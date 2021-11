L’État de Washington et la Finlande signent un protocole d’accord pour établir un port intelligent à Tacoma

Le mont Rainier domine le port de Tacoma. (Photo de Bigstock)

Avec la chaîne d’approvisionnement mondiale en désarroi et les porte-conteneurs amarrés dans des mouillages rarement utilisés dans le Puget Sound, le lieutenant-gouverneur de Washington Denny Heck a signé jeudi un protocole d’accord opportun avec le gouvernement finlandais pour construire un port dit intelligent à Tacoma dès le début. comme l’année prochaine.

La première étape de ce processus, une étude de faisabilité pour un réseau informatique de périphérie 5G dans la région de Tacoma Tideflats, a été signalée pour la première fois par South Sound Business le 15 septembre.

« La congestion des ports est un goulot d’étranglement pour l’économie mondiale, il y a donc une énorme incitation en ce moment pour s’assurer que les opérations portuaires sont optimisées », a déclaré le ministre finlandais des Transports et des Communications Timo Harakka à .. « Nous avons plusieurs ports qui utilisent déjà la 5G et une technologie numérique avancée pour exploiter leurs opérations portuaires en temps réel avec leur jumeau numérique. »

Harakka fait partie d’une délégation commerciale qui visitera les ports de Seattle et de Tacoma ainsi qu’Amazon, Boeing et Microsoft cette semaine.

Le plus grand port de Finlande, HaminaKotka, décharge actuellement les cargos en une demi-journée, bien plus rapidement que les ports bouchés ailleurs dans le monde. Aux ports de Seattle et de Tacoma, il est actuellement « tout le monde sur le pont » pour accélérer les expéditions et les livraisons.

« Le port de Tacoma et la Northwest Seaport Alliance (NWSA) investissent dans de nouvelles technologies pour améliorer continuellement l’efficacité de nos ports. Certains réseaux 5G ont déjà été déployés dans la passerelle de la NWSA et nous poursuivons nos efforts avec notre « système de communauté portuaire » qui contribuera à améliorer le mouvement des marchandises à travers Seattle et Tacoma », ont déclaré Eric Johnson, directeur exécutif du port de Tacoma et John Wolfe, PDG de la NWSA dans une déclaration commune.

La délégation commerciale finlandaise comprend neuf entreprises spécialisées dans la technologie maritime. « Nous recherchons des solutions logistiques », a déclaré Vesa Koivumaa, responsable de la croissance pour Wärtsilä North America. « Nous avons un produit numérique juste à temps afin que les ports puissent agir davantage comme des aéroports avec moins de temps d’attente. » (Koivumaa siège au conseil d’administration de Maritime Blue, une alliance public-privé à but non lucratif qui promeut l’innovation durable dans le secteur des affaires maritimes de Washington.)

« L’approfondissement des relations de longue date entre les Finlandais et les Washingtoniens prépare mieux nos deux peuples à relever les défis mondiaux du XXIe siècle auxquels nous serons confrontés ensemble », a déclaré le lieutenant-gouverneur Heck, qui est gouverneur par intérim sous la direction du gouverneur Jay. Inslee représente Washington à la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26 à Glasgow.

Le vice-président de Microsoft pour les magasins numériques Tuula Rytila ​​(à gauche) et le ministre finlandais des Transports et des Communications Timo Harakka partagent la scène lors d’une conversation au coin du feu organisée par le National Nordic Museum de Seattle le 4 novembre. (Photo de Gregory Scruggs)

Harakka a lancé le voyage de la délégation jeudi matin avec un petit-déjeuner au coin du feu au National Nordic Museum de Seattle en conversation avec Tuula Rytila, vice-présidente de Microsoft pour les magasins numériques. Au cours de la conversation de grande envergure, Harakka a vanté la stratégie climatique de la Finlande pour le secteur des TIC, qui fait partie de l’objectif national plus large du pays de devenir neutre en carbone d’ici 2035. Son ministère a ensuite traduit le document en anglais étant donné l’intérêt intense de l’industrie technologique pour le sujet.

« Je ne peux pas imaginer comment nous pouvons atteindre nos objectifs climatiques ambitieux sans numérisation et datafication », a-t-il déclaré. « Les grandes entreprises comme Microsoft, Amazon et Google ont un rôle clé à jouer. »

Sur la voie de l’engagement de Microsoft à devenir négatif en carbone d’ici 2030, la société basée à Redmond, dans l’État de Washington, recherche des partenariats avec des leaders du secteur public sur le changement climatique comme la Finlande. « Si nous n’avons pas de mesures précises, il est vraiment difficile d’atteindre les cibles », a déclaré Rytila.

Microsoft a acheté la division smartphones de la société de télécommunications finlandaise Nokia en 2014 pour 7 milliards de dollars et maintient un bureau Microsoft Mobile en dehors d’Helsinki. La décision de l’ancien PDG de Microsoft, Steve Ballmer, a été largement considérée comme un échec et a créé un premier obstacle pour le PDG Satya Nadella qui s’est retiré du marché des smartphones un an plus tard. En 2019, les deux sociétés se sont à nouveau associées pour travailler sur le déploiement de la 5G.