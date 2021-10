L’état des pourparlers sur les infrastructures au Congrès, a expliqué

Après des semaines de discussions, les démocrates négocient enfin sérieusement leur projet de loi de réconciliation budgétaire, pièce maîtresse du programme économique du président Joe Biden.

Les discussions surviennent après des semaines de luttes intestines entre modérés et progressistes, qui sont en désaccord sur la voie à suivre. Les modérés ont fait pression pour un vote autonome sur le plan d’infrastructure bipartite, qu’ils soutiennent, tandis que les progressistes veulent également des engagements concrets des modérés sur un projet de loi de réconciliation. En liant les deux projets de loi ensemble, les progressistes espèrent garantir que les modérés n’abandonneront pas simplement la mesure budgétaire une fois leurs priorités passées.

L’enjeu est une énorme facture de dépenses sociales qui comprend des expansions spectaculaires de Medicare, le financement d’un collège communautaire gratuit et d’une garde d’enfants universelle, et d’énormes investissements dans l’énergie propre.

Les progressistes ont clairement indiqué jeudi qu’ils ne reculeraient pas, faisant pression sur les démocrates modérés pour qu’ils donnent une idée concrète de leur position sur les vastes mesures de dépenses sociales du projet de loi de réconciliation.

Maintenant, sans qu’aucune des deux parties ne cède, les législateurs des deux camps doivent déterminer quelles concessions ils peuvent tolérer.

Les modérés. Joe Manchin (D-WV) et Kyrsten Sinema (D-AZ) ont beaucoup parlé de ce qu’ils ne soutiendraient pas, arguant qu’ils ne peuvent pas embarquer avec un projet de loi qui dépense 3 500 milliards de dollars sur 10 ans, un chiffre de première ligne convenu par les sénateurs démocrates de la commission du budget et de la Maison Blanche plus tôt cette année. Parce qu’aucun républicain ne soutient le projet de loi, les 50 sénateurs démocrates devront voter pour, donc Manchin et Sinema ont une influence démesurée pour déterminer ce que le paquet comprendra.

Ni l’un ni l’autre n’a encore offert beaucoup de détails. Manchin a déclaré qu’il serait ouvert à une mesure de 1 500 milliards de dollars, avec peu d’autres détails, tandis que Sinema n’a pas dit publiquement où elle se tenait. Pelosi a poussé les deux sénateurs à accepter un chiffre de 2 100 milliards de dollars, tandis que les progressistes aimeraient s’en tenir le plus possible à la proposition initiale de 3 500 milliards de dollars.

Compte tenu des négociations en cours, on ne sait pas ce que le projet de loi de réconciliation comprendra, quelles seront ses dépenses totales ou combien de temps il faudra pour qu’un accord soit conclu. Le fait que des pourparlers aient lieu, cependant, marque une sorte de progrès.

“Nous attendons une offre pour contrer les 3 500 milliards de dollars qui sont sur la table, et nous comprenons que nous allons devoir rallier tout le monde pour pouvoir conclure cet accord”, a déclaré Pramila, présidente du Congressional Progressive Caucus. Jayapal a déclaré aux journalistes vendredi. “Jusqu’à ce que nous obtenions cela, nous n’avons rien à dire sur les chiffres.”

Ce que Manchin, Sinema et les progressistes veulent

Alors que les négociations se poursuivent, les conseillers de la Maison Blanche, les législateurs du Congrès et le président Biden s’efforcent de déterminer ce que Manchin et Sinema accepteront.

Manchin a offert quelques lignes rouges dans une note de service qu’il a présentée au chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, en juillet, dans laquelle il a déclaré qu’il souhaitait un projet de loi budgétaire ne dépassant pas 1 500 milliards de dollars ainsi qu’une liste d’autres demandes :

Nouvelles dépenses sociales soumises à conditions de ressources, une approche qui limiterait l’accès en fonction du revenu à de nouveaux programmes comme les congés payés et la garde d’enfants. Il n’a donné aucun détail sur ce que seraient les seuils, mais a largement souligné qu’il aimerait mieux cibler ces efforts. Une garantie que le comité de l’énergie et des ressources naturelles, qu’il préside, superviserait la mise en place d’une norme d’énergie propre. Maintenir les taux d’imposition des sociétés à 25 % ou moins et le taux d’imposition des plus-values ​​à 28 % ou moins, les deux seuils inférieurs au taux d’imposition des sociétés de 28 % et au taux d’imposition des plus-values ​​de 39,6 % proposés par Biden, bien qu’ils soient plus conformes à Propositions de maison.

Sinema, quant à elle, a déclaré qu’elle ne pouvait pas s’engager à dépenser 3 500 milliards de dollars, mais n’en a pas proposé publiquement un certain nombre. Dans une déclaration publiée jeudi après-midi, elle a noté qu’elle avait exposé sa position à la Maison Blanche mais qu’elle ne la partagerait pas plus largement. Comme Axios l’a rapporté vendredi, elle a indiqué sa position dans certains domaines : comme Manchin, elle semble soutenir des taux d’imposition inférieurs à ceux de Biden, favorisant un taux d’imposition des sociétés de 24% et un taux de plus-values ​​au milieu des années 20.

Les progressistes, d’autre part, ont soutenu un projet de loi totalisant 3 500 milliards de dollars et ont souligné cinq priorités clés qu’ils souhaitent que le projet de loi inclue : la baisse des prix des médicaments sur ordonnance ; investissements dans le logement abordable; investissements dans les emplois climatiques ; le financement des subventions pour la garde d’enfants et des congés payés; et une voie vers la citoyenneté pour les immigrants, y compris les bénéficiaires du DACA.

À quoi pourrait ressembler un compromis

Pelosi, qui a participé aux dernières discussions avec les deux sénateurs, a cherché à porter le montant total des dépenses du projet de loi à 2 100 milliards de dollars, selon Politico.

De plus, Pelosi a demandé des accords détaillés sur les congés familiaux payés et la garde d’enfants, le changement climatique et les soins de santé dans tout cadre de réconciliation, a rapporté la publication. C’est une indication que ces domaines sont des priorités pour l’orateur, et ceux qui sont moins susceptibles d’être coupés car les démocrates évaluent ce qu’il faut garder et ce qu’il faut réduire.

Ce à quoi pourraient ressembler les réductions réelles est encore incertain, bien que le New York Times ait examiné quelques scénarios différents :

Comme l’a rapporté le Times, le sénateur Bernie Sanders (I-VT) avait déjà limité la durée de certains programmes pour réduire les coûts de la facture. Les démocrates pourraient essayer de le faire à nouveau, par exemple en élargissant le crédit d’impôt pour enfants uniquement jusqu’en 2024 au lieu de 2025. D’autres programmes comme l’extension de la couverture Medicare pour les soins de la vue, de l’audition et des soins dentaires pourraient être mis en œuvre plus lentement pour répartir les coûts au fur et à mesure bien. (Les dépenses de ce projet de loi sont déjà étalées sur 10 ans, en partie pour réduire le prix annuel.)

Certains programmes tels que le collège communautaire gratuit pourraient également être supprimés complètement, un scénario que le secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona, a déclaré qu’il craignait qu’il n’ait lieu si les démocrates devaient réduire leurs dépenses.

Certains modérés ont fait valoir que les progressistes devraient accepter le chiffre de 1 500 milliards de dollars étant donné que dépenser une telle somme pour des programmes sociaux aurait été inimaginable il y a une décennie et représenterait toujours une expansion significative du filet de sécurité. En 2009, le président Barack Obama a obtenu 840 milliards de dollars pour le Recovery Act et, en 2010, les estimations ont évalué le coût de l’Affordable Care Act à 940 milliards de dollars. Plus tôt cette année, le Congrès a également approuvé le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars.

Les progressistes, quant à eux, affirment que les démocrates ont une rare opportunité de capitaliser sur leur tiercé gagnant au Congrès et à la Maison Blanche et qu’ils doivent offrir des avantages pour gagner à mi-parcours. Ils notent également que 3 500 milliards de dollars sur 10 ans représentent 350 milliards de dollars par an, un chiffre qui représente environ la moitié de ce que les États-Unis dépensent chaque année pour leur budget de défense, et qu’ils sont déjà descendus d’un programme de dépenses proposé de 6 000 milliards de dollars.

De nombreux législateurs, y compris des membres du Sénat, ont également déjà atteint le chiffre de 1 500 milliards de dollars avancé par Manchin, une indication que tout accord avec ce chiffre sera confronté à un recul important. “Je me voyais descendre en dessous de 3 500 milliards de dollars, mais nous verrons jusqu’où iront 1 500 milliards de dollars”, a déclaré la sénatrice Mazie Hirono (D-HI) à Politico. “Il a confirmé que c’est aussi loin qu’il ira, ce qui est assez triste si vous me demandez.”

Mais étant donné que les différents groupes de démocrates ont de véritables incitations à régler les problèmes – y compris les mi-mandats imminents et le fait que les deux textes législatifs sont au cœur de l’agenda de la Maison Blanche – les experts politiques pensent qu’un accord est plus probable qu’une implosion complète du processus.

« Il est tout à fait dans l’intérêt de tous les membres du Parti démocrate d’adopter les deux projets de loi », a déclaré Laura Blessing, senior fellow au Government Affairs Institute de Georgetown.

Cependant, ce à quoi cet accord ressemblera exactement est encore en suspens. Et l’élaboration des détails de la politique réelle pourrait prendre des semaines ou plus. Cependant, tout consensus sur un cadre serait important, même si cela signifie qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

« Peu importe que ce soit dans six minutes, six jours ou six semaines. Nous allons le faire », a déclaré Biden après une réunion avec les législateurs vendredi.