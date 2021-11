Akhilesh Yadav a également évoqué l’interdiction imposée au RSS par Patel, alors ministre de l’Intérieur, à la suite de l’assassinat de Gandhi en 1948, affirmant que lui seul pouvait le faire.

Le chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, parlant du Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, Jawaharlal Nehru et Muhammad Ali Jinnah dans le même souffle que les dirigeants qui se sont battus pour l’indépendance de l’Inde a suscité de vives critiques de la part du ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, qui l’a qualifié de « mentalité talibane ».

« Hier, le chef du parti Samajwadi a comparé Jinnah à Sardar Vallabhbhai Patel. C’est honteux. C’est la mentalité des talibans qui croit à la division. Sardar Patel a uni le pays. Actuellement, sous la direction du Premier ministre, des travaux sont en cours pour atteindre « Ek Bharat, Shresth Bharat » », a déclaré Adityanath.

S’adressant dimanche à une réunion publique à Hardoi, Yadav a déclaré : « Sardar Patel a compris le terrain et il a pris des décisions en conséquence. Par conséquent, il est également connu sous le nom d’Iron Man. Sardar Patel, père de la nation Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru et (Muhammad Ali) Jinnah ont étudié dans le même institut et sont devenus avocats. Ils ont aidé (l’Inde) à obtenir la liberté et n’ont jamais reculé devant aucune lutte. »

#REGARDER | Sardar Patel, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru et (Muhammad Ali) Jinnah ont étudié dans le même institut. Ils sont devenus avocats et se sont battus pour la liberté de l’Inde… C’est Iron Man Sardar Vallabhbhai Patel qui a interdit une idéologie (RSS) : le chef du SP Akhilesh Yadav pic.twitter.com/Pz3HkSrqn8 – ANI UP (@ANINewsUP) 31 octobre 2021

Yadav a également évoqué l’interdiction imposée au RSS par Patel, alors ministre de l’Intérieur, à la suite de l’assassinat de Gandhi en 1948, affirmant que lui seul pouvait le faire.

Réagissant à la déclaration d’Akhilesh Yadav, le chef de l’UP BJP, Swatantra Dev Singh, a déclaré dans un tweet en hindi : « Pourquoi Akhilesh Yadav fait-il l’éloge de Muhammad Ali Jinnah à l’occasion de l’anniversaire de naissance de Sardar Patel ? »

Le député du BJP Rajya Sabha Brijlal, dans un message vidéo, a déclaré: «Le chef du SP, Akhilesh Yadav, a comparé Iron Man (Sardar Patel) à Jinnah. Akhilesh Yadav doit lire l’histoire. Jinnah a été impliqué dans le meurtre de masse des hindous, et aussi dans la partition du pays. Un jour avant l’anniversaire de Sardar Patel, votre père (Mulayam Singh Yadav) le 30 octobre 1990 avait tiré sur les fidèles de Ram à Ayodhya, et la mère Saryu (rivière) est devenue rouge.

