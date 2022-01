L’état de santé en Inde : l’indice de santé du NITI Aayog est utile même s’il y a des failles

L’indice de santé du NITI Aayog, qui classe les États dans les trois grandes catégories (résultats de santé, gouvernance et informations, et intrants/processus clés) est un outil utile pour identifier les domaines de préoccupation en matière de santé et de soins de santé publics. Il est bien entendu possible de rendre l’index plus complet ; The Wire cite des experts pour souligner que le rapport n’évalue pas les états sur la santé mentale et les maladies non transmissibles, qui devraient toutes deux être les principales préoccupations des décideurs politiques. De plus, le regroupement d’États aux réalités épidémiologiques démographiques et endémiques disparates a été signalé comme un problème majeur dans la comparaison.

Cela dit, il y a des points clés à retenir de l’indice, en particulier en termes de dépenses gouvernementales pour la santé et de renforcement des personnels de santé. Bien que le Kerala arrive en tête n’est pas une surprise, l’Uttar Pradesh, qui se trouve en bas de la liste, a enregistré la plus grande amélioration progressive par rapport à 2018-19, bien que sur une base faible. Pour illustrer comment la base influence les rangs, le Bihar a enregistré la plus forte baisse du taux de mortalité néonatale (TMN), de 28 à 25, dans la période de référence sur la période de base ; Le Kerala, où le RMN est resté inchangé à 0, se classe au 13e rang de cette liste. Étant donné que l’indice couvre l’année précédant le déclenchement de la pandémie de Covid-19, une mise en garde concernant les réalités modifiées, en raison de la façon dont la pandémie a incité les gouvernements à renforcer les soins de santé, est nécessaire. Néanmoins, l’indice devrait refléter l’élan sur lequel chaque État aurait déployé des efforts supplémentaires.

Une mesure clé est l’efficacité des dépenses de santé. L’indicateur NITI du nombre moyen de jours nécessaires au transfert des fonds de la mission nationale de santé du trésor public à l’agence d’exécution peut être considéré comme un indicateur de cela. Huit des plus grands États avaient réussi à réduire les délais entre la période de base et la période de référence tandis que pour les autres, le temps nécessaire au transfert avait augmenté ; Le Pendjab a enregistré la plus forte réduction du temps de transfert, de 342 jours à 134 jours, tandis que l’Himachal Pradesh, en bas, a enregistré une aggravation de 34 jours à 186 jours.

Une longue gestation pour que les fonds centraux se traduisent par des dépenses significatives sur le terrain est importante dans le contexte de la récente préoccupation du Centre concernant les États n’ayant collectivement utilisé que 17% des 23 000 crores de roupies dont ils disposaient dans le cadre du programme d’intervention d’urgence Covid II.Aussi ce qui est préoccupant est le fait que 15 des 19 grands États, y compris le Kerala, présentaient des lacunes dans la force des prestataires de soins de santé publique qui, en proportion des besoins, atteignaient les deux chiffres. Dans le cas d’un Bihar, ce chiffre atteignait 41,27 l’année précédant la pandémie, bien qu’en baisse par rapport à 48 % l’année précédente.

La pandémie a bien sûr mis en évidence cette carence importante au niveau national. Cependant, étant donné que des carences aussi importantes rendront également difficile l’augmentation des résultats souhaités pour les maladies non liées à Covid, les États doivent combler les lacunes sur le pied de guerre. Le Centre, comme ce journal l’a souligné précédemment en citant des experts tels que le Dr K Srinath Reddy de PHFI et le Dr Devi Shetty de Narayana Hrudayalaya, a également un rôle à jouer, en termes de refonte des politiques qui limitent un ajout significatif au personnel de santé, en prenant un indice des juridictions du monde entier qui ont réussi à respecter et à améliorer les normes recommandées par l’OMS.

L’indice nous donne également une idée de l’éloignement de la plupart de nos États des niveaux de santé et de soins de santé souhaités. Neuf grands États sont au-dessous de la marque du point médian, avec seulement les États du sud (à l’exception du Karnatka) au-dessus ou près de la marque des 70 points. La pandémie a probablement amené les administrations à perdre leur inertie, même dans ce cas, faire en sorte que les soins de santé fonctionnent de manière optimale reste une tâche ardue.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.