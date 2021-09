L’État de l’Iowa n ° 7 survit contre le nord de l’Iowa, 16-10

Datrone Young a eu une grosse interception avec 2:05 à jouer au quatrième quart et le n ° 7 de l’Iowa State a évité le nord de l’Iowa 16-10 samedi pour éviter de devenir la deuxième équipe du top 10 à perdre contre une équipe de la division. Je suis de deuxième niveau.

L’Iowa State risquait de rejoindre le Michigan en tant que seule équipe du top 10 à perdre contre un adversaire du FCS, un bouleversement mémorable par Appalachian State en 2007.

Après avoir survécu à l’appel rapproché d’ouverture, Iowa State se dirigera probablement vers son match de rivalité la semaine prochaine contre le n ° 18 de l’Iowa classé pour la première fois dans l’histoire de la série.

Brock Purdy a complété 21 des 26 passes pour 197 verges, mais les Cyclones ont été déséquilibrés par une défense qui a renvoyé tous ses partants. Breece Hall, qui a mené la nation avec neuf matchs de 100 verges l’an dernier, a été limité à 69 verges en 23 courses.

Le nord de l’Iowa a eu deux occasions avec le ballon après que le panier de 21 verges de Connor Assalley a donné une avance de 16 à 10 aux Cyclones avec 6:18 à jouer.

Young a intercepté la troisième et 12e passe de Will McElvain à l’ISU 25 pour mettre fin à l’avant-dernière possession.

Les Panthers ont forcé un 3-and-out et ont récupéré le ballon à son 10 avec 1:02 à jouer. McElvain a obtenu UNI à son 42 et a lancé à Sam Schnee, qui a été abattu aux Cyclones 43 alors que le temps s’écoulait.

L’État de l’Iowa, qui a son classement de pré-saison le plus élevé de l’histoire du programme, a réussi à s’échapper contre un rival du FCS dans l’État qui a gagné à Ames trois fois depuis 2007.

Les Panthers ont battu l’Iowa State lors des débuts de l’entraîneur de Cyclone Matt Campbell en 2016 et ont poussé les Cyclones à trois prolongations avant de perdre 29-26 en 2019.

Hall n’a exécuté le ballon que deux fois au premier quart, mais a totalisé 42 verges au sol et à la réception alors que les Cyclones ont parcouru 59 verges lors de leur première possession du deuxième quart. Hall a donné l’avance à Iowa State 10-7 avec une course de 2 verges, et les Cyclones menaient 13-10 à la mi-temps.

Hall, qui a couru pour 1 572 verges et une moyenne de 5,6 verges par course en 2020, a été tenu en échec le reste du match. Il a perdu 2 verges lorsque Iowa State faisait face à un troisième et but des 2 avant qu’Assalley ne frappe son deuxième panier.

McElvain a récolté 230 verges sur 21 passes sur 34.

Iowa State mène la série de tous les temps avec Northern Iowa 24-6-3.

L’EMPORTER

Iowa State: Hall, qui a reçu une mention du trophée Heisman de pré-saison, a connu des difficultés pendant la majeure partie du match, mais a marqué un touché précipité lors d’un 13e match consécutif, un record scolaire. C’est aussi la plus longue séquence active du pays.

Nord de l’Iowa : Les Panthers, qui n’ont pas joué l’automne dernier à cause de la pandémie, ont retourné 22 partants après avoir obtenu une fiche de 3-4 au cours d’une saison printanière. McElvain a battu le transfert de l’État du Michigan, Theo Day, pour le poste de départ et a montré des flashs. Day n’a pas joué.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

L’Iowa State, dans le Top 25 AP pendant 14 semaines consécutives, devrait rester mais sera-t-il toujours dans le top 10 ?

SUIVANT

Le nord de l’Iowa visite l’État de Sacramento le 11 septembre.

L’État de l’Iowa accueille l’Iowa le 11 septembre.