, des millions de consommateurs supplémentaires seront prêts lorsque le commutateur 5G se déclenchera dans leur région.

L’état de la technologie 5G: beaucoup plus à faire

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Bien sûr, deux ans, ce n’est pas une période particulièrement longue dans le grand schéma d’une technologie de réseau entièrement nouvelle. Nous en sommes encore aux premiers stades du déploiement de la 5G, même sur des marchés apparemment bien établis comme les États-Unis. Il faudra encore au moins quelques années pour que les connexions 5G soient disponibles dans les petites villes et les zones rurales. Partout dans le monde, certains pays continuent de se diviser et de mettre aux enchères le spectre 5G. Cela peut prendre un certain temps pour atteindre le niveau de déploiement requis pour l’apparition de nouveaux cas d’utilisation.

La 5G est rapide sur le papier, mais les consommateurs ne voient pas toujours les avantages dans le monde réel.

La gestion des attentes avec la 5G a été médiocre de la part des opérateurs et des entreprises technologiques. Les données montrent que les vitesses et la disponibilité des données dans le monde réel n’ont pas été à la hauteur des nobles promesses, en particulier celles vantées par la technologie mmWave. Construire un battage médiatique avec des idées non prouvées et de nouvelles suggestions commerciales est également lié à laisser les consommateurs et l’industrie déçus lorsqu’ils ne se concrétisent pas.

Cela dit, il y a encore lieu d’être optimiste quant aux possibilités de la 5G dans les années à venir. La 5G Standalone sera possible une fois que des déploiements plus larges seront réalisés. Par rapport aux réseaux non autonomes actuels, 5G Standalone est capable de fournir le découpage du réseau, une faible latence, des modèles d’abonnement flexibles et la création dynamique de services pour les villes intelligentes, l’IoT de masse, l’automobile et d’autres cas d’utilisation.

Pour l’instant cependant, les attentes élevées fixées lors du lancement des réseaux 5G il y a plus de deux ans restent au moins dans quelques années.