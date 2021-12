L’état de Vicente Fernández est « critique », selon ses médecins

Aujourd’hui, à ce qu’El Potrillo a partagé s’est ajouté ce qui a été rapporté, à travers un communiqué, par l’équipe multidisciplinaire qui s’occupe de Don Vicente à l’hôpital Country 2000 à Guadalajara et qui révèle l’inquiétude de la famille et aussi des professionnels de la santé .

« M. Vicente Fernández, au cours des 12 dernières heures, a présenté une exacerbation de son état de santé. Il présente une plus grande inflammation de ses voies respiratoires inférieures et une assistance respiratoire accrue. La sédation était nécessaire pour maintenir le confort », a expliqué la lettre.

Les médecins ont aussi fait un point précis dans lequel ils font savoir que « la prise en charge pluridisciplinaire se poursuit ». C’est aussi l’une des premières occasions où la famille permet une observation précise de son état de santé : « Son état est aujourd’hui critique.

On a expliqué, comme jamais auparavant, que « le pronostic est réservé » et ils ont également tenu à adresser un message sincère à toutes les personnes et aux médias qui se tiennent au courant de l’évolution de l’interprète de Ces jalousies : « Plus que jamais le soutien est apprécié et compréhensif de ce moment que traverse la famille Fernández. »