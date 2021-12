L’état des mers du Royaume-Uni révélé dans le rapport annuel sur la biologie marine

Une orque repérée au Minnack Theatre à Cornwall et comptée dans le cadre de la revue marine de l’année The Wildlife Trusts (Crédits : PA)

Les mers du Royaume-Uni ont vu un grand nombre de baleines à bosse, des observations surprenantes de dauphins et d’orques et des efforts pour restaurer les huîtres et les herbiers en 2021.

Mais les Wildlife Trusts avertissent que la nature marine est perturbée par les activités humaines autour des côtes et que le changement climatique perturbe la faune, des poissons et des crabes à Wally le morse.

La revue marine de la coalition des organisations caritatives régionales de l’année montre que début décembre, le Cornwall Wildlife Trust avait enregistré 17 observations de baleines à bosse, autrefois une vue extrêmement rare dans les eaux britanniques.

Cela porte le total à 75 observations depuis 2019, l’espèce étant censée chasser les bancs de sardines désormais présentes dans les eaux de la région, et montre que les chiffres se rétablissent après l’interdiction de la chasse commerciale à la baleine.

Des baleines à bosse ont également été vues au large des îles Scilly, du Firth of Forth et des Shetland.

Deux orques des Hébrides ont été repérées depuis le Minnack Theatre à Cornwall, dans l’observation la plus au sud de la communauté de la côte ouest depuis plus de 50 ans. Ils ont également fait une apparition au large de Douvres, dans le Kent.

Les organisations caritatives avertissent que la nature est affectée par le changement climatique et les activités humaines. (Crédits : PA)

Des dauphins à nez blanc ont été aperçus au large de l’Essex, loin de leurs eaux subarctiques normales, tandis que des grands dauphins de Moray Firth ont été enregistrés sur la côte sud pour la première fois.

Mais plus de 170 cétacés se sont échoués rien qu’à Cornwall cette année – ainsi que 247 phoques, dont beaucoup ont été blessés par la pêche – dont un dauphin rayé, une espèce rarement vue au Royaume-Uni.

Nick le grand dauphin, admiré par les nageurs de Cornouailles, s’est échoué en Irlande avec des blessures correspondant à des dommages à l’hélice, et un petit rorqual est apparu dans la Tamise mais a dû être abattu après que son état se soit détérioré.

Daniele Clifford, agent de conservation marine pour The Wildlife Trusts, a déclaré : « Le bruit en mer causé par les parcs éoliens et d’autres développements peut désorienter la faune et faire dévier les baleines et les dauphins – nous devons réfléchir attentivement à tout développement marin à l’avenir.

« En outre, beaucoup trop de créatures marines sont tuées inutilement en raison de pratiques de pêche non durables, les engins de pêche perdus et jetés causant également des ravages – en particulier pour les phoques, les dauphins et autres mammifères marins. »

Les organisations ont également averti que les activités récréatives des gens exercent une pression sur la faune, avec une augmentation des perturbations causées par les jet-skis et les bateaux à moteur provoquant une inquiétude majeure.

Le Wildlife Trust of South and West Wales a vu un bébé phoque abandonné par sa mère après que des personnes aient été vues en train de prendre des selfies avec le jeune, tandis que Dorset Wildlife Trust a déclaré que de grands navires de croisière ancrés au large de la côte pendant la pandémie ont endommagé les habitats fragiles des récifs et des fonds marins.

Le varech, un type d’algue riche qui pousse dans l’eau salée (Crédits : PA)

Le changement climatique perturbe également la faune, avec des créatures marines provenant d’endroits lointains qui se présentent autour des côtes britanniques.

Un morse arctique surnommé Wally a fait sensation alors que ses progrès étaient suivis autour du Royaume-Uni, tandis qu’un deuxième morse a été aperçu au large de Northumberland et autour des Shetland.

Un poisson-globe, trouvé en haute mer et rarement vu aussi loin au nord, est apparu sur la plage de Downderry à Cornwall, peut-être emporté par les tempêtes estivales.

La blennie à collier, un petit poisson que l’on trouve dans l’Atlantique oriental ou la Méditerranée, est maintenant commune dans l’estuaire de la Fal en Cornouailles.

Et le crabe sillonné est maintenant abondant sur toutes les côtes de Cornouailles, dépassant les crabes de rivage communs, et se propage au nord-est du Dorset, signe clair du changement climatique, ont déclaré les défenseurs de l’environnement.

Les conditions météorologiques extrêmes ont également un impact, comme la tempête Arwen qui a emporté des centaines d’étoiles de mer et de bébés phoques morts, ainsi que l’échouage d’une tortue Ridley de Kemp en danger critique d’extinction dans le Flintshire, dans le nord du Pays de Galles.

Lissa Batey, responsable de la conservation marine pour The Wildlife Trusts, a déclaré: « Ce fut une année fantastique pour les observations de mégafaune marine, en particulier dans le sud-ouest, mais il est clair que nos océans subissent une immense pression de la pêche, du développement, de la pollution, du changement climatique et les loisirs.

« Tous ces problèmes ont un impact énorme sur la vie en mer. »

Elle a déclaré que la protection de l’environnement marin était un élément essentiel de la limitation de l’augmentation de la température mondiale à 1,5 ° C pour empêcher le changement climatique le plus dangereux, car les habitats sains des fonds marins stockent le carbone.

« Nous avons besoin de politiques qui mettent fin aux pratiques de pêche non durables et empêchent le développement sans restriction en mer – et nous devons protéger au moins 30 % de nos océans d’ici 2030. Les générations futures y comptent. »

Les macareux leurres, comme celui de gauche, sont utilisés pour en attirer de vrais, comme à droite, vers l’île de Man. (Crédits : PA)

Les projets de restauration de la nature et de lutte contre le changement climatique menés par la coalition d’organisations fauniques incluent la restauration des habitats d’herbes marines qui abritent la nature, notamment des hippocampes, et sont responsables d’environ 15 % du carbone absorbé par les océans.

Un arrêté historique visant à mettre fin aux pratiques de pêche dommageables de la côte du Sussex a également été adopté en 2021 dans le cadre des efforts visant à restaurer près de 80 milles carrés de l’habitat clé.

Les huîtres indigènes, qui ont diminué de 95 % depuis le XIXe siècle en raison de la surpêche, de la pollution et des maladies, sont en train de se réinstaller dans des endroits comme le Yorkshire, l’Essex et le Belfast Lough.

En Irlande du Nord, le projet « Sea Deep » d’Ulster Wildlife a enregistré son premier juvénile de raie, une espèce en danger critique d’extinction, et si d’autres sont trouvées, cela pourrait indiquer qu’elles se reproduisent là-bas.

Et un projet visant à ramener les macareux sur l’île de Man, y compris l’éradication des rats et l’utilisation de macareux modèles pour attirer les oiseaux, a franchi une étape importante lorsqu’un couple a été repéré pour la première fois en plus de 30 ans.



