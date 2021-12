L’état de santé de Katey Sagal mis à jour par les EP de ‘The Conners’ après une hospitalisation récente (exclusif)

Katey Sagal s’est rétablie ces dernières semaines après qu’un chauffeur a heurté l’actrice avec sa Tesla le 14 octobre. Heureusement, il semble qu’elle soit sur le point de rebondir rapidement, selon les producteurs de The Conners. Sagal, 67 ans, marchait dans un passage pour piétons à Los Angeles lorsque le conducteur l’a heurtée avec son véhicule. (Aucune drogue ou alcool n’était impliqué, et le conducteur n’a pas été inculpé.) Dans une interview exclusive avec PopCulture.com, les producteurs exécutifs de The Conners Bruce Helford et Dave Caplan ont révélé qu’elle était de retour sur le plateau récemment. Helford note que son premier épisode post-accident voit son personnage, Louise, ne pas bouger beaucoup, mais après les vacances d’hiver, ils pensent qu’elle sera de retour en action.

« Elle était déterminée à revenir sur le plateau », a déclaré Caplan. « Et bien sûr, nous étions ravis. Nous ne voulions pas la brusquer, mais nous avons été ravis dès qu’elle a pu revenir. Elle a dit: ‘Non, non. J’entre.’ Et il n’y avait pas beaucoup de mouvement dans la scène comme Bruce le disait, mais elle a dit: « Je vous verrai en janvier », ce qui signifie qu’elle s’attend à ce qu’elle se déplace très bien dans quelques mois.

Helford ajoute: « Elle est dure, mec. Quand elle était sur scène, je pouvais voir qu’elle était encore mal à l’aise. Je veux dire, elle a traversé beaucoup de choses. Vous ne vous faites pas renverser par une voiture et vous vous en éloignez. , mais elle a résisté. … Nous avons récemment entendu dire qu’elle avait le sentiment qu’en janvier, elle pourrait être de retour là où elle était. «

Ce sera formidable d’avoir Sagal – qui est également connue pour ses rôles dans Married… With Children and Sons of Anarchy – revient pour la seconde moitié de la saison, étant donné qu’elle et Dan Conner (John Goodman) commencent tout juste leur mariage . Louise essaiera de se faire une place claire dans la famille Conners, et Dan fera ce qu’il peut pour lui faire de la place. Dans le dernier épisode, diffusé sur ABC mercredi et maintenant en streaming, Dan a du mal à tenir sa promesse faite à Louise de jeter son ancien ensemble de chambre à coucher pour leur en acheter un.

« Une grande partie de ce qui se passe dans la saison est vraiment que Dan et Louise s’adaptent à la vie ensemble », a déclaré Helford. Caplan a ajouté: « Les meubles sont en quelque sorte symboliques du défi de se frayer un chemin dans le clan Conner, qui est assez soudé. Ils ont traversé beaucoup de choses et ils sont proches. Et il y en a beaucoup. Et c’est un peu intimidant pour Louise à un certain niveau. Donc, faire de la place pour ses meubles, c’est vraiment comme faire de la place pour elle. Et bien que Dan veuille le faire avec enthousiasme, il est difficile de faire de la place pour de nouveaux souvenirs quand vous avez tant de vieux souvenirs dans un endroit. »

The Conners est diffusé le mercredi à 21 h HE sur ABC. Si vous manquez l’émission en direct ou avez besoin de rattraper votre retard sur la saison 4, vous pouvez diffuser des épisodes via ABC.com ou Hulu. Restez à l’écoute pour en savoir plus sur notre interview avec les producteurs exécutifs de The Conners, Bruce Helford et Dave Caplan.