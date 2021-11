L’État de Washington chasse à l’homme les suspects qui ont tiré sur un officier en congé lors d’une tentative de cambriolage

Les autorités de l’État de Washington mènent une chasse à l’homme pour deux suspects accusés d’avoir tiré sur un officier en congé – qui était parti faire du jogging – lorsqu’ils ont tenté d’intervenir dans un cambriolage dimanche matin.

Selon le chef de la police de Puyallup Scott Engle, Donavan Heavener, un vétéran de 27 ans du département de police de Federal Way à proximité, était en train de courir le matin vers 7 heures du matin lorsqu’il est tombé sur deux hommes qui tentaient de s’introduire par effraction dans un magasin d’équipement de pelouse à Puyallup. La ville est à environ 10 miles à l’extérieur de Tacoma.

L’officier Donavan Heavener a reçu une balle dans l’abdomen alors qu’il tentait d’arrêter un cambriolage en cours dimanche matin. (Service de police de la voie fédérale)

Les deux suspects ont eu une « confrontation verbale » avec Heavener et lui ont tiré une balle dans l’abdomen alors qu’ils fuyaient les lieux, a indiqué la police. Il a été transporté dans un hôpital local avec des « blessures très graves » mais devrait survivre, a déclaré Engle.

L’un des deux camions qui, selon les détectives, a été utilisé par les suspects, un Chevrolet Silverado 2005 argenté, a été volé dans un quartier voisin à un moment donné au cours du week-end.

Selon la police, deux suspects tentaient de retirer la porte d’entrée de ce magasin d’équipement lorsque l’agent Heavener les a confrontés. (Apple Maps)

Le service de police de Puyallup a localisé le camion lundi soir après avoir publié de nouvelles photos du véhicule.

Un autre camion, un Chevrolet Silverado noir 2003-2007, a également été utilisé lors de la tentative de cambriolage.

La police n’a pas identifié les suspects, qu’ils décrivent comme deux hommes hispaniques vêtus de noir.

Heavener a été agent de ressources scolaires pendant plusieurs années et travaille maintenant dans la division administrative du département de police de Federal Way.

« L’officier Heavener est également le directeur d’État de la Washington Law Enforcement Torch Run et supervise plus de 2 000 officiers qui participent à l’événement, sensibilisant le public et collectant près d’un demi-million de dollars par an pour cette noble cause », a déclaré le chef de la police Andy Hwang. dans un rapport. « L’agent Heavener est un membre apprécié de notre agence et fait vraiment une différence positive dans la vie des personnes ayant une déficience intellectuelle. »