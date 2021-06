L’État de Washington lève le mandat de pandémie qui plafonnait les frais de livraison pour les services tiers

in

Le gouverneur Jay Inslee a abrogé lundi une restriction liée à la pandémie qui limitait les frais facturés aux restaurants par les entreprises de livraison alors que l’État de Washington se prépare à sa réouverture le 30 juin.

La proclamation, qui est entrée en vigueur le 25 novembre, exigeait que des services tels que Uber Eats, DoorDash, Postmates, Grubhub et d’autres plafonnent leurs frais de livraison à 15 % et les frais totaux à 18 % du prix d’achat d’une commande. Il a suivi une législation similaire à Seattle et dans d’autres villes américaines.

La proclamation d’Inslee interdisait également “la réduction de l’indemnisation des chauffeurs-livreurs de nourriture, y compris la réduction de tout montant de pourboires fournis aux chauffeurs-livreurs résultant des restrictions sur les commissions ou les frais de livraison énoncées dans le présent arrêté”.

Mais maintenant, alors que tous les comtés de l’État de Washington se préparent à lever les règles COVID-19 et à permettre aux espaces publics de retrouver leur pleine capacité, la limite des frais de livraison et la règle de compensation ne sont plus en vigueur.

Les plafonds visaient à atténuer les difficultés financières que les petites entreprises subissent dans le cadre des ordonnances de fermeture. Les activités de livraison de produits alimentaires ont plus que doublé pendant la pandémie, les gouvernements ayant approuvé les mandats de séjour à domicile, le travail à distance et l’école se développant et les repas au restaurant disparaissant par endroits.

Au départ, de nombreux restaurants ont adopté les sociétés de livraison comme moyen de vendre de la nourriture alors que leurs restaurants restaient vides, mais des problèmes allant des frais à un service inégal sont rapidement devenus un problème. Par exemple, certains restaurants se sont plaints du fait que les entreprises de livraison grattaient les menus et les publiaient sur leurs propres applications sans demander au préalable aux gestionnaires ou aux propriétaires.

En réponse, le conseil municipal de Seattle a imposé au début du mois de nouvelles limites qui obligeraient les services de livraison à conclure des accords avec les restaurants avant de permettre à leurs utilisateurs de commander des plats à emporter.