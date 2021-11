L’État de Washington et la Norvège renouvellent un protocole d’accord axé sur la mer

Chris Green (à gauche) du département du Commerce de l’État de Washington et Hege Barnes d’Innovation Norway se serrent la main après avoir signé un protocole d’accord au Lumen Field Event Center lors de la Pacific Marine Expo 2021. (Photo de Gregory Scruggs)

Au milieu d’une mer de bavoirs imperméables colorés, de fauteuils de capitaine en peluche et de pièces de bateau à gogo, des représentants de l’État de Washington et du gouvernement norvégien ont renouvelé leur protocole d’accord vendredi à la Pacific Marine Expo de Seattle.

Le nouvel accord de deux ans maintiendra le cadre, établi pour la première fois en 2019, par lequel Washington et son homologue nordique coopéreront sur les échanges du secteur privé pour développer des opportunités commerciales écologiquement durables dans la soi-disant économie bleue de la technologie maritime, ainsi que dans l’économie verte autour de domaines tels que la décarbonation des sources d’énergie.

« C’est un pas en avant dans la construction d’un pont de collaboration et d’un système d’innovation ouvert pour le partage et l’apprentissage ensemble », a déclaré Hege Barnes, directeur des Amériques pour Innovation Norway, la branche de développement des affaires internationales du gouvernement norvégien. « Nous apportons [together] les entreprises qui changeront le monde dans le cadre de la transition verte dans laquelle nous investissons à l’échelle mondiale.

EN RELATION: La Norvège et l’État de Washington signent un pacte d’innovation à Seattle, reliant les industries technologiques et maritimes

L’accord fait suite à un nouveau protocole d’accord entre l’État de Washington et la Finlande signé plus tôt ce mois-ci et fait suite à une visite en septembre des ambassadeurs norvégien et finlandais à Seattle. La Norvège a signé un protocole d’accord avec la Californie en avril axé sur les véhicules électriques, mais l’accord de 2019 avec Washington était le premier d’Innovation Norway avec un État américain.

« Au-delà de la technologie, des entreprises et de l’innovation cool, je crois vraiment que la Norvège et l’État de Washington partagent un ensemble de valeurs en matière de gérance de l’environnement », a déclaré Chris Green, directeur adjoint du Bureau du développement économique et de la compétitivité du ministère du Commerce de Washington. . Green a noté que l’État de Washington et la Norvège ont des populations et des PIB similaires.

Washington Maritime Blue, l’organisation à but non lucratif chargée de la croissance des entreprises maritimes axées sur la durabilité dans l’État, a accueilli la signature du protocole d’entente.

« C’est une période critique où le partage des connaissances est nécessaire pour croître, accélérer et se développer », a déclaré Joshua Bergen, président et chef de la direction de Maritime Blue.

En 2019, deux délégations de l’État de Washington se sont rendues en Norvège et une délégation norvégienne s’est rendue dans l’État de Washington avant que la pandémie de COVID-19 n’interrompe temporairement les échanges internationaux. Mais ces voyages ont depuis repris, avec neuf entreprises finlandaises visitant Amazon, Boeing, Microsoft et les ports de Seattle et Tacoma au début du mois. En janvier, les entreprises de Washington devraient se rendre en Norvège pour Nor-Shipping, une grande conférence internationale de l’industrie maritime.

Ces échanges portent déjà leurs fruits. La start-up d’analyse de données basée à Seattle, ioCurrents, a signé un contrat plus tôt cette année avec la principale société norvégienne Kongsberg Maritime. En 2018, le fabricant norvégien de batteries électriques Corvus Energy a étendu ses activités aux États-Unis en ouvrant un bureau à Seattle. Tiré en partie par la relation commerciale formelle entre la Norvège et l’État de Washington, Corvus prévoit de commencer à produire des batteries électriques dans l’État d’ici 2023, ce qui pourrait répondre à la demande croissante de l’État d’Evergreen en ferries électriques.

« Cela a créé une plate-forme où nous pouvons nous mêler, réseauter et apprendre à travailler ensemble », a déclaré à . le vice-président des ventes nord-américain de Corvus Energy, Sveinung Odegard.

Ces réussites potentielles sont au cœur des ambitions commerciales mondiales de la Norvège, qui a trouvé un partenaire disposé à 4 500 milles de distance. « La Norvège est un tout petit pays, nous et nos entreprises devons donc apprendre à évoluer », a déclaré Barnes. « Comment amener nos entreprises à voir plus grand et à nouer des partenariats pour les aider à grandir ? »