L’État de Washington prévoit de rouvrir complètement d’ici le 30 juin alors que le gouverneur pousse les incitations au vaccin COVID

Le gouverneur de Washington Jay Inslee, sans son masque habituel, jeudi lors d’une conférence de presse. (Capture d’écran Twitter)

L’État de Washington s’apprête à rouvrir complètement et à lever les restrictions imposées à l’économie par COVID-19 d’ici le 30 juin, a annoncé jeudi le gouverneur Jay Inslee.

Cette décision intervient alors que les nouveaux cas de COVID-19 dans l’État diminuent, à la suite d’une récente tendance à l’aplatissement qui a amené Inslee à mettre une pause de deux semaines sur la «feuille de route vers le rétablissement» de l’État il y a deux semaines.

Tous les comtés de l’État passeront à la phase 3 du plan de redressement mardi. Et le gouverneur a déclaré que la réouverture complète de l’État pourrait avoir lieu avant le 30 juin si 70% ou plus des Washingtoniens de plus de 16 ans initient la vaccination.

Inslee envoyait un message clair à ceux dans l’État qui n’ont pas encore été vaccinés: se faire vacciner et reprendre une vie normale plus tôt.

L’État a administré plus de six millions de doses de vaccin et 56% des Washingtoniens ont commencé la vaccination. Inslee a déclaré que 40 000 doses par jour sont administrées.

(Graphique via le bureau du gouverneur de Washington)

Washington adoptera également de nouvelles directives publiées jeudi par les Centers for Disease Control and Prevention, selon lesquelles les Américains qui sont entièrement vaccinés peuvent reprendre leurs activités à l’intérieur et à l’extérieur sans porter de masque ni s’éloigner physiquement, sauf lorsque requis par les autorités fédérales, étatiques, locales, tribales. , ou les lois, règles et réglementations territoriales, y compris les conseils sur les entreprises locales et le lieu de travail.

Les personnes entièrement vaccinées – celles qui sont à deux semaines retirées de leur deuxième injection de Pfizer ou de Moderna ou de Johnson & Johnson à un coup – ne seront pas soumises aux restrictions de l’État à l’extérieur et à l’intérieur, a déclaré Inslee, à l’exception des hôpitaux, des écoles et des transports en commun. .

Inslee a déclaré que la possibilité d’aller dans les restaurants et les épiceries sans porter de masque augmentera la volonté de se faire vacciner. Il a ajouté que les entreprises individuelles conserveront leur droit de mandater des masques pour les clients si elles le souhaitent.

«Ce que nous savons maintenant nous donne la confiance nécessaire pour clore ce chapitre de cette pandémie et en commencer un autre», a déclaré Inslee. «Cette prochaine partie de notre combat pour sauver des vies à Washington se concentrera sur l’augmentation des taux de vaccination et sur la poursuite de la surveillance des variantes préoccupantes alors que nous nous dirigeons vers la réouverture de notre État.»

Un retour à la normale est également à l’horizon pour les écoles publiques. Le gouverneur a déclaré qu’ils devraient offrir un apprentissage en personne à temps plein à tous les étudiants et une option d’apprentissage à distance pour les étudiants qui en ont besoin cet automne. Le département d’État de la Santé (DOH) a publié jeudi une mise à jour des directives K-12.