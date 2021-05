L’État de Washington lance un centre pour répondre aux besoins – et potentiellement réglementer – les entreprises de cryptographie et de technologie financière

Le bâtiment du Capitole de l’État de Washington à Olympie. (Photo Flickr via Tom Sparks)

Confronté à une croissance explosive des NFT et des crypto-monnaies, associée à de vagues réglementations pour la vague de nouvelles technologies financières et de startups d’investissement à Washington, l’État a récemment annoncé la création d’un nouveau Center for FinTech Information pour stocker en un seul endroit les directives et réglementations en matière de licences.

Placé sous l’égide du Département des institutions financières de l’État de Washington, le centre fournira des informations sur le travail dans l’État en tant qu’entreprise réglementée; énumérer les lois, règles et réglementations financières relatives à la transmission d’argent, aux valeurs mobilières, aux prêts ou aux opérations bancaires; et aider les candidats dans le processus de délivrance des licences, selon son site Web.

«Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider les entreprises innovantes à réussir dans l’État de Washington», a déclaré le directeur Charlie Clark dans un communiqué de presse. «Ce programme dédié est le résultat naturel de notre désir d’être utile, transparent et efficace dans notre travail de réglementation.»

Peut-être que oui, ont répondu les responsables technologiques, mais l’État ne devrait pas se reposer après avoir simplement mis en place une FAQ sur les réglementations en ligne. Arry Yu, président du conseil blockchain de la Washington Technology Industry Association, a déclaré que le CFT était un bon premier pas mais pas très utile s’il s’arrête là où il en est aujourd’hui.

Les nouvelles startups fintech, a-t-elle dit, pourraient économiser des dizaines de milliers de dollars si le centre pouvait fournir des informations qui placent les nouvelles entreprises potentielles au «ratio 80/20» du point de vue des licences et de la réglementation. «Les informations sur le site devraient permettre de créer une nouvelle entreprise à 80%», a-t-elle déclaré.

Ensuite, ils peuvent obtenir de l’aide – des avocats par exemple – pour «personnaliser» les 20% restants, a-t-elle ajouté. «Cela doit être beaucoup plus facile.»

Yu a déclaré que le centre devrait détourner le regard de la Californie et se tourner davantage vers le Wyoming en tant que modèle. La Californie a produit une avalanche de liens et d’informations générales pour sa version en ligne du centre, mais a apparemment renoncé à toute aide réglementaire supplémentaire, a noté Yu.

Le Wyoming, a-t-elle ajouté, était une histoire complètement différente.

Elle a raconté l’histoire du propriétaire d’une start-up potentielle de Washington qui a regroupé un groupe important d’investisseurs pour un fonds d’investissement en crypto-monnaie. Il avait du mal à obtenir une direction claire dans l’État, alors il s’est tourné vers le bac à sable fintech du Wyoming.

«Il a payé des frais de 300 $ et a obtenu une licence en ligne», a déclaré Yu. «L’idéal (situation) est pour un entrepreneur d’être en mesure d’accéder à un site et de parcourir l’ensemble du processus à partir d’un site Web.»

La région de Seattle n’est pas exactement un foyer pour la cryptographie, bien qu’un groupe de leaders technologiques essaie d’aider la région à se transformer en un hub fintech. Il existe des startups cryptographiques telles que Strix Leviathan, Bittrex, Unikrn, Coinme, Stably et CryptoSlate; beaucoup font partie du Cascadia Blockchain Council établi par le WTIA.

Le département d’État des institutions financières n’a pas renvoyé les appels demandant des commentaires. Vous pouvez lire le billet de blog du WTIA sur le nouveau centre fintech ici.