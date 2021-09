L’État de Washington traque un autre nid de frelons géants asiatiques, avec l’intention de l’éradiquer bientôt

in

Un frelon géant asiatique marqué avec un tracker radio. (Photo WSDA)

Le département de l’Agriculture de l’État de Washington a déclaré vendredi qu’il avait localisé un nouveau nid de frelons géants asiatiques – le deuxième de 2021 – quelques semaines seulement après avoir retiré une importante colonie de l’espèce envahissante d’un arbre à l’est de Blaine, Wash.

La WSDA a tweeté une photo de l’un des insectes (ci-dessus), parfois appelés “frelons meurtriers”, étiqueté avec un tracker radio. La minuscule technologie a joué un rôle déterminant dans la localisation de deux nids précédents, l’un en octobre 2020 et l’autre vers la fin août.

« Des plans d’éradication sont en cours et auront lieu dans les prochains jours », a déclaré la WSDA dans le tweet.

Interrogé sur l’emplacement, la WSDA a répondu sur Twitter que le nid était situé «au sud-ouest du premier nid cette année, le tout à quelques kilomètres de chaque incident dans le comté de North Whatcom.

Plus tôt cette semaine, la WSDA a tweeté des images de frelons dans ce qu’elle a appelé “deux nouvelles observations confirmées” par des résidents près de l’endroit où les nids précédents ont été éradiqués. Une photographie semblait montrer un frelon attaquant un nid de guêpes en papier – un comportement qui avait déjà été signalé début août. L’agence a répondu dans le fil de discussion, disant qu’elle travaillait sur le marquage et le suivi des frelons mercredi.

Un nid en bas mais le travail continue ! Deux nouvelles observations confirmées dans la zone générale des éradications de nids de #AsianGiantHornet en 2020 et 2021. Vos rapports font une différence. Signalez-le à https://t.co/o8g9ZHvSAd ou envoyez un courriel à hornets@agr.wa.gov. pic.twitter.com/jrM9CUiqtt – Département de l’agriculture de l’État de Washington (@WSDAgov) 8 septembre 2021

Sven-Erik Spichiger, entomologiste directeur à la WSDA, a déclaré lors d’une conférence de presse le 27 août que les traqueurs sont attachés aux frelons à l’aide de fil de Kevlar et que les insectes sont suivis jusqu’au nid par des travailleurs de la WSDA portant des récepteurs.

“L’événement de suivi était aussi difficile qu’on pourrait le penser lorsque vous essayez de suivre quelque chose qui vole très rapidement à travers la mûre de l’Himalaya”, a déclaré Spichiger.

Le nid éradiqué le mois dernier était plus grand que celui de l’automne dernier, le premier jamais découvert aux États-Unis. Le nid d’août comportait neuf rayons contenant près de 1 500 stades de vie : 292 œufs, 422 larves, 563 alvéoles (frelons sur le point d’être produits), 195 ouvrières aspirées ou filetées, aucun mâle, une reine.

Le frelon géant asiatique n’est pas originaire des États-Unis et est la plus grande espèce de frelon au monde. Les toutes premières observations ont eu lieu aux États-Unis en décembre 2019 dans le nord-ouest de l’État de Washington. Les frelons sont connus pour attaquer et détruire les ruches d’abeilles pendant une « phase d’abattage » où ils tuent les abeilles en les décapitant. Un petit groupe de frelons géants asiatiques peut tuer une ruche entière d’abeilles en quelques heures.

La WSDA a déclaré que les observateurs citoyens ont joué un rôle clé en alertant l’agence afin qu’ils puissent identifier de nouveaux frelons, les marquer et localiser les nids.

