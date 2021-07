L’état des stocks de mèmes de Robinhood alimente l’incertitude de l’introduction en bourse

in

Robinhood Markets Inc (HOOD.O) a prospéré grâce à la popularité des actions dites mèmes telles que GameStop Corp (GME.N) auprès des investisseurs particuliers. Devenir une action mème s’accompagne d’une volatilité des échanges qui fait réfléchir certains investisseurs potentiels lors de son introduction en bourse.

Les utilisateurs actifs mensuels de l’application de trading sont passés de 11,7 millions fin décembre à 21,3 millions fin juin, alors que les investisseurs particuliers sur les sites de médias sociaux tels que Reddit spéculaient sur des actions telles que GameStop et AMC Entertainment Holdings Inc (AMC.N ).

Dans un geste inhabituel, Robinhood a réservé entre 20 et 35 % de ses actions IPO aux investisseurs particuliers qui sont des utilisateurs de son application. L’introduction en bourse devrait être évaluée plus tard mercredi et lever environ 2 milliards de dollars.

Robinhood a averti lors de son introduction en bourse que la participation d’investisseurs particuliers pourrait déclencher une montée en flèche de ses actions qui pourrait s’avérer trop risquée pour ceux qui recherchent des gains durables à long terme.

Un examen par . des publications sur les réseaux sociaux sur des sites tels que Reddit et des entretiens avec des clients de Robinhood a montré que certains investisseurs particuliers étaient sceptiques quant aux perspectives de l’introduction en bourse.

Parmi les raisons qu’ils ont citées figuraient leur évaluation selon laquelle la poursuite par Robinhood d’une valorisation de 35 milliards de dollars était irréaliste, le risque que les régulateurs sévissent contre les activités de Robinhood et l’imposition par la société de restrictions de négociation lorsque la frénésie boursière a éclaté fin janvier.

« J’avais beaucoup apprécié Robinhood, cela a suscité mon intérêt pour l’investissement, il est facile à utiliser et simple. Je ne leur fais pas confiance pour faire ce qui est juste pour leurs clients la prochaine fois qu’ils se retrouveront dans une situation difficile », a déclaré le machiniste Zachary Wells, un client de Robinhood à Kansas City, Missouri, qui négocie sur l’application depuis plus de une année.

Un porte-parole de Robinhood a refusé de commenter.

Robinhood a imposé des restrictions temporaires sur l’achat de GameStop et d’autres actions sur lesquelles les fonds spéculatifs avaient parié plus tôt cette année, au motif que cela était nécessaire pour la stabilité financière et opérationnelle de sa plate-forme. Cela a déclenché des appels parmi certains investisseurs sur Reddit pour un boycott de l’introduction en bourse de Robinhood.

La maison de courtage a également été critiquée pour s’être appuyée sur le «paiement pour le flux d’ordres» pour la plupart de ses revenus, en vertu duquel elle perçoit des frais des teneurs de marché pour l’acheminement des transactions vers eux et ne facture pas les utilisateurs pour les transactions individuelles.

Les critiques soutiennent que cette pratique, qui est utilisée par de nombreux autres courtiers, crée un conflit d’intérêts, au motif qu’elle incite les courtiers à envoyer des ordres à celui qui paie les frais les plus élevés. Robinhood soutient qu’il achemine les transactions en fonction de ce qui est le moins cher pour ses utilisateurs et que facturer une commission serait plus coûteux.

Sherrie Hardy, une autre cliente de Robinhood dans le Michigan, a décidé d’ignorer les offres d’introduction en bourse, craignant que les actions nouvellement cotées ne soient volatiles. Elle a dit qu’elle attendrait ses premiers résultats trimestriels avant d’acheter l’action.

Certes, de nombreux clients de Robinhood envisagent de profiter de l’offre et d’investir dans l’introduction en bourse. Chris Brumby, directeur d’une entreprise de construction en Floride et utilisateur de Robinhood, a déclaré qu’il envisageait d’investir plus de 20 000 $ dans l’introduction en bourse après avoir regardé la tournée en ligne de Robinhood samedi.

“J’aime le produit et je sais qu’une fois qu’ils auront leur portefeuille de crypto-monnaie, ce sera une grosse affaire de nouveaux clients de crypto-monnaie”, a déclaré Brumby.

De nombreuses introductions en bourse bénéficient de l’exclusion des investisseurs de détail, qui finissent par alimenter un pop commercial le premier jour en acquérant des actions sur le marché libre. En laissant de nombreux investisseurs particuliers sous la tente de l’introduction en bourse, Robinhood rend moins probable que les investisseurs réalisent de gros gains le premier jour.

Signe de la volatilité potentielle des actions, certains utilisateurs de Robinhood, comme Benhamish Allen, un enseignant californien de 42 ans, envisagent d’investir dans l’introduction en bourse “sur marge” en empruntant à Robinhood pour optimiser leurs rendements.

“Il semble idiot que je devrais pouvoir emprunter de l’argent à une entreprise, puis racheter cette entreprise avec l’argent que j’ai emprunté”, a déclaré Allen.